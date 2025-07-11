剪刀石頭布｜林明禎再推出新歌MV 變裝3大造型與10歲霹靂舞冠軍合唱

2022年電影《飯戲攻心》安排周六晚上TVB首播，片中表現搶眼的林明禎憑電影在香港大紅大紫，估唔到未夠3年因為種種原因林明禎發展重心撤出香港，剛剛在7月11日就跟台灣世界霹靂舞冠軍 Bboy NANA合作推出超洗腦旋律新歌《剪刀石頭布》，MV入面3個造型成為影片焦點！