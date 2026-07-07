暉哥真性情剖白嚇窒男主持！自爆青春期「偷情勝地」公開擇偶條件
童年巧遇洪永城啟發 林映暉踏上旅遊主持路
林映暉接受艾力@YouTube頻道邀請，笑言要帶艾力去不同「偷情勝地」遊玩。暉哥重返西營盤舊居，憶述小時候住在山道，樓下是一個賣燒賣的攤檔，而洪永城經常到攤檔與老闆娘聊天搭訕。她表示自小已看洪永城拍旅遊節目，覺得與對方特別親近，因此萌生了拍旅遊節目的念頭。入行後她更得知洪永城當年是「滿街找人聊天」來練習說話技巧，這個發現令她深受啟發，現在也會四處主動與人打招呼。林映暉自小在西環長大，石塘咀熟食中心和西環碼頭都是她成長回憶中不可或缺的地方，她笑言讀女校時期情緒複雜，放學後會到碼頭看海紓壓。
林映暉坦言性感背後是I人特質！
外界對暉哥的印象是嘻嘻哈哈、帶給人歡樂，但她坦承自己其實是個I人，需要獨處來儲存能量，所以會有「Emo」時刻。她以動畫電影《Inside Out》作比喻：「你不可能一直都是開心的，你總會有些不開心的時候，你包容它，你接受它，不可以只有樂樂。」林映暉又透露拍攝水着場面時其實非常害羞，節目導演和編劇都曾質疑她拍了這麼多季仍然不自在，每次一cut機就立刻找毛巾遮擋。這種螢幕前後的巨大反差，正正是觀眾未曾看見的真實暉哥。
因台灣偶像劇赴台留學
林映暉自小熱愛台灣偶像劇和偶像組合，特別喜歡飛輪海和棒棒堂，更因棒棒堂成員在台灣修讀表演藝術，決定追隨偶像腳步赴台升學。她在高雄讀大學、台北讀碩士，期間以YouTube記錄在台生活點滴，分享香港與台灣文化差異。疫情期間，TVB需要尋找一位身在台灣又懂廣東話的女生拍攝節目，便在YouTube找到了她。入行初期她的Instagram粉絲僅800多人，拍了兩個節目後升至3,000，直到與台灣女神級藝人合作後才終於破萬，她更向對方請教拍照、打扮及經營社交媒體的技巧。
暉哥目標朝製作人方向發展
林映暉透露目前正進修歌唱與戲劇，但最大願望是開設一個分享台灣在地文化的節目，並計劃向電視台推銷這個構思。她表示在台灣生活了八年，看到的東西未必是一般遊客旅行時能接觸到的，希望以「地膽」身份將這些獨特體驗分享給觀眾。談及感情觀，她笑言雖然在台灣生活多年，但如果要找另一半會選擇香港男生，原因是文化差異較少：「可能我說一些小時候看電視劇的笑話，香港男生會明白我。」她更表示喜歡與另一半逛市場買菜，享受那種組織家庭的感覺。
網民大讚：100分完美女神
林映暉的真性情分享引來大批網民留言支持，有人讚賞：「順眼又笑得夠傻，身材又勁，真是受歡迎。」亦有網民表示：「見到暉哥咁開朗，咁活潑，好容易發到歡樂俾人。」更有粉絲直接封她為「100分完美女神」，認為她開心的樣子做節目令觀眾都會跟著開心。面對網民熱烈反應，暉哥回應表示自己的座右銘是「散播歡樂散播愛」，這份純粹的初心正是她由YouTube素人走到TVB主持的最大動力。