「明登戀」傳聞整合 Fans化身神探起底 翻閱Story發現示愛證據
「明登戀」傳聞整合 一文睇時清序重組：
2024年2月：林明禎孖Jeffrey參加米蘭時裝周
去年年底上映的《飯戲攻心2》非常賣座，林明禎在劇中飾演「Meow Meow」與「Mark Gor」魏浚笙（Jeffrey）此對螢幕情侶受觀眾歡迎，密密一起接Job。今年年初更一同飛往意大利參加米蘭時裝周。女神明禎身穿一件黑色薄紗波點裝，大騷若隱若現黑Bra誘惑，性感造型夠曬吸睛！
2024年3月23日：Edan疑似隔空傳情：明晨就是我的人
林明禎在今年3月突然在社交平台透露自己由2月開始反覆生病，因此需要回到馬來西亞的家休養。在另一邊廂，有粉絲翻查出Edan在3月23日，於Edward Chan的演唱會上唱出《難得一遇》。Edan在IG轉發相關片段，並用「港女專用心心」兼「港女細字」寫上：「明晨就是我的人 呢句勁Sweet」，疑似向林明禎隔空傳情。
2024年4月：林明禎大曬大馬豪宅
在大馬好好休養的林明禎，在在社交媒體上展示了自己的琴技外，更連環晒大馬豪宅的環境。當中林明禎更向粉絲展示了家中專為姐姐設計的畫室，長枱就算畀5個人同時畫畫都完全唔會逼！而介紹畫室的短片更隱約見到畫室外連住的超大戶外空間，完全拍得住度假村嘅配套！
2024年5月：林明禎突停工被驚傳安胎
林明禎在5月時分享了自己在新加坡與朋友聚餐的照片，並坦承自己近期因為身體出現各種疼痛，不得不全面暫停工作。她表示，目前的康復進度大約是88%，並在貼文中提到「再次感受到健康的美好」，同時也祝福粉絲們都能保持健康。
不過當時林明禎所上傳的一身鬆身「大肚裝」令網民懷疑明禎需要長時間的休息是因為安胎、容貌調整等。明禎再次急澄清，自己真的是2月中了COVID後無法痊癒，發炎感染到左半面及淋巴，導致臉部刺痛，喉嚨、耳根、頭疼痛不止。感謝大家關心沒大家想像中那麼嚴重，而且強調自己沒停工很久，2星期後便回港開工了！事後，她還晒出靚腰報答粉絲！
2024年6月：林明禎家有喜事做咗大姑奶
林明禎日前在社交媒體上分享一連串的影片和照片。林明禎在婚禮上，當弟弟及弟婦敬茶時，林明禎感動地說：「百年好合，永遠安康！」，並忍不住落淚，場面感人。其中林明禎更穿上白色透視長裙，令神秘小三角若隱若現！
2024年7月：Edan疑去台灣探林明禎
直到7月，林明禎在社交平台發文指病愈的自己已經開始復工，更勤力飛到台灣錄製新歌、練習新舞蹈。有粉絲亦發現Edan疑似在7月就已經去了兩次台灣旅行。有報道指，7月初，有人目擊到留有電影《法迷藏》長髮造型的Edan現身香港機場赴台灣。
直至電影煞科，有指兩人再前後腳赴歐洲見面，Edan亦被人發現在香港機場辦理離境手續。
2024年8月：林明禎、Edan被爆歐洲撐抬腳
直到8月，Edan和林明禎被踢爆秘密歐遊同飛去台灣慶生，更有人拍到二人在歐洲撐抬腳。Edan在出席活動時亦大方承認有同林明禎歐洲食飯：「同明禎本身都係朋友，喺歐洲的確有同佢食過餐飯。」更搞笑稱：「唔講以為我參加咗奧運」、「好似為港爭光咁。」亦澄清了被指與林明禎飛去台灣慶生一事：「直程流啦，我係同媽媽妹妹去嘅。」
2024年9月：Edan大方示愛
緋聞越炒越熱，日前Edan出席馬場活動時，不僅公開呼籲大家「手下留情」，還當眾護花。Edan坦承與林明禎互相聯絡和了解中，相信她的身體已經康復。他續說：「大家畀啲空間我，咁樣畀大家繼續講落去就……唉！有好消息就畀大家知。」在旁的花姐亦幫口：「我係『阿媽』都未知，『阿媽』知道再話畀大家知。」
事後，Edan在社交平台公開示愛：「實在見到太多流言，我的性格真的不太能忍受這種情況，所以我希望澄清一下。昨晚我看到一個threads，覺得裏面的猜測對女生十分不公平，於是我便想留言希望停止胡亂的猜測，但最後打消了念頭因為不想再節外生枝。沒想到這個過程卻不小心按到了讚好，令大家產生了誤會。我不想再影響到女生的聲譽，所以我希望在這裏回應最後一次。明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。」