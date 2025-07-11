剪刀石頭布｜林明禎再推出新歌MV 變裝3大造型與10歲霹靂舞冠軍合唱
《剪刀石頭布》MV正式推出 林明禎與 10歲Bboy NANA李納合作
一首人人都能玩的全民神曲，超洗腦旋律，搭配節奏感強烈的猜拳舞，只要會出拳，你就能加入！ 世界霹靂舞冠軍 Bboy NANA李納Feat.大馬女神林明禎，超展開合作，跨世代 x 跨領域：從Bboy到潮流女神，一場打破既定框架的遊戲。 剪刀石頭布的規則告訴我們，世界規則不是照書來，而是贏家說的算，用最直覺的方式，重新定義「誰說的算」，只要你敢出手，你就是這場遊戲的主角，打破了年齡、職場、學校既有限制，以贏家當主角的概念講述剪刀石頭布的精神。
《剪刀石頭布》副歌超洗腦
歌曲以「動作辨識 x 聽覺洗腦」為創作核心，副歌的「Scissors Paper Stone Paper Stone Dope Dope」簡單重複又具節奏律動感，搭配人人都能上手的猜拳舞，無論是小朋友、學生還是上班族，只要你會猜拳，就能秒懂、秒跳、秒進入這場節奏派對！ 剪刀石頭布就是一場遊戲的總動員，打破既定框架的規則，證明音樂「玩得起來」很重要！舉起 ✌🏻 👊🏻 🖐🏻 一起來玩『剪刀石頭布』吧！
Bboy NANA（林李納）介紹
Bboy NANA，本名林李納，是一位來自台灣基隆的霹靂舞舞者，出生於2015年4月7日，現年僅10歲，卻已在國際街舞舞台上展現驚人天賦與成就，堪稱「台灣之光」。他擁有阿美族血統，年紀雖小，但憑藉對霹靂舞的熱情與不懈努力，已成為全球矚目的街舞神童。
Bboy NANA年齡與舞蹈啟蒙
林李納在5歲時受到日本霹靂舞團體「一擊」的啟發，開始接觸霹靂舞。年僅10歲的他，憑藉天賦與勤奮，迅速在街舞圈嶄露頭角。他的舞蹈風格充滿力量與創意，動作乾淨俐落，展現出超越年齡的成熟與自信。
競賽成就
2020年，僅5歲的林李納加入KGB與City 4舞團，並在三個月後參加「新北Fun街頭」比賽，開啟競賽生涯。2021年，他於台北市青年盃街舞錦標賽奪得首座冠軍，並受邀參與中華民國國慶大會的霹靂舞演出。2022年，7歲的林李納在中華民國霹靂舞國手選拔賽青少年組奪冠，隨後征戰國際賽場，於瑞士、法國等地參賽，並在Battle Pro-Kid Battle中勇奪世界冠軍。2023年，他連續拿下韓國BBIC Power Move冠軍、WBC東南亞賽冠軍及法國Battle Meaux Kids冠軍等殊榮。2024年，9歲的林李納更上一層樓，於羅馬尼亞達人秀獲得「金色按鈕」，成為首位獲此殊榮的華人霹靂舞者；同年7月，他在瑞士Find Your Flow Festival贏得Solo Showcase冠軍與Crew Battle冠軍，並與搭檔Arisha奪得Kid 2on2亞軍。
跨界音樂與影響力
2024年，9歲的林李納進軍樂壇，與開心果娛樂簽約，推出首支單曲《Turn It Up》，並與金曲音樂人愛紗合作，展現唱跳實力。他視羅志祥為偶像，立志成為亞洲舞王，用音樂與舞蹈掀起新風潮。年僅10歲的他，以驚人毅力與才華，成為街舞與流行音樂界的耀眼新星。
與林明禎合作關係
Bboy NANA與馬來西亞籍華人歌手、演員林明禎的合作，是他跨界發展的重要里程碑。2024年，林明禎與Bboy NANA首次共同參與表演項目，結合她的唱跳實力與NANA的霹靂舞技，打造令人驚豔的舞台效果。這次合作不僅展現了兩人各自的才華，也讓林李納的舞蹈魅力透過林明禎的影響力觸及更廣大的觀眾，為他的演藝事業增添新亮點。