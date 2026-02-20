林明禎首度剖白與Edan緋聞風波 直認影響工作1原因加深誤解
林明禎直認緋聞影響香港工作機會
談及與Edan的緋聞對事業的衝擊，林明禎毫不避諱地承認確實造成影響，特別是在香港市場。她坦言：「香港的我覺得有影響」，這番話直接點出了緋聞風波的實際代價。作為一位在港台兩地發展的藝人，林明禎深知香港娛樂圈對藝人形象的嚴格要求，而這次緋聞確實讓她在香港的工作機會受到衝擊。她進一步解釋影響的具體情況，表示雖然有其他工作機會，但不可否認某些合作確實因此而受阻。
自責處理手法欠智慧加深誤解
林明禎在反思整個事件時，展現出難得的自省精神。她直言：「我確實沒有這方面的智慧回答這些緋聞，會覺得我到底要怎樣講才能顧到全方位？」這番話透露出她對自己處理緋聞手法的不滿意。她承認在面對媒體時「對答不夠好」，反而讓大眾產生更多想法和誤會。
保持樂觀態度拒絕長期糾結
面對緋聞帶來的負面影響，林明禎展現出成熟的心態。她表示：「我不會一直悲觀的去看，或者去想已經過去的事情」，這種積極的人生態度讓她能夠從挫折中重新站起來。她強調自己沒有因為這次風波而感到不開心，因為深知身邊還有很多支持和疼愛她的人。這種不被困難打倒的精神，正是她能夠在娛樂圈中持續發展的重要原因。
網民反應兩極化討論熱烈
林明禎的坦誠分享在網上引發熱烈討論，網民反應呈現兩極化。支持者認為：「明禎好勇敢，敢於承認錯誤並從中學習，這才是真正的成長」、「她的坦誠讓人更加喜歡她，希望她能夠重新出發」。然而也有部分網民持不同意見：「既然知道會影響事業，當初為什麼不謹慎一點」、「藝人就是要為自己的選擇負責任」。這些不同聲音反映出公眾對藝人私生活與事業平衡的複雜看法，也顯示出娛樂圈緋聞文化的深層問題。
林明禎：「我都不急，你們急甚麼」
在談到與Edan現時的關係時，林明禎表示兩人目前都將重心放在各自的事業上，希望現時順其自然，大家平常都會偶爾會聯繫一下，但還是工作為先。她也提到，由於自己是一個需要很多個人空間的人，因此希望大家能夠理解並給予她足夠的空間，尤其是在感情方面，仲笑言「我都不急，你們急甚麼！」
Edan否認已得米！希望大家俾多點空間唔好壞佢好事
《903 AllStar 籃球賽》23日在亞博舉行，吸引了眾多球迷和名人觀戰。其後MIRROR成員接受訪問，Edan即被問到是否與大馬女神林明禎同遊台灣夜市，Edan大方直認是本人，更笑言「咁都認到！大家眼力真好」強調下次會將波鞋以及相機換掉。而被問到是否已「得米」，Edan就否認，還在努力中，希望大家可以能夠俾多點空間，並指如果下次再撞到的話，寧願上前跟他打招呼，自拍一張，希望不要再壞他好事。Edan最後解釋搭膊頭只是因為當時下雨天，夜市又人多，作為一個gentlemen才會搭到膊頭。
重溫再次周到「明登戀」拍拖斷正遊夜市？
男團MIRROR的27歲成員呂爵安（Edan）與34歲大馬女神林明禎，自8月以來因爆出2人食飯的照片而傳出姊弟戀緋聞。雖然女神林明禎強調與Edan只是朋友，Edan也全力投入工作電影《法迷藏》以及ViuTV新劇《光明大押》，但疑似再被網民影到2人「拍拖」的照片！在Threads在，有網民拍了幾張疑似是Edan與林明禎背影的照片，2人位置台灣的夜市，有張男方更搭住女方的膊頭，女方更為男方撐傘。雖然有網民質疑並不是「明登戀」但有網民卻找出Edan與林明禎食飯的照片作對比，發現男方身上似乎就是當日被爆食飯的相機。