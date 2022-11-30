林明禎同男性遊日曝光 焦點反而係56歲母親揹斜孭袋好吸睛？
林明禎遊日拖實男仔手
忙碌的她，近日有一個假期飛到日本旅遊散心，期間不斷在IG發布遊日的照片，令一眾粉絲羨慕。其中一個焦點是林明禎發布的照片中光明正大的手挽著咋一個男生的手背影圖，差點令一眾男粉絲崩潰，再看第二張原來是她的弟弟，才令粉絲安心下來，有粉絲開玩笑留言寫道：「究竟做林明禎細佬嘅一日係點樣過。」
林明禎56歲母親孭斜孭袋令身形線條更凸顯
另外大家都知道，林明禎一家人基因十分強大，無論林明禎本人、姐姐和弟弟都是美女俊男。林明禎在這次遊日除了有弟弟陪伴，還帶了母親一起去，林明禎母親現年56歲，從她發布的照片中，林明禎母親樣貌保樣得宜，更有少女味道，其中一張照片是揹著斜孭袋，令身型線條更凸顯。
林明禎轉戰香港 三個代言同步推出
31歲大馬女神林明禎因為擁有魔鬼身材與可愛的天使面孔，又不時愛在IG大派福利，吸引唔少宅男粉絲追捧。近年林明禎索性轉攻香港市場，更火速成為各大型品牌廣告商炙手可熱的新寵兒，她在留港的大半年間已連環接拍3個大型廣告，吸金力驚人！
早前林明禎來香港開工，為運動品牌拍廣告。當日她穿上運動內衣及長褲盡騷弗爆身材，拍攝過程要做出不少瑜伽動作，展示陽光氣息一面。
道地橙茶、性感家居Look
近日林明禎為道地橙紅茶拍攝的廣告同步登場，令她再度成為一班宅男粉絲的追捧對象。廣告片段一出街，即引來大批粉絲留言力撐：「真係拍得好靚….人同廣告」、「對你更加念念不忘，買箱來想念你」、「劉華代言嘅年代終於完結」等等。
X Box 廣告系列再度加推
其實林明禎去年年尾拍攝Xbox Series S廣告時，曾引起一輪哄動，她穿上招牌白色小背心上陣，在廣告片段中扭來扭去跳舞，大騷完美的身材曲線及22吋小纖腰，非常吸睛！廣告出街後林明禎除了被讚「樣靚身材正」外，更有粉絲留言讚她「廣東話進步了很多」，相信林明禎曾經過一番苦練廣東話，為近日決定搬離台灣轉往香港發展鋪路。
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