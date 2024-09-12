林明禎公開Edan相識經過 不停甜笑「暫認」朋友關係

「大馬女神」林明禎於今日（12日）在Edan呂爵安公開認愛後首度現身中環活動。在場記者當然無放過明禎，不停追問有關Edan的問題。林明禎雖然口就大叫救命，但就不停冧爆甜笑，整個場面都充滿住甜蜜嘅感覺！

