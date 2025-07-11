剪刀石頭布｜林明禎再推出新歌MV 變裝3大造型與10歲霹靂舞冠軍合唱

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2022年電影《飯戲攻心》安排周六晚上TVB首播，片中表現搶眼的林明禎憑電影在香港大紅大紫，估唔到未夠3年因為種種原因林明禎發展重心撤出香港，剛剛在7月11日就跟台灣世界霹靂舞冠軍 Bboy NANA合作推出超洗腦旋律新歌《剪刀石頭布》，MV入面3個造型成為影片焦點！
林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）

《剪刀石頭布》MV正式推出 林明禎與 10歲Bboy NANA李納合作

一首人人都能玩的全民神曲，超洗腦旋律，搭配節奏感強烈的猜拳舞，只要會出拳，你就能加入！ 世界霹靂舞冠軍 Bboy NANA李納Feat.大馬女神林明禎，超展開合作，跨世代 x 跨領域：從Bboy到潮流女神，一場打破既定框架的遊戲。 剪刀石頭布的規則告訴我們，世界規則不是照書來，而是贏家說的算，用最直覺的方式，重新定義「誰說的算」，只要你敢出手，你就是這場遊戲的主角，打破了年齡、職場、學校既有限制，以贏家當主角的概念講述剪刀石頭布的精神。

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林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）

《剪刀石頭布》副歌超洗腦

歌曲以「動作辨識 x 聽覺洗腦」為創作核心，副歌的「Scissors Paper Stone Paper Stone Dope Dope」簡單重複又具節奏律動感，搭配人人都能上手的猜拳舞，無論是小朋友、學生還是上班族，只要你會猜拳，就能秒懂、秒跳、秒進入這場節奏派對！ 剪刀石頭布就是一場遊戲的總動員，打破既定框架的規則，證明音樂「玩得起來」很重要！舉起 ✌🏻 👊🏻 🖐🏻 一起來玩『剪刀石頭布』吧！

林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）

Bboy NANA（林李納）介紹

Bboy NANA，本名林李納，是一位來自台灣基隆的霹靂舞舞者，出生於2015年4月7日，現年僅10歲，卻已在國際街舞舞台上展現驚人天賦與成就，堪稱「台灣之光」。他擁有阿美族血統，年紀雖小，但憑藉對霹靂舞的熱情與不懈努力，已成為全球矚目的街舞神童。

Bboy NANA年齡與舞蹈啟蒙

林李納在5歲時受到日本霹靂舞團體「一擊」的啟發，開始接觸霹靂舞。年僅10歲的他，憑藉天賦與勤奮，迅速在街舞圈嶄露頭角。他的舞蹈風格充滿力量與創意，動作乾淨俐落，展現出超越年齡的成熟與自信。

競賽成就

2020年，僅5歲的林李納加入KGB與City 4舞團，並在三個月後參加「新北Fun街頭」比賽，開啟競賽生涯。2021年，他於台北市青年盃街舞錦標賽奪得首座冠軍，並受邀參與中華民國國慶大會的霹靂舞演出。2022年，7歲的林李納在中華民國霹靂舞國手選拔賽青少年組奪冠，隨後征戰國際賽場，於瑞士、法國等地參賽，並在Battle Pro-Kid Battle中勇奪世界冠軍。2023年，他連續拿下韓國BBIC Power Move冠軍、WBC東南亞賽冠軍及法國Battle Meaux Kids冠軍等殊榮。2024年，9歲的林李納更上一層樓，於羅馬尼亞達人秀獲得「金色按鈕」，成為首位獲此殊榮的華人霹靂舞者；同年7月，他在瑞士Find Your Flow Festival贏得Solo Showcase冠軍與Crew Battle冠軍，並與搭檔Arisha奪得Kid 2on2亞軍。

林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）

跨界音樂與影響力

2024年，9歲的林李納進軍樂壇，與開心果娛樂簽約，推出首支單曲《Turn It Up》，並與金曲音樂人愛紗合作，展現唱跳實力。他視羅志祥為偶像，立志成為亞洲舞王，用音樂與舞蹈掀起新風潮。年僅10歲的他，以驚人毅力與才華，成為街舞與流行音樂界的耀眼新星。

林明禎 mv 剪刀石頭布 Bboy NANA （圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）
（圖片來源：剪刀石頭布MV截圖）

與林明禎合作關係

Bboy NANA與馬來西亞籍華人歌手、演員林明禎的合作，是他跨界發展的重要里程碑。2024年，林明禎與Bboy NANA首次共同參與表演項目，結合她的唱跳實力與NANA的霹靂舞技，打造令人驚豔的舞台效果。這次合作不僅展現了兩人各自的才華，也讓林李納的舞蹈魅力透過林明禎的影響力觸及更廣大的觀眾，為他的演藝事業增添新亮點。

圖片來源：剪刀石頭布MV截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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