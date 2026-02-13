TVB 賽馬日｜175cm林景程竟高過174cm關嘉敏？網民質疑造假 本人親揭「增高」真相勁爆笑！
新CP宣傳片曝光 網民錯重點揭身高之謎
TVB賽馬日將於2月14日情人節舉行，為配合甜蜜氣氛，大會特意邀請林景程與關嘉敏（Carmen）組成新CP拍攝宣傳片，俊男美女組合成功甜到一眾網民。不過，有眼利網民卻錯重點，將焦點放在兩人的身高差上。根據官方資料，林景程身高175cm，而關嘉敏則為174cm，但宣傳片中關嘉敏明顯穿了至少2吋高的高踭鞋，理論上應比林景程高，但畫面所見林景程竟比她還高出小半個頭，違反常理的畫面即時引發網民熱烈討論，紛紛留言質疑：「數據出錯？」、「林景程對鞋有幾厚？」。
林景程幽默回應：我只係成個人企高咗
面對網民對於身高不符的質疑，林景程並無動氣，反而在個人社交平台大方以幽默方式回應，高EQ的處理方式獲得激讚。他發文澄清自己絕對沒有使用「超厚鞋墊」，更搞笑地表示要用AI還原真相，他寫道：「好多人見到呢一幕，竟可以同女神關嘉敏平排咁高，都認定我係加咗超厚鞋墊，但其實我想澄清番，絕對係冇加到嘅……為咗還我清白，我用 AI 去完美咁還原番當時嘅情況！ #我絕對冇加鞋墊 #邊有鞋墊可以咁高 #我只係成個人企高咗」。原來，林景程隨文附上拍攝現場的「出貓」相，相中他正站在一個目測至少10吋高的木箱上，完美解釋了身高之謎，更將「罪證」close up分享，作風相當玩得！
盤點圈中男星增高術 影視拍攝無奇不有
其實林景程自爆的「增高」秘技在影視拍攝中相當普遍，為了營造最佳的畫面效果及演員間的身高協調感，劇組人員可謂各出奇謀。除了最常見的「增高鞋墊」外，俗稱「蘋果箱」的木箱更是片場必備恩物，方便隨時調整演員高度。過去亦有不少男星被拍到需要企木箱與高䠷女星對戲，甚至有傳聞指在拍攝外景時，會直接在地上挖洞讓較高的演員站進去，以遷就鏡頭。今次林景程大方公開使用木箱的幕後花絮，不但沒有損害其形象，反而讓大眾了解到影視製作的趣味之處，成功將尷尬化為笑料。
網民洗版激讚林景程：高EQ又玩得！
林景程幽默的「自首」帖文一出，立即引來網民洗版式留言，輿論一面倒大讚其高EQ及玩得的性格。不少網民表示被他的誠實和搞笑態度圈粉，紛紛留言：「高EQ又玩得，抵讚！」、「笑死，咁誠實嘅藝人去邊度搵？」、「呢啲咪公關災難變公關勝利囉！」、「個木箱先係真正嘅MVP！」、「原本想食花生，點知變咗睇搞笑片，林景程好波！」、「欣賞你嘅坦白，好過死撐！」。林景程這次不但沒有因身高問題而尷尬，反而憑藉其風趣的回應，成功贏得網民好感，形象大大加分。