暉哥真性情剖白嚇窒男主持！自爆青春期「偷情勝地」公開擇偶條件

TVB旅遊節目《自然系女子旅行》正熱播中，主持人林映暉（暉哥）近日罕有分享入行經歷及真實個性，坦言螢幕上性感開朗形象背後，私下其實是個會「Emo」的I人。更令人意外的是，這位因台灣偶像劇而赴台留學的女生，童年時竟在家樓下偶遇一位男星，從此埋下了拍旅遊節目的種子。