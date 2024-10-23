「大馬女神」林明禎避談所有Edan問題 唯獨1舉動露破綻

「大馬女神」林明禎於日前參加了一項咖啡啤酒的代言活動。身穿一件綠色的貼身吊帶裙性感登場的林明禎，依舊不斷被問到有關緋聞男友Edan的問題，不過當「Edan」一名被提及時，林明禎不斷拒答之餘，臉上更未有任何表情反應，不過到最後依然憑一舉動露出破綻！

