「明登戀」傳聞整合 Fans化身神探起底 翻閱Story發現示愛證據

MIRROR成員呂爵安（Edan）高調認追求大馬女神林明禎引起唔少網友關注，本來幕前工作未有交集嘅兩位藝人，突然傳出呢個震撼彈，有網友抽絲剝繭翻查過去行跡，發現Edan疑似在3月已經向女神隔空傳情…

