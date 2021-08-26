林明禎Bra Top露腰晒澎湃身材 留港4個月最愛咖喱魚蛋
「大馬女神」林明禎與香港奧運劍擊運動員吳諾弘，日前出席運動品牌活動。身穿Bra Top露腰裝的明禎，雖然披上外套，仍不經意地盡顯澎湃身材。
文：東方新地 ｜圖：harbourcity、Descente Hong Kong、林明禎IG
Bra Top騷澎湃身材
馬來西亞女神林明禎因疫情關係，已逗留香港四個月。日前林明禎與香港奧運劍擊運動員吳諾弘出席運動品牌活動，明禎身穿Bra Top露腰裝，下身就配上超緊身運動褲，在現場做拉筋動作時，雖然明禎披上外套，但仍不經意地盡顯澎湃身材。對於留港4個月，是有史以來在港最長時間的一次，明禎表示因為工作很多，加上一來一回檢疫時間，所以留下來完成所有工作。
最愛咖喱魚蛋
原來留港期間，林明禎會趁休息時間，到香港不同地方食咖喱魚蛋，是主要嘅零食，更希望在馬來西亞開咖喱魚蛋店，她說：「試咗好多種口味咖喱魚蛋，香港的店太多太犀利我冇辦法開，我都想喺老家開咖喱魚蛋店，但沒有醬汁秘方。」更笑言到時冇工作就可以賣魚蛋。
完美體態再升級！
大馬女神林明禎在香港長期獨居酒店，但女神沒有偷懶，繼續Keep Fit，自拍鏡頭下身材又再升級！林明禎自從疫情爆發後，因工作要往返香港、台灣及馬來西亞三地，年多以來，已先後接受隔離7次，她笑言自己都已變成「隔離達人」，學會享受獨處。對於fans而言，每次女神酒店自拍都係焦點，見到女神展示的傲人身材，讚好都破紀錄以10萬計算！
紅磡海濱跑步被起底
今次林明禎長時間逗留香港，已4個月有多，期間更度過了31歲生日，今次更拍攝了兩個廣告，由於廣告戲份需要跑步，所以也把握拍戲的工餘時間在紅磡海邊練跑。