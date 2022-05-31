「大馬女神」林明禎激罕駁髮現身 粉絲大合唱慶32歲生日逼爆商場

31歲大馬女神林明禎因為擁有魔鬼身材與可愛的天使面孔，又不時愛在IG大派福利，吸引唔少宅男粉絲追捧。近年林明禎索性轉攻香港市場，成為不少品牌爭相選用的廣告女主角。今日（31/5）林明禎以全新造型登場宣傳活動，駁髪攻陷商場！