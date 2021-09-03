林明禎晒超靚腹肌玩高達 完全了解男人心事 網民：我想砌埋一份！

好多男士都會話「身邊女士唔明白男人嘅浪漫」，估唔到日前「大馬女神」林明禎竟然喺自己facebook上載玩高達的照片！到底係咩一回事呢？一眾網民對林明禎又有咩睇法？

編輯：東方新地｜圖片來源：林明禎facebook｜原文：New Monday