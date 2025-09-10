《俠醫》 ｜ 「四朝元老」林映輝演苦情「受壓蛇𠺌細姨」獲激讚 感激鄭子誠江欣燕多番鼓勵及指點

昨晚（9日）播出的第七集《俠醫》，「壞蛋三人組」鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）及甘雁鳳（江欣燕飾）聯合媒體抹黑凌為民（陳豪飾）創造的「脈脈通」藥油，從而提高「任遠藥油」（任遠藥油由凌為民父親創立、及後交由「壞蛋三人組」管理）的市場地位並暗中收取回佣獲利…凌為民得知三人詭計後，拜託細姨鄧佩霞（林映輝飾）幫忙調查任遠公司帳目…佩霞向為民透露任遠確有不明帳目，但礙於自己欠公司債務、故長期只能啞忍兼被剝削…

61歲林映輝演活受壓細姨獲激讚

佩霞昨晚按凌為民要求嘗試調查及勸阻「壞蛋三人組」惡行，可惜反遭三人冷嘲熱諷，長期飽受欺凌及剝削的佩霞，同時還要面對家中兒子家俊（馮皓揚飾）的不生性，最終壓力爆煲瘋狂咆吼兼崩潰，相當慘情，而輝仔亦演出了角色的苦況、內心掙扎及應有的層次。對於輝仔劇中遭遇，網民大表同情，並留言讚輝仔有戲：「估唔到輝仔又幾有戲」、「痴線，親戚都咁對佢…」以專業主持形象成功入屋多年的輝仔，接受官方訪問時謙稱因拍劇經驗相對較少，及以往多演繹主持角色，故今次獲邀演出如此有挑戰性角色大為緊張及感恩，並坦言起初拍攝時有很多不適應：「今次好多謝佢哋大膽起用我，都好大挑戰，但因為我好耐冇拍劇，好多嘢都要適應。最難忘係有次拍完通頂戲、第二日要開《東張》，因為做《東張》講求專注，所以對體力都係考驗，都好多謝《東張》願意配合我，畀我盡早拍晒啲訪問先。」

揭鄭子誠心痛自己劇中被欺凌

輝仔續指很感謝劇中壞人子誠及欣欣鼓勵及陪伴渡難關：「子誠真係畀咗好多正能量，佢同欣欣因為劇入面都會鬧我、欣欣甚至會篤我，但其實喺現實子誠見到我咁佢好心痛，因為佢覺得我應該係被保護嘅。同埋佢成日讚我做得好，畀咗好多鼓勵我。欣欣佢好早做晒啲功課架，佢成日Share自己啲功課畀我，又教我睇咗分場先咁，好多謝佢咁無私分享。」

大爆陳豪張曦雯係「片場食神」

輝仔又笑指拍《俠醫》最難忘是相當有「食神」，先後遇過正日開工生日的陳豪請食小食魚蛋及蛋撻等、張曦雯請食糖水、監製請食點心、及以陳豪及Kelly夾份請大家Pizza、炸雞及便利店飲品放題：「佢哋話成間OK嘅嘢飲，都畀佢哋掃晒嚟請我哋飲。」輝仔還開心Share了與食神陳豪的合照，照片所見，現年61歲的輝仔不但神情恍如少女，而且皮膚望落狀態不俗，難怪網民讚她凍齡有方。

林映輝 俠醫 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林映輝 俠醫 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林映輝 俠醫 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林映輝 俠醫 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林映輝 俠醫 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林映輝 俠醫 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林映輝 俠醫 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林映輝 俠醫 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
林映輝 俠醫 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

