大馬女神林明禎 VS 女團COLLAR 殘酷二揀一 「前夫」爭揀呢個做世一
「前夫」爭住揀林明禎！？
Facebook專頁「前夫反擊關注組」因COLLAR出道而成立，但面對今次這個「殘酷二揀一：一個林明禎定一隊collar？」的post，一班「前夫」們竟然同其他網友一樣，揀林明禎多過揀COLLAR，亦有不少網友留言話「why not both」！
有人揀經理人阿Wing同花姐
雖然眾多「前夫」和網友們都大讚林明禎「超晒班」、「明禎世一」等，但亦有部分「前夫」堅持選擇COLLAR成員，對象主要為Candy、Ivy、Day、Gao、芯駖、Winka，亦有網友笑言要揀COLLAR經理人阿Wing同花姐！
Ivy（圖片來源：[email protected]）
林明禎變香港人！情人節現身香港海傍打卡
大馬女神林明禎近月在香港十分活躍，因為疫情關係滯留香港，計算下來已經接拍了十多個廣告、三部電影，與黃子華鄧麗欣合作的賀歲片《飯氣攻心》雖然未能上畫，但工作仍然應接不暇長期獨居酒店，女神沒有偷懶，繼續Keep Fit，最近再度露腰，自拍鏡頭下身材又再升級！
情人節當日天朗氣清，女神林明禎走到尖東海傍打卡。有心水清網友發現林明禎不止一次在紅磡及尖沙嘴海傍自拍，無論係日間打卡還是夜晚跑步都係同一個路線（詳見下文）：
林明禎自從疫情爆發後，因工作要往返香港、台灣及馬來西亞三地，年多以來，已先後接受隔離7次，她笑言自己都已變成「隔離達人」，學會享受獨處。對於fans而言，每次女神酒店自拍都係焦點，見到女神展示的傲人身材，讚好都破紀念以十萬計算！
紅磡海濱跑步被起底
今次林明禎留香港最長時間，期間更度過了31歲生日，更拍攝了多個廣告，由於廣告戲份需要跑步，所以也把握拍戲的工餘時間在紅磡海邊練跑。
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