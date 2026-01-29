非常檢控觀｜17歲新人王林智樂搏命跳海！驚遇成竇水曱甴 獨特跳姿笑爆網民
昨晚劇情 林智樂搞笑跳姿引網民熱議
昨晚《非常檢控觀》劇情講到，飾演游嘉欣義兄蔣平江的林智樂（Felix），因涉嫌非法走私古董案被捕，為求甩身，在走私斷正一刻，當場二話不說、九秒九縱身跳入大海逃走。雖然劇情緊張，但Felix獨特的跳水動作卻意外成為焦點，其趣怪姿勢馬上吸引大批網民關注，紛紛在討論區留言雀躍研究，笑指：「跳水動作 0 分、落水動作 0 分」、「對腳係咪應該咁擺」，更有人將畫面截圖瘋傳，大讚Felix的「瞓身演出」充滿喜感，認真抵死！
林智樂親解跳海辛酸 驚爆橋躉滿佈水曱甴
談到這場引發熱議的跳水戲，Felix受訪時大爆幕後辛酸史。他透露拍攝現場環境惡劣，直言：「成個橋躉都係水曱甴」，但為了拍攝也只能硬著頭皮上。他憶述：「我一跳落去已經成身都係泥，但啲水曱甴好得意，一見到我埋去就會自動散開，同埋啲海水原來極咸。」Felix續指，當日除了要忍受「乾濕夾擊」不斷上水落水拍攝，更要時刻留意水位深淺及自身安全，過程相當不容易。幸好拍攝時正值夏天，才不至於太辛苦。
林智樂感激前輩陳煒提攜 揭二人溫馨淵源
劇中林智樂與前輩陳煒有不少對手戲，他透露二人原來早有淵源，並非常感激煒哥一直以來的鼓勵。Felix表示：「同煒哥合作呢套劇前，佢已經成日鼓勵我；嗰次拍完《回歸》，佢助手邀請咗我去煒哥生日會，之後我哋傾多咗偈。」他補充，每次見面陳煒都會為他打氣，更會在他的社交平台留言互動，讓他感到非常溫暖，直言：「好多謝佢。」這種前輩對後輩的無私提攜，在圈中實屬難得。
17歲棄升學成「寶藏新人王」 林智樂唱功早獲認證
雖然林智樂入行未夠5年，但憑藉其多才多藝的表現，早已被外界看好。2021年，他毅然放棄在英國繼續升學的機會，回港報名參加首屆《聲夢傳奇》，並以17歲之齡成為最年輕的男參賽者，勇氣可嘉。其後，Felix在歌唱事業上屢創佳績，特別是在2024年年尾，因在《聲生不息·大灣區季》中獻唱《完全因你》表現出色，被譽為TVB「寶藏新人王」，實力早已獲得專業認證。如今在《非常檢控觀》中瞓身演出，更讓觀眾看到他除了唱功了得外，在演戲方面同樣充滿潛力。