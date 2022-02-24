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大馬女神林明禎 VS 女團COLLAR 殘酷二揀一 「前夫」爭揀呢個做世一

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近日有網民在多個社交網專頁以「殘酷二揀一：一個林明禎定一隊collar？」為題出post，當中包括有「前夫反擊關注組」這個Facebook專頁，引起眾多網民熱討，其中一班「前夫」和網友們回答的理由雖然五花八門，但大部分的選擇都非常一致！

林明禎 有網民提出「殘酷二揀一：一個林明禎定一隊collar？」，引起熱討。
有網民提出「殘酷二揀一：一個林明禎定一隊collar？」，引起熱討。（圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組）

「前夫」爭住揀林明禎！？

Facebook專頁「前夫反擊關注組」因COLLAR出道而成立，但面對今次這個「殘酷二揀一：一個林明禎定一隊collar？」的post，一班「前夫」們竟然同其他網友一樣，揀林明禎多過揀COLLAR，亦有不少網友留言話「why not both」！

腰幼的林明禎再現腹肌！
大馬女神林明禎近日因為疫情關係滯留香港，在香港十分活躍，計算下來已經接拍了十多個廣告、三部電影。（圖片來源：[email protected]
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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林明禎 二揀一的情況下，大部分「前夫」和網友都選擇大馬女神林明禎。
二揀一的情況下，大部分「前夫」和網友都選擇大馬女神林明禎。（圖片來源：[email protected]
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

有人揀經理人阿Wing同花姐

雖然眾多「前夫」和網友們都大讚林明禎「超晒班」、「明禎世一」等，但亦有部分「前夫」堅持選擇COLLAR成員，對象主要為Candy、Ivy、Day、Gao、芯駖、Winka，亦有網友笑言要揀COLLAR經理人阿Wing同花姐！

林明禎 COLLAR慘被大部分「前夫」捨棄，不過得到小部分「前夫」繼續支持！
COLLAR慘被大部分「前夫」捨棄，不過得到小部分「前夫」繼續支持！（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎 Candy
Candy（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：網民留言截圖）

林明禎

Ivy（圖片來源：[email protected]

林明禎 芯駖
芯駖（圖片來源：[email protected]
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎 Day
Day（圖片來源：[email protected]_day）
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（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎 Gao
Gao（圖片來源：[email protected]
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎 Winka
Winka（圖片來源：[email protected]_chan）
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎
（圖片來源：網民留言截圖）
林明禎 左邊嘅「新花姐」雖然未及花姐霸氣，但都有一股女強人嘅氣場！
阿Wing同花姐。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

林明禎變香港人！情人節現身香港海傍打卡

大馬女神林明禎近月在香港十分活躍，因為疫情關係滯留香港，計算下來已經接拍了十多個廣告、三部電影，與黃子華鄧麗欣合作的賀歲片《飯氣攻心》雖然未能上畫，但工作仍然應接不暇長期獨居酒店，女神沒有偷懶，繼續Keep Fit，最近再度露腰，自拍鏡頭下身材又再升級！

林明禎 林明禎近日在港工作長期應接不暇。
林明禎近日在港工作長期應接不暇，之前為193郭嘉駿新歌《再次puppy love》擔任MV女主角，以學生妹造型現身。（圖片來源：[email protected]

情人節當日天朗氣清，女神林明禎走到尖東海傍打卡。有心水清網友發現林明禎不止一次在紅磡及尖沙嘴海傍自拍，無論係日間打卡還是夜晚跑步都係同一個路線（詳見下文）：

林明禎 minchen333
情人節當日天朗氣清，女神走到尖東海傍打卡。（圖片來源：minchen333）

林明禎自從疫情爆發後，因工作要往返香港、台灣及馬來西亞三地，年多以來，已先後接受隔離7次，她笑言自己都已變成「隔離達人」，學會享受獨處。對於fans而言，每次女神酒店自拍都係焦點，見到女神展示的傲人身材，讚好都破紀念以十萬計算！

林明禎 酒店落地玻璃前拉筋，明禎姐姐林詩枝見到都禁不住轉發。
酒店落地玻璃前拉筋，明禎姐姐林詩枝見到都禁不住轉發。（圖片來源：[email protected]

紅磡海濱跑步被起底

今次林明禎留香港最長時間，期間更度過了31歲生日，更拍攝了多個廣告，由於廣告戲份需要跑步，所以也把握拍戲的工餘時間在紅磡海邊練跑。

林明禎滯留香港、完美體態再升級！ 紅磡海濱跑步被起底
林明禎表示非常喜愛香港美食，來港期間一直努力戒口。（圖片來源：[email protected]
林明禎 夜晚跑步，被眼利網友認出是紅磡海濱！
夜晚跑步，被眼利網友認出是紅磡海濱！（圖片來源：[email protected]
據報女神每晚都「無懼途人目光」、風雨不改到海旁練跑，你有期望捕獲林明禎嗎？
據報女神每晚都「無懼途人目光」、風雨不改到海旁練跑，你有期望捕獲林明禎嗎？（圖片來源：[email protected]
林明禎 《願望扭蛋機》的開鏡禮造型。
電影《願望扭蛋機》的開鏡禮造型。（圖片來源：[email protected]
林明禎 再嚟個正面！
再嚟個正面！（圖片來源：[email protected]
林明禎 呢件白色小背心已經唔係第一次登場！
呢件白色小背心已經唔係第一次登場！（圖片來源：[email protected]
林明禎 粉紅吊帶！
粉紅吊帶！（圖片來源：[email protected]
林明禎 又係酒店房影嘅！
又係酒店房影嘅！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組、[email protected][email protected]

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