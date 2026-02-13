TVB 賽馬日｜175cm林景程竟高過174cm關嘉敏？網民質疑造假 本人親揭「增高」真相勁爆笑！

臨近情人節，林景程與關嘉敏為TVB賽馬日組成新CP拍宣傳片，畫面甜蜜滿瀉，但網民卻錯重點！有眼利網民發現，官方身高175cm的林景程，竟比穿上高踭鞋、身高174cm的關嘉敏還要高出半個頭，引發熱議。面對「造假」質疑，林景程竟大方自爆幕後真相，究竟他用了甚麼「增高」秘技？