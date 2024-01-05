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20歲林智樂等足3年捧叱咤生力軍銀獎 03年「剩種」音樂成就跑贏冼靖峰

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《聲夢傳奇》出身的林智樂（Felix）等足3年才有機會正式出道，但出道僅半年已奪得叱咤生力軍銀獎，成績驕人，睇番03年出世的他曾被同是《聲夢》出身的冼靖峰（Archie）取笑為「沙士死剩種」，不過如今他在音樂上的成就已率先跑贏冼靖峰！

林智樂 力壓 Marco 奪叱咤生力軍銀獎

林智樂於2023年6月以單曲《忘記趁早》出道，到11月再推出《澀谷駅前等》，近日他繼奪得新城勁爆新人獎後，再奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎」，而銅獎得主是男團P1X3L成員Marco葉振弘，金獎得主則是Jeffrey魏浚笙。

林智樂 林智樂在叱咤捧得生力軍男歌手銀獎，不過事前佢就指對自己完全冇信心，在廟宇求得下下籤後更完全自覺係陪跑，所以得到銀獎後大感意外。
林智樂在叱咤捧得生力軍男歌手銀獎，不過事前佢就指對自己完全冇信心，在廟宇求得下下籤後更完全自覺係陪跑，所以得到銀獎後大感意外。（圖片來源：IG@lamchiloklok）

連環撞樣陳肇始、陸浩明、陸永

林智樂初入行已被封為「翻版陸浩明」，之後又被指撞樣陸永，為此三人曾特意合照留念，之後他亦曾被指與前香港食物及衞生局局長陳肇始撞樣。此外林智樂曾與《聲夢傳奇》潘靜文（Sherman）傳過緋聞，不過兩人都已否認，林智樂更表示自己是A0，但唔心急拍拖。

林智樂 網民都指林智樂同陸永左）、陸浩明右）似足失散兄弟！
網民都指林智樂同陸永（左）、陸浩明（右）似足失散兄弟！（圖片來源：IG@lamchiloklok）
林智樂 林智樂亦被指與前香港食物及衞生局局長陳肇始撞樣。
林智樂亦被指與前香港食物及衞生局局長陳肇始撞樣。（圖片來源：TVB / YouTube@政府新聞處）

放棄英國升學回港追夢

林智樂參加《聲夢傳奇》時只得17歲，在一眾參賽者中年紀最細，為了參賽他更放棄在英國繼續升學，節目完畢後便簽入TVB及星夢娛樂旗下「愛爆音樂」，並先後做過音樂節目主持和拍劇。入行初期，他曾為自己設下兩年時限，最後卻等足3年才有機會正式出道。

林智樂 當看到同期的學員陸續出道時，林智樂曾坦承心情好焦急。
當看到同期的學員陸續出道時，林智樂曾坦承心情好焦急。（圖片來源：IG@lamchiloklok）

計劃今年9月回歸校園

林智樂03年在香港出生，曾就讀於九龍城區傳統名校民生書院，由幼稚園一路讀到中三，之後前往英國繼續學業，修畢了中學學位，並有大學錄取，但為參加《聲夢》而停學回港，原本去年打算在香港繼續升學，但為了注專音樂上的工作，他決定延遲至今年9月才回歸校園。

林智樂 林智樂原本已獲英國倫敦大學皇家賀洛唯學院錄取，修讀art and media媒體藝術）。
林智樂原本已獲英國倫敦大學皇家賀洛唯學院錄取，修讀art and media（媒體藝術）。（圖片來源：IG@lamchiloklok）

曾被冼靖峰嘲笑係「沙士死剩種」

2022年初，一班聲夢學員包括冼靖峰（Archie）、林智樂（Felix）、蔡愷穎（Lolita）和詹天文（Windy）一齊在網上開Live演唱，席間Felix帶起有關眾人年紀話題，指現場有三個世代的人，Felix仲話：「我同蔡愷穎都係03年。」點知1998年出生的Archie聽完突然口出狂言：

「03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」

其餘三位成員即時被嚇到發呆，現場氣氛尷尬，而蔡愷穎則打圓場說：「講呢啲？」雖然及後冼靖峰已知衰嘗試補鑊說：「講笑講笑，哈哈。」但Felix似乎仍未能回過神來，只回答：「我load唔到，都唔係差好遠啫。」

林智樂 冼靖峰言論一出，其餘三位成員即時被嚇到發呆，現場氣氛尷尬。
冼靖峰言論一出，其餘三位成員即時被嚇到發呆，現場氣氛尷尬。（圖片來源：YouTube@All About Music 愛爆音樂）
聲夢傳奇 冼靖峰與只有17歲的林智樂合唱李克勤的〈飛花〉。
《聲夢傳奇》第一次召集節目中，當年22歲冼靖峰曾與只有17歲的林智樂合唱李克勤的〈飛花〉。（圖片來源：無綫影片截圖）
林智樂 冼靖峰 亞洲超星團 到直播的尾段，冼靖峰為自己失言公開認錯。
冼靖峰在2022年1月出道做歌手，但隨即因「沙士死剩種」言論引來各方鬧爆，其後他曾為自己的失言公開認錯，不過人氣一直未能回升。（圖片來源：YouTube@All About Music 愛爆音樂）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@lamchiloklok、TVB、YouTube@政府新聞處、YouTube@All About Music 愛爆音樂

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