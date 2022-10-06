林曉峰自揭「不自量力」黑歷史 曾要求加片酬被監製寸爆拒絕
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近年北上發展賺得盆滿缽滿的林曉峰，早前上內地訪談節目《追夢人之疊彩人生》自爆自己曾經被電影監製出言嘲諷的往事，並且談及到曾志偉如何在自己想退出娛樂圈時激勵自己。
林曉峰要求加片酬 監製：「你覺得自己紅咗？」
林曉峰早前擔任訪談節目《追夢人之疊彩人生》嘉賓，分享自己出道以來的心路歷程。他提到當年自己憑《金枝玉葉》、《古惑仔》系列成功上位之後，一度向電影監製提出加薪要求。可是對方卻出言嘲諷：「你覺得你紅了嗎？你還是當初那個人，所以就不用跟我談這個加甚麼費用甚麼，走走！」林曉峰表示雖然當時的確因為監製們的反應感到失落，但亦因此明白自己的在圈內的定位，激勵自己去做好自己的工作。
表示從不靠家人上位
林曉峰在節目中亦多次提到林珊珊、林曉峰和舅舅狄龍等人。林曉峰直言他自出道前已經因為舅舅狄龍而與很多大牌藝人有接觸，出道後亦因為姐姐林珊珊而受到圈內前輩的額外關注，但林曉峰表示他堅持從來不靠家人上位，因為他認為各有各的人生，不想麻煩和為難家人。
曾志偉一句成功挽留林曉峰
此外，林曉峰亦提及到自己曾經一度想退出娛樂圈。他回憶當時決定離開娛樂圈的時候，曾志偉曾鼓勵自己：「加油吧，現在我還在主持，但是我之後就是你了，所以不要放棄，如果你有這個勇氣去放棄的話，把這個勇氣放在你現在工作。」林曉峰亦因為曾志偉的那一席話，決定繼續留在娛樂圈努力工作。
靠睇書克服中年危機
林曉峰在節目中亦分享自己曾經經歷過中年危機，但後來自己看很多心理學的書成功克服，非常勵志。