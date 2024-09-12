林明禎公開Edan相識經過 不停甜笑「暫認」朋友關係
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「大馬女神」林明禎於今日（12日）在Edan呂爵安公開認愛後首度現身中環活動。在場記者當然無放過明禎，不停追問有關Edan的問題。林明禎雖然口就大叫救命，但就不停冧爆甜笑，整個場面都充滿住甜蜜嘅感覺！
林明禎冧爆回應「明登戀」
林明禎在活動上不停被問到有關Edan的問題。對於Edan在社交平台高調認愛並表示正在展開追求一事，林明禎就回應指Edan有事先通知自己，認為對方的行為很有風度：「他出po前有跟我說一聲，還有跟我說很抱歉，就是造成我的困擾，那我有跟他說其實也還好沒有甚麼，我覺得他會這樣說也是一種風度吧，很gentlemen。」
講明只是朋友關係 向記者求饒：說好的手下留情呢？
當被問到兩人是否透過Jeffrey認識時，林明禎就不斷以笑帶過，更一度拿起咪牌遮面，只二人是在朋友聚會上認識。至於在歐洲食飯一事，林明禎就表示當時二人剛好在歐洲，所以一起簡單吃了一個Brunch。當被問到兩人現時關係，林明禎就指：「現在還是朋友，真的，確實目前為止是朋友的關係。」
記者當然唔放過女神，繼續追問，林明禎不禁引用Edan在馬場的話求饒，春風滿面地講一咗句：「說好的手下留情呢？」
大方評價Edan為人：好Gentelman
記者們繼續問林明禎如何評價Edan為人，林明禎就對對方讚口不絕：「我覺得他一個很Gentlemen、很可愛的男生。」當被問到擇偶條件，林明禎就回應指：「現階段我還是覺得相處舒服才最重要吧，因為我對感情方面還是比較保守，我覺得還是需要一段時間認識了解，才會知道適不適合和不合適，然後才會知道喜不喜歡吧。」當被問到還需要多長時間觀測Edan，林明禎就再次甜笑遮面，指一切順其自然。
講到「脫粉潮」即刻一臉嚴肅
記者在訪問中亦由提及到Edan在公開講明要追求林明禎之後，遭粉絲狂鬧，甚至惹起「脫粉潮」，林明禎一聽到就即刻從甜笑變到一臉嚴肅，非常認真地回應：「我相信還是還有很多欣賞他、喜歡他的粉絲朋友在他身邊的。」林明禎就指自己未有受到粉絲們的惡言攻擊：「呢個就真係冇，他（Edan）有跟我道歉說很抱歉造成我的困擾，我也有跟他說其實我這邊還好，我這邊沒有收到惡意的評論和留言。」
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林明禎足本訪問！
圖片來源：YouTube@Viu1 HK、IG@minchen333、IG@edanlui、新傳媒資料庫