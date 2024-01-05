20歲林智樂等足3年捧叱咤生力軍銀獎 03年「剩種」音樂成就跑贏冼靖峰
林智樂 力壓 Marco 奪叱咤生力軍銀獎
林智樂於2023年6月以單曲《忘記趁早》出道，到11月再推出《澀谷駅前等》，近日他繼奪得新城勁爆新人獎後，再奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎」，而銅獎得主是男團P1X3L成員Marco葉振弘，金獎得主則是Jeffrey魏浚笙。
連環撞樣陳肇始、陸浩明、陸永
林智樂初入行已被封為「翻版陸浩明」，之後又被指撞樣陸永，為此三人曾特意合照留念，之後他亦曾被指與前香港食物及衞生局局長陳肇始撞樣。此外林智樂曾與《聲夢傳奇》潘靜文（Sherman）傳過緋聞，不過兩人都已否認，林智樂更表示自己是A0，但唔心急拍拖。
放棄英國升學回港追夢
林智樂參加《聲夢傳奇》時只得17歲，在一眾參賽者中年紀最細，為了參賽他更放棄在英國繼續升學，節目完畢後便簽入TVB及星夢娛樂旗下「愛爆音樂」，並先後做過音樂節目主持和拍劇。入行初期，他曾為自己設下兩年時限，最後卻等足3年才有機會正式出道。
計劃今年9月回歸校園
林智樂03年在香港出生，曾就讀於九龍城區傳統名校民生書院，由幼稚園一路讀到中三，之後前往英國繼續學業，修畢了中學學位，並有大學錄取，但為參加《聲夢》而停學回港，原本去年打算在香港繼續升學，但為了注專音樂上的工作，他決定延遲至今年9月才回歸校園。
曾被冼靖峰嘲笑係「沙士死剩種」
2022年初，一班聲夢學員包括冼靖峰（Archie）、林智樂（Felix）、蔡愷穎（Lolita）和詹天文（Windy）一齊在網上開Live演唱，席間Felix帶起有關眾人年紀話題，指現場有三個世代的人，Felix仲話：「我同蔡愷穎都係03年。」點知1998年出生的Archie聽完突然口出狂言：
「03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」
其餘三位成員即時被嚇到發呆，現場氣氛尷尬，而蔡愷穎則打圓場說：「講呢啲？」雖然及後冼靖峰已知衰嘗試補鑊說：「講笑講笑，哈哈。」但Felix似乎仍未能回過神來，只回答：「我load唔到，都唔係差好遠啫。」
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