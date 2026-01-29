非常檢控觀｜17歲新人王林智樂搏命跳海！驚遇成竇水曱甴 獨特跳姿笑爆網民

昨晚（28日）劇集《非常檢控觀》中，劇壇新鮮人林智樂（Felix）上演一幕驚險跳海戲，為求逼真瞓身演出！鏡頭前他為甩身，二話不說、九秒九跳入大海，但其獨特的跳水動作卻意外引發網民熱議。究竟這個被封為「寶藏新人王」的新晉小生，在鏡頭後經歷了怎樣的辛酸？