「大馬女神」林明禎激罕駁髮現身 粉絲大合唱慶32歲生日逼爆商場
31歲大馬女神林明禎因為擁有魔鬼身材與可愛的天使面孔，又不時愛在IG大派福利，吸引唔少宅男粉絲追捧。近年林明禎索性轉攻香港市場，成為不少品牌爭相選用的廣告女主角。今日（31/5）林明禎以全新造型登場宣傳活動，駁髪攻陷商場！
林明禎駁髮現身
「大馬女神」今日以全新駁髮造型亮相品牌活動，粉絲對她的新Look耳目一新非常受落，結果逼爆商場。而適逢林明禎將於6月1日32歲生日，現場的粉絲更即場大合唱與她提早慶祝，場面熱鬧！
林明禎進軍樂壇
林明禎接受訪問時表示，自己希望繼續可以接更多工作，反而對拍拖並不強求，而生日願望則希望有更多時間可以睡覺同埋與家人去旅行。提到之前為張敬軒演唱會擔任嘉賓獲讚有歌喉，明禎即透露自己真的有打瞞在音樂方面發展，現在以輕快開心歌作為目標，正在收歌，更表示日前與美ToNick和周國賢都有傾音樂合作的事情！
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林明禎電暈張敬軒
早前張敬軒演唱會請來林明禎做嘉賓，對住大馬女神嬌嗲溫柔，張敬軒多次招架不住﹗軒仔介紹林明禎出場：「佢係一位十分十分之善解人意，善良有智慧又聰明嘅女仔﹗」軒仔讚對方雙眼成日水汪汪好迷人，林明禎接話：「只會看到你才會這樣，今晚我係最幸福嘅女子﹗」張敬軒冧笑：「我真係接唔到落去喇﹗」
林明禎話要送禮，笑指張敬軒經常食白麵包唔夠營養，特別送上大馬名產榴槤，令軒仔又驚又喜，林明禎仲話叫軒仔當早餐咁食，軒仔話我冇工具劈開喎，林明禎即做出打電話手勢示意軒仔可隨時找她幫忙：「我可以幫你開﹗」全場大笑﹗其後二人合唱《只是太愛你》，林明禎展歌喉，全場大讚，最後，林明禎再次提出想做張敬軒的MV女主角，臨落台冧爆為軒仔打氣：「加油，我會想你﹗」再次冧到張敬軒暈大浪﹗
關鍵詞林明禎
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected] 娛樂新聞資料或影片來源：The Show Must Go On
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