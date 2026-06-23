林明禎封口拒透露Edan生日祝福 功力升級「大耍太極」 一行為反顯心虛
林明禎賣關子拒認Edan傳生日祝福
林明禎與樂隊ToNick主音趙善恆昨日一同出席「拍住上-光影裡並肩馳騁的我們」展覽活動，期間被問到月初生日有否與Edan慶祝，她透露當時身在意大利與家人及工作人員度過。記者再追問Edan有否傳送生日祝福訊息，她即時封口：「唔話你知！有很多藝人朋友都有傳短訊祝賀。」被問到Edan有like她的帖文，林明禎更輕描淡寫回應：「好多朋友都有like我嘅post喎！」當問及與Edan多久沒見面，她繼續耍太極：「其實香港嘅朋友都好耐冇見，因為我都比較少喺香港，所以冇咩見到。」
斷言冇拍拖卻尷尬搬工作做擋箭牌
林明禎在活動上明確表示目前沒有拍拖，對於感情態度隨緣，聲稱不會因為年紀到而結婚，最重要是等到合適的人。她透露自己傾向旅行結婚，亦不會想擺酒。然而當記者追問她是否單身時，她卻顯得尷尬，只以「現時忙於工作」帶過，並表示目前很享受四處去工作的狀態，有隨遇而安的感覺。另外被問到蔡俊彥曾笑言頂不到Edan扮女人拍攝，林明禎竟坦言完全不知情，追問是何時的事，在場的恆仔告知她是拍MV，她卻表示沒有看到。
明登戀由台灣夜市搭膊頭傳到今日
林明禎與Edan的緋聞自2024年8月起持續發酵，當時兩人被拍到一同食飯的照片而傳出姊弟戀。其後更有網民在台灣夜市拍到疑似二人的背影照，男方搭住女方膊頭，女方更為男方撐傘。Edan當時大方承認是本人，但否認已「得米」，稱仍在努力中，希望大家給予空間。林明禎今年初亦曾首度剖白緋聞風波對其香港事業造成影響，直認自己處理手法「欠智慧」，但強調兩人各自以事業為重，平常偶爾聯繫。
網民熱議林明禎避談功力再升級
林明禎今次受訪片段曝光後隨即引發網民熱議，不少人對她的「太極功力」印象深刻。有網民留言：「每次問到Edan就即刻轉channel，默契十足」、「講到冇拍拖但又唔肯認單身，呢個答案本身就係答案」。亦有網民翻出她早前在意大利街頭拍攝小背心短片被批造作一事，當時她罕有反擊：「你們繼續酸酸 我繼續發光」，林明禎事後受訪亦大方表示：「從來都不會太在意，那些惡意的評論，因為他們就是很明顯是惡意的嗎，不會去對完全不認識的攻擊去在意。」