東張西望｜林映輝採訪受網騙老婦 做1事超專業獲讚 網民讚：見慣世面
《東張西望》林映輝主持1事超專業
今集節目由資深藝人林映輝（輝仔）負責外景訪問，雖然案件荒誕離奇，但她全程表現專業，面不改容，穩重應對，更逐一提出關鍵提問，包括：「有無諗過，呢位型男點解會鍾意你？」一番發問直中要害，獲得觀眾一致好評。
網民大讚：呢D咪叫專業囉
節目播出後，網民紛紛留言大讚輝仔表現專業、臨危不亂，展現多年累積的經驗與職業道德。有網民笑言：「東張記者好嘢, 忍得住笑」、「暉仔做咗咁多年，超有經驗啦！」、「職業道德！」、「見慣世面」等。
曾跟進多宗熱話個案
最近，「輝仔」林映輝頻頻現身《東張西望》，接連跟進多宗備受關注的社會事件，包括女教師燒炭案中死者兒子「為阿媽翻案」、以及44歲男子投訴遭父親趕出家門等熱話個案。他的表現獲得網民一致好評，大讚他專業沉穩，從不胡亂發問，展現資深主持的應有風範。
「輝仔」林映輝4朝元老 由《城市追擊》開始做
現年61歲的「輝仔」林映輝畢業於香港演藝學院，早在1990年代已投身主持行列，從《城市追擊》起步，之後陸續參與《全線大搜查》、《娛樂直播》及《東張西望》，一路見證時事娛樂節目的演變，被譽為「四朝元老」之一。她在TVB服務超過30年，憑著親切自然的主持風格，一直深受觀眾喜愛。
67歲老婦YoYo網戀型男「慾火焚身」甘心課金50萬
《東張西望》最新一集揭露一單網上情騙陷阱！67歲婦人YoYo在網上遇上自稱電腦精算師的男子，YoYo坦言多年未曾有親密生活，與丈夫早已分床20年，當收到陌生男子發來的親密照與甜言蜜語時，情感即時失守。對方用浪漫訊息及短片攻勢，令她多年來的壓抑情感徹底爆發：「佢靚到『dum』一聲，比明星仲要靚仔，首先皮膚白靜，呢個一嚟，我成個人的呆咗。」
該男子自稱陳樂林，1979年出生於湖南長沙，聲稱擁有房車，還頻繁發送身份證明及短片，精心編造一系列假身份，成功騙取YoYo信任。
YoYo坦言多年未曾有親密生活，與丈夫早已分床20年，當收到陌生男子發來的親密照與甜言蜜語時，情感即時失守。對方用浪漫訊息及短片攻勢，令她多年來的壓抑情感徹底爆發：「佢靚到『dum』一聲，比明星仲要靚仔，首先皮膚白靜，呢個一嚟，我成個人的呆咗。」
該男子自稱陳樂林，1979年出生於湖南長沙，聲稱擁有房車，還頻繁發送身份證明及短片，精心編造一系列假身份，成功騙取YoYo信任。
主持人輝仔問YoYo：「有沒有想過這個帥哥為什麼會喜歡你？」YoYo回應：「我也問過自己，他有車有樓，又年輕帥氣，怎麼可能看上我？但他總說年齡只是數字，不是問題，還反問我難道沒有判斷力嗎？我想了想，我都幾十歲了，自己的幸福當然要自己爭取。」隨後，對方傳來身份證副本，YoYo卻質疑：「這身份證是假的，照片是他貼上去的！」
在二人交流中，對方不時發送短片，但總是只見影像不聞聲音，日常工作片段也從不露臉。YoYo分享了一段僅有男方聲音的短片，對方稱她為「老婆」：「老婆，你看，這是新葡京頂樓的風景，我剛洗完澡出來，這風景漂不漂亮？」然而，YoYo的情深對話，卻只能對着黑屏訴說。
陳樂林出動私密照令YoYo慾火焚身
YoYo透露，對方聲稱手機掉進浴缸令鏡頭損壞：「他說這就是為什麼我看不到他的樣子，我就信了他。」對方更傳送私密身體部位照片，徹底俘獲YoYo的心，讓她不惜傾家蕩產：「佢發咗一張性器官嘅相畀我，講到我真係心花怒放，我睇完之後，唉，我死喇，慾火焚身，你知喇我哋女人，我已經係，我可以話好多年都冇呢回事，咁所以係咪好渴望」YoYo又解釋如果他真的這樣對自己，好容易一步步聽他的話。
殘忍下場曝光 受害婦背負巨額債務
在節目中，YoYo談及自己的婚姻狀況，坦言與丈夫已分床睡20多年，可說是名存實亡，只是同住一個屋檐下的朋友，感情早已沒了。被問到丈夫知否陳樂林的事，YoYo又說丈夫不願過問。YoYo沉溺虛擬愛情，執迷不悔多次借錢給男子。親戚多番勸告均無效，她還因此與家人斷絕往來，獨自一人背負巨額債務，甚至被債主追債，坦言如今「生不如死」。隨著事件曝出，YoYo終於發現對方用的是知名整容師網絡照片，在抖音騙局受害者也遠遠不止她一人。律師及警方介入，希望替更多受騙者討回公道，案件發展令人期待。