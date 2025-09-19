林曉峰21歲大仔chok爆露面 身高185cm髮型激似鄭伊健 網民驚訝：基因突變？

林曉峰（阿Lo）與前妻康子妮離婚後，一直專注事業和照顧一對兒子。近日他罕有帶同21歲大仔林寶現身時裝騷，身高超過185cm的林寶憑著一頭長髮和俊朗外型，瞬間成為全場焦點，風頭甚至蓋過爸爸！其獨特氣質更引發網民熱議，驚訝「唔似爸爸」，反而與另一位型男撞樣！