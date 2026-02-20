林明禎首度剖白與Edan緋聞風波 直認影響工作1原因加深誤解

農曆新年過後，馬來西亞女神林明禎在接受傳媒獨家採訪時，首度深度剖白與MIRROR成員Edan的緋聞風波，坦承這場戀情風暴確實對她的香港事業造成「趕客」效應。更直認自己在處理緋聞方面「欠智慧」，並為此承擔後果。