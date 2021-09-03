林明禎晒超靚腹肌玩高達 完全了解男人心事 網民：我想砌埋一份！
好多男士都會話「身邊女士唔明白男人嘅浪漫」，估唔到日前「大馬女神」林明禎竟然喺自己facebook上載玩高達的照片！到底係咩一回事呢？一眾網民對林明禎又有咩睇法？
編輯：東方新地｜圖片來源：林明禎facebook｜原文：New Monday
林明禎酒店房自玩
好多男士都會話「身邊女士唔明白男人嘅浪漫」，「大馬女神」林明禎因為工作關係已逗留香港一段時間，正當大家都在估到底林明禎日日喺酒店房有乜做，林明禎日前就於個人facebook上載數張狂晒超靚腹肌玩高達的照片，原來佢喺酒店房一樣好多嘢玩！
見到晒超靚腹肌嘅林明禎，手持《無盡的華爾茲》哪吒高達同多魯基斯，仲篤住《蠟筆小新》恐龍仔屁屁同《Pokemon》figure影相，唔少林明禎嘅Fans都即刻大叫：我想砌埋一份！
林明禎做廣告代言
原來今次「大馬女神」林明禎為PREMIUM BANDAI拍代言廣告，PREMIUM BANDAI將於馬來西亞和菲律賓成立官方訂購網站，令當地粉絲唔使再食代購炒購。不過相對PREMIUM BANDAI網站開幕，相信唔少朋友都更想知道林明禎會唔會開「砌模型班」！
林明禎小白Tee晒超靚腹肌！網民：馬甲線更顯身材正！
去年踏入三字頭的馬來西亞女神林明禎擁有32E驕人上圍和22吋螞蟻腰，曾被網友譽為「真人版娜美」，更稱呼她為「明禎BB」，雖然去年未能順利推出健身寫真集，但熱愛健身的她仍會不時大晒自己Fit爆的健身成果，年初她就在社交網上載了幾張靚相，相中她著上了一件短身小白Tee配牛仔褲，外罩一件灰色冷衫，凸顯出她那結實的11字腹肌。