《俠醫》 ｜ 「四朝元老」林映輝演苦情「受壓蛇𠺌細姨」獲激讚 感激鄭子誠江欣燕多番鼓勵及指點
昨晚（9日）播出的第七集《俠醫》，「壞蛋三人組」鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）及甘雁鳳（江欣燕飾）聯合媒體抹黑凌為民（陳豪飾）創造的「脈脈通」藥油，從而提高「任遠藥油」（任遠藥油由凌為民父親創立、及後交由「壞蛋三人組」管理）的市場地位並暗中收取回佣獲利…凌為民得知三人詭計後，拜託細姨鄧佩霞（林映輝飾）幫忙調查任遠公司帳目…佩霞向為民透露任遠確有不明帳目，但礙於自己欠公司債務、故長期只能啞忍兼被剝削…
61歲林映輝演活受壓細姨獲激讚
佩霞昨晚按凌為民要求嘗試調查及勸阻「壞蛋三人組」惡行，可惜反遭三人冷嘲熱諷，長期飽受欺凌及剝削的佩霞，同時還要面對家中兒子家俊（馮皓揚飾）的不生性，最終壓力爆煲瘋狂咆吼兼崩潰，相當慘情，而輝仔亦演出了角色的苦況、內心掙扎及應有的層次。對於輝仔劇中遭遇，網民大表同情，並留言讚輝仔有戲：「估唔到輝仔又幾有戲」、「痴線，親戚都咁對佢…」以專業主持形象成功入屋多年的輝仔，接受官方訪問時謙稱因拍劇經驗相對較少，及以往多演繹主持角色，故今次獲邀演出如此有挑戰性角色大為緊張及感恩，並坦言起初拍攝時有很多不適應：「今次好多謝佢哋大膽起用我，都好大挑戰，但因為我好耐冇拍劇，好多嘢都要適應。最難忘係有次拍完通頂戲、第二日要開《東張》，因為做《東張》講求專注，所以對體力都係考驗，都好多謝《東張》願意配合我，畀我盡早拍晒啲訪問先。」
揭鄭子誠心痛自己劇中被欺凌
輝仔續指很感謝劇中壞人子誠及欣欣鼓勵及陪伴渡難關：「子誠真係畀咗好多正能量，佢同欣欣因為劇入面都會鬧我、欣欣甚至會篤我，但其實喺現實子誠見到我咁佢好心痛，因為佢覺得我應該係被保護嘅。同埋佢成日讚我做得好，畀咗好多鼓勵我。欣欣佢好早做晒啲功課架，佢成日Share自己啲功課畀我，又教我睇咗分場先咁，好多謝佢咁無私分享。」
大爆陳豪張曦雯係「片場食神」
輝仔又笑指拍《俠醫》最難忘是相當有「食神」，先後遇過正日開工生日的陳豪請食小食魚蛋及蛋撻等、張曦雯請食糖水、監製請食點心、及以陳豪及Kelly夾份請大家Pizza、炸雞及便利店飲品放題：「佢哋話成間OK嘅嘢飲，都畀佢哋掃晒嚟請我哋飲。」輝仔還開心Share了與食神陳豪的合照，照片所見，現年61歲的輝仔不但神情恍如少女，而且皮膚望落狀態不俗，難怪網民讚她凍齡有方。
