林明禎挑戰紮馬尾Look 獲網民大讚：霸氣外漏

「大馬女神」林明禎近日為拍廣告首次紮起馬尾，露出全耳和額頭，挑戰自己的心理關口！此外她又分享了在昂坪360水晶車卡影的靚相，不過相中著住短裙仔的她，坐在全透明的玻璃地板上，卻引來不少網民擔心她「失守」走光，亦有網民話好想做她身下那塊玻璃！