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林明禎Bra Top露腰晒澎湃身材　留港4個月最愛咖喱魚蛋

東方新地

「大馬女神」林明禎與香港奧運劍擊運動員吳諾弘，日前出席運動品牌活動。身穿Bra Top露腰裝的明禎，雖然披上外套，仍不經意地盡顯澎湃身材。

文：東方新地 ｜圖：harbourcity、Descente Hong Kong、林明禎IG

林明禎Bra Top露腰騷澎湃身材　留港4個月最愛咖喱魚蛋
留港四個月的林明禎日前出席運動品牌活動。（圖片來源：descentehkg IG）

Bra Top騷澎湃身材

馬來西亞女神林明禎因疫情關係，已逗留香港四個月。日前林明禎與香港奧運劍擊運動員吳諾弘出席運動品牌活動，明禎身穿Bra Top露腰裝，下身就配上超緊身運動褲，在現場做拉筋動作時，雖然明禎披上外套，但仍不經意地盡顯澎湃身材。對於留港4個月，是有史以來在港最長時間的一次，明禎表示因為工作很多，加上一來一回檢疫時間，所以留下來完成所有工作。

林明禎Bra Top露腰騷澎湃身材　留港4個月最愛咖喱魚蛋
林明禎日前與香港奧運劍擊運動員吳諾弘出席運動品牌活動。（圖片來源：descentehkg IG）
林明禎Bra Top露腰騷澎湃身材　留港4個月最愛咖喱魚蛋
明禎身穿Bra Top露腰裝，下身就配上超緊身運動褲，身形fit爆。（圖片來源：descentehkg IG）
林明禎Bra Top露腰騷澎湃身材　留港4個月最愛咖喱魚蛋
雖然林明禎披上外套，但仍不經意地盡顯澎湃身材。（圖片來源：descentehkg IG）
林明禎Bra Top露腰騷澎湃身材　留港4個月最愛咖喱魚蛋
林明禎下身配上超緊身運動褲，大晒長腿。（圖片來源：descentehkg IG）

最愛咖喱魚蛋

原來留港期間，林明禎會趁休息時間，到香港不同地方食咖喱魚蛋，是主要嘅零食，更希望在馬來西亞開咖喱魚蛋店，她說：「試咗好多種口味咖喱魚蛋，香港的店太多太犀利我冇辦法開，我都想喺老家開咖喱魚蛋店，但沒有醬汁秘方。」更笑言到時冇工作就可以賣魚蛋。

林明禎Bra Top露腰騷澎湃身材　留港4個月最愛咖喱魚蛋
原來留港期間，林明禎會趁休息時間，到香港不同地方食咖喱魚蛋。（圖片來源：descentehkg IG）
（圖片來源：）
林明禎表示希望在馬來西亞開咖喱魚蛋店。（圖片來源：descentehkg IG）

完美體態再升級！

大馬女神林明禎在香港長期獨居酒店，但女神沒有偷懶，繼續Keep Fit，自拍鏡頭下身材又再升級！林明禎自從疫情爆發後，因工作要往返香港、台灣及馬來西亞三地，年多以來，已先後接受隔離7次，她笑言自己都已變成「隔離達人」，學會享受獨處。對於fans而言，每次女神酒店自拍都係焦點，見到女神展示的傲人身材，讚好都破紀錄以10萬計算！

酒店落地玻璃前拉筋，明禎姐姐林詩枝見到都禁不住轉發。（圖片來源：林明禎IG）
酒店落地玻璃前拉筋，明禎姐姐林詩枝見到都禁不住轉發。（圖片來源：林明禎IG）
腰幼的林明禎再現腹肌！（圖片來源：林明禎IG）
腰幼的林明禎再現腹肌！（圖片來源：林明禎IG）

紅磡海濱跑步被起底

今次林明禎長時間逗留香港，已4個月有多，期間更度過了31歲生日，今次更拍攝了兩個廣告，由於廣告戲份需要跑步，所以也把握拍戲的工餘時間在紅磡海邊練跑。

林明禎滯留香港、完美體態再升級！ 紅磡海濱跑步被起底
明禎表示非常喜愛香港美食。（圖片來源：林明禎IG）
夜晚跑步，被眼利網友認出是紅磡海濱！（圖片來源：林明禎IG）
夜晚跑步，被眼利網友認出是紅磡海濱！（圖片來源：林明禎IG）
據報女神每晚都「無懼途人目光」、風雨不改到海旁練跑，你有期望捕獲林明禎嗎？（圖片來源：林明禎IG）
據知女神每晚都「無懼途人目光」、風雨不改到海旁練跑，你有期望捕獲林明禎嗎？（圖片來源：林明禎IG）
《願望扭蛋機》的開鏡禮造型。（圖片來源：林明禎IG）
電影造型。（圖片來源：林明禎IG）
（圖片來源：林明禎IG）
（圖片來源：林明禎IG）
呢件白色小背心已經唔係第一次登場！（圖片來源：林明禎IG）
呢件白色小背心已經唔係第一次登場！（圖片來源：林明禎IG）
粉紅吊帶！（圖片來源：林明禎IG）
粉紅吊帶！（圖片來源：林明禎IG）
（圖片來源：林明禎IG）
（圖片來源：林明禎IG）

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