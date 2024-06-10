林明禎爆喊慶祝三弟結婚 全家高顏值引網民熱議
林明禎爆喊慶祝三弟結婚
林明禎日前在社交媒體上分享一連串的影片和照片。林明禎在婚禮上，當弟弟及弟婦敬茶時，林明禎感動地說：「百年好合，永遠安康！」，並忍不住落淚，場面感人。林明禎事後更發文感謝弟婦：「人生能有多少次喜極而泣呢？大寶弟好幸運，文馨謝謝妳願意嫁給大寶弟，成為我們一輩子的家人，以後有我們罩著妳，愛妳！疼妳！從小抱在懷裡把屎把尿的大寶弟，真的長大了。」
林媽旗袍Look超搶鏡
在這個重要的日子，林明禎還為她剛榮升為奶奶的母親化妝，增添了慶祝的氣氛。視頻中可以看到，林明禎為母親精心打扮，母親穿上了繡有金線的紅色旗袍，展現出高貴的氣質。當林媽媽喝新抱茶時，她的笑容甜美，與林明禎極為相似，顏值驚人。網民對林媽媽的年輕和美貌讚不絕口，紛紛留言稱讚她的美貌和溫柔的笑容。
林明禎媽媽陳年美照曝光 完美複製囡囡惹網民幻想
林明禎一家人基因十分強大，無論林明禎本人、姐姐和弟弟都是美女俊男。林明禎媽媽現年56歲，完全是保養得宜的美魔女，美貌不遜兩位藝人女兒，連林詩枝的女兒都遺傳了家族強大基因，四人如同餅印。在林詩枝近日分享的影片中，曝光了多張林媽媽年輕時的美照，當中更有露肩婚紗照，一頭及肩髮型，竟與林明禎一模一樣，網民紛紛幻想起林明禎穿上婚紗的樣子，充滿遐想！
林明禎56歲母親陳年美照曝光 與女兒一模一樣
林明禎家姐林詩枝近日分享的影片中，曝光了多張林媽媽年輕時的美照，當中有影樓古典造型照，亦有經典聽電話Pose，甚至有拉筋的照片，其中一張是林媽媽穿上運動裝抱著林詩枝，林詩枝當年雙腿已非常修長。林媽媽其實充滿星味，五官非常精緻，亦明顯是深懂穿衣打扮之人，即使以今日眼光看依然好潮，絕對稱得上是「潮媽」。另外，還有多張林媽媽當年露肩婚紗照，相中的林媽媽身型瘦削，而且留有一頭及肩髮型，正正與林明禎一模一樣，令一班網民幻想起林明禎穿上婚紗的樣子。
網民紛紛留言：超級無敵厲害像
林明禎亦留下三個心心圖案，而網民紛紛留言：「你媽媽跟你真的很像噢」、「超級無敵厲害像omg」、「明禎跟媽媽超像的」、「強大的基因，生的姐妹都那麼漂亮」，最搞笑是有人稱：「沒有緣份的岳母」，都有網民叫林明禎拍輯對比照。現時林明禎正身在老家馬來西亞，她留言表示：「回家就是可以盡情的撒嬌，盡情的不懂事，盡情的耍任性，盡情玩疊字字。」她已找來兩個弟弟幫忙拍照，大可在家中超巨型後花園再與媽媽合體拍輯對比照。
林明禎去年遊日拖實男仔手
忙碌的她，去年難得有假期飛到日本旅遊散心，期間不斷在IG發布遊日的照片，令一眾粉絲羨慕。其中一個焦點是林明禎發布的照片中光明正大的手挽著咋一個男生的手背影圖，差點令一眾男粉絲崩潰，再看第二張原來是她的弟弟，才令粉絲安心下來，有粉絲開玩笑留言寫道：「究竟做林明禎細佬嘅一日係點樣過。」
林明禎56歲母親孭斜孭袋令身形線條更凸顯
另外大家都知道，林明禎一家人基因十分強大，無論林明禎本人、姐姐和弟弟都是美女俊男。林明禎在這次遊日除了有弟弟陪伴，還帶了母親一起去，林明禎母親現年56歲，從她發布的照片中，林明禎母親樣貌保樣得宜，更有少女味道，其中一張照片是揹著斜孭袋，令身型線條更凸顯。