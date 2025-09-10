《俠醫》 ｜ 「四朝元老」林映輝演苦情「受壓蛇𠺌細姨」獲激讚 感激鄭子誠江欣燕多番鼓勵及指點

昨晚（9日）播出的第七集《俠醫》，「壞蛋三人組」鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）及甘雁鳳（江欣燕飾）聯合媒體抹黑凌為民（陳豪飾）創造的「脈脈通」藥油，從而提高「任遠藥油」（任遠藥油由凌為民父親創立、及後交由「壞蛋三人組」管理）的市場地位並暗中收取回佣獲利…凌為民得知三人詭計後，拜託細姨鄧佩霞（林映輝飾）幫忙調查任遠公司帳目…佩霞向為民透露任遠確有不明帳目，但礙於自己欠公司債務、故長期只能啞忍兼被剝削…