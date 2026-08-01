盤點林映暉13個冷知識 進擊身材曾落選啦啦隊 IG粉絲數達成10萬大關
1）27歲林映暉原來是個INFJ人
1998年9月26日出生的林映暉自小在香港中西區土生土長，現年27歲，MBTI是INFJ。她坦承自己其實是個I人，需要獨處來儲存能量，所以會有「Emo」時刻。她剖白自己性格：「但其實我這個人，你知道我好 J 的，就是當事情不跟著我的 plan 走，我會有些緊張。」
2）童年沉迷台灣男團棒棒堂萌生演藝夢想
促使她決心踏上演藝之路最大推動力，原來是源於童年時期對台灣男子組合《棒棒堂》極度熱愛。當年這隊風靡亞洲偶像男團讓她深深著迷，不單止成為她心目中啟蒙偶像，更成為日後決心離鄉別井赴台發展最重要契機。有網民得知這段追星往事後紛紛留言表示「原來大家都係聽這隊男團大」。
3）17歲中學畢業赴高雄展開新生活
到了2016年，年僅17歲便於聖嘉勒女書院順利完成中學課程，隨即做出一個令身邊人相當驚訝決定，便是選擇孤身一人飛往台灣高雄繼續升學。當時面對語言及文化差異等種種挑戰，她依然堅持留守異鄉默默耕耘，這段長達七年留台發展歲月不僅鍛鍊出堅強獨立性格，更讓她練就出一口極度流利國語。
4）樹德科技大學與北藝大雙學位光環加持
絕非一般花瓶角色，她先後順利取得樹德科技大學表演藝術系學士學位，其後再憑藉優異成績考入國立台北藝術大學，最終成功獲得藝術行政與管理研究所碩士資格。這兩個演藝與管理相關學位不僅印證其超強學習能力，更為日後幕前演出提供極其扎實學術基礎，讓她在處理各類型節目時展現出極高專業度。
5）留學期間化身日系女僕咖啡廳店員
在攻讀碩士學位期間，為了賺取生活費及汲取更多社會經驗，她曾經前往位於台北三創生活園區內著名日系女僕咖啡廳打工。這段化身女僕店員兼職經歷讓她提早接觸到形形色色顧客，大幅提升了臨場應變技巧與溝通能力，同時亦為她累積了首批早期支持者，成為日後轉戰娛樂圈一大隱藏優勢。
6）第一條YouTube影片講咩？
網上創作之路始於2020年6月27日，在疫情期間，當天她正式發佈了標題為《約會打卡】香港西區，孫中山原來在香港成長！》開台影片。影片真實紀錄了她成長的社區面貌，也特地用國語拍攝，向台灣觀眾逐一介紹。
7）簽約台灣製作中心 參與綜藝節目
演藝事業在2022年迎來重大突破，正式加盟電視台台灣製作中心成為旗下藝人。她隨即以主持身分參與綜藝節目《趁而家去台灣偷食…譜！》，首度亮相電視螢光幕便憑藉亮眼外型與生動活潑主持風格獲得外界關注。這次幕前初體驗成功為她打開了知名度，並確立了未來專注於旅遊資訊節目發展方向。
8）曾挑戰樂天女孩徵選 遺憾落榜
到了2023年2月，她決定尋求破格嘗試，毅然報名參加台灣職棒樂天桃猿啦啦隊《樂天女孩》徵選活動。面對眾多實力強橫本地參賽者，她依然過關斬將順利殺入最後25強決賽階段，全力爭取該年度預計僅有四個正選名額。可惜最終未能突圍而出獲選出道。
9）中學時期創傷經歷 有身材焦慮
2023年10月，林映暉在J2節目《不正常愛情研究所》中接受催眠師Catman的催眠治療，嘗試找出自己長年抗拒穿比堅尼出鏡的心理根源。她在催眠前坦言：「係好驚，第一次着時成個人震晒，係唔知點解。」催眠過程中，暉哥逐漸回溯到中學時期的記憶，憶起因為發育較早，曾被工人姐姐稱讚「身材好」，令她開始意識到自己與同齡人的不同，從此對展露身材產生強烈的抗拒感。 暉哥喊住承認害怕被外界只關注身材 在催眠師引導下，林映暉情緒崩潰，喊住爆出內心深處的恐懼：「感覺好奇怪，唔通我真係大啲？中學時發現其他人都唔係咁大，好似同人哋唔同，驚人淨係注意我嘅身材。」
10）拍旅遊節目爆紅成功入屋！
不過時間證明，暉哥的出眾身材同性格受大眾喜愛，她先後接下超過八輯旅遊綜藝節目，當中包括極受歡迎《自然系女子旅行》系列、《自然系女子日本旅行》以及《台灣萌萌的》等高收視製作。網民於討論區直指「睇親佢主持旅遊節目都覺得份外有親切感」。
11）專屬粉絲「火鍋料」名稱
隨著人氣不斷攀升，她與粉絲之間亦建立起極為深厚互動關係。由於其常用稱號「暉哥」發音與台語中「火鍋」極為相近，她索性將一眾忠實支持者暱稱為「火鍋料」。
12）簽約傲思創作室轉戰美食新聞
經歷多年異鄉漂泊後，2023年她迎來人生另一個轉捩點，決定將事業重心全面搬回香港發展。回港後隨即簽約經理人公司傲思創作室，並火速加入《美食新聞報道》等熱門節目主持陣容。這次強勢回歸不僅帶來全新工作機遇，更讓本地觀眾得以重新認識這位具備高學歷與豐富海外經驗專業女星。
13）突破10萬粉絲追蹤 迎來個人演藝事業高峰
伴隨著多個電視節目接連出街，其個人社交平台追蹤人數呈現爆發性增長，尤其在TVB《自然系女子旅行3》播出後，IG帳號成功累積高達100,000名粉絲追蹤，未來發展潛力絕對不容忽視！