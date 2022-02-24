大馬女神林明禎 VS 女團COLLAR 殘酷二揀一 「前夫」爭揀呢個做世一

近日有網民在多個社交網專頁以「殘酷二揀一：一個林明禎定一隊collar？」為題出post，當中包括有「前夫反擊關注組」這個Facebook專頁，引起眾多網民熱討，其中一班「前夫」和網友們回答的理由雖然五花八門，但大部分的選擇都非常一致！