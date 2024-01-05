20歲林智樂等足3年捧叱咤生力軍銀獎 03年「剩種」音樂成就跑贏冼靖峰

《聲夢傳奇》出身的林智樂（Felix）等足3年才有機會正式出道，但出道僅半年已奪得叱咤生力軍銀獎，成績驕人，睇番03年出世的他曾被同是《聲夢》出身的冼靖峰（Archie）取笑為「沙士死剩種」，不過如今他在音樂上的成就已率先跑贏冼靖峰！