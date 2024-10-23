「大馬女神」林明禎避談所有Edan問題 唯獨1舉動露破綻
林明禎避談所有Edan問題
當被問及Edan同為啤酒品牌大使時，林明禎表示自己並不清楚此事。當被問到會否與Edan共飲啤酒時，林明禎就迴避，只表示她會與很多朋友一起喝酒，因為這樣更加快樂。當進一步被追問是否會將代言的咖啡啤酒送給Edan時，她則笑稱會送給粉絲。不停避談Edan的林明禎最後更轉換話題，為自己新歌《ON CLOUD NINE》賣廣告。
林明禎不停甜笑露破綻
林明禎主動提起新歌《ON CLOUD NINE》，傳媒就追問有關新歌被視為求婚歌曲的傳聞，林明禎表示是從媒體報導中才得知此事。最後當記者問到是否愛情事業兩得意時，林明禎終於忍唔住甜笑，不過依然繼續避談Edan，只指好高興今年有好多工作，並表示稍後會到澳門工作，直到11月才回馬來西亞。
林明禎避談喜歡Edan 搵凌文龍做擋箭牌
林明禎在日前與凌文龍一起出席《把幸福拉近一點》首映，接受傳媒訪問時，林明禎提到自己挺喜歡香港人，認為香港人夠熱情，無論說話還是相處方式都夠直接。當被問到會唔會好喜歡Edan直接承認追求自己時，林明禎就甜笑未有回應，並搵身邊的凌文龍做擋箭牌，凌文龍亦非常識做，即刻話自己喜歡Edan！雖然每次講到Edan都迴避，但被問到將來會否拒絕同Edan合作，林明禎又指不會排除同任何人合作。
Edan被狂問點睇林明禎出甜蜜新歌
另一邊廂，Edan早前與一班MIRROR兄弟齊齊接受傳媒訪問時，不斷被問到有關緋聞女友林明禎的問題。一開始Edan都口密密表示不會再回應有關林明禎的問題，又指希望大眾會給予更多空間。記者仍狂問有關林明禎最近推出新歌一事，Edan就即刻咋傻扮懵笑指唔知對方已經推出新歌，不過就清楚知道林明禎新歌歌名《On Cloud Nine》的意思！
回應家英哥爆笑贈言 獲睇好Edan新戀情
家英哥早前出席活動被問到對Edan追求林明禎一事有何想法，家英哥一開波就話Edan沒有主動同自己講一開始有感到不高興，但Edan已經大個仔，加上會追大馬女生咁有眼光，自己都好開心。當被問到有冇追女仔心得給Edan時，家英哥就搞笑地回應道：「追女仔心得就冇喇，因為我都係一個好失敗嘅人，因為如果我係成功嘅話，我一早結婚，有兒有女喇，唔洗等到62歲先結婚啦。追到（汪明荃）又係唔係一個痛苦嘅回憶呢，你哋知唔知啊。」
Edan今日出席活動時，亦有回應到家英哥的爆笑贈言，Edan表示多謝家英哥睇好自己，又會在活動結束後致電家英哥，仲話會向家英哥學嘢。
林明禎新歌歌名On Cloud Nine別有玄機？！
林明禎相隔5年再推Solo新歌《On Cloud Nine》，宣傳照已性感出擊，穿著吊帶小背心加上超短褲，大膽露半股！不過更令網民關注的，竟然係歌名，有網民笑指：「雲跟九交換就」、「個歌名…係邊個改」、「九宵雲外 on cloud nine ？」、「On 雲 9」等，紛紛猜測這個歌名的意思。
On Cloud Nine 中文意思是什麼？翻譯例句引人遐想
翻查「On Cloud Nine」原來是一句英文慣用語，有「非常高興」的意思，有傳媒解釋時曾以求婚成功作為例子，舉例指：
「When he finally proposed to her, she was on cloud nine. 當他終於向她求婚時，她高興得不得了。」
引來網民無限遐想。