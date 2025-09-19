林曉峰21歲大仔chok爆露面 身高185cm髮型激似鄭伊健 網民驚訝：基因突變？
林曉峰大仔chok爆現身時裝騷
日前有網民在社交平台分享，於一個時裝騷上偶遇林曉峰與其大仔林寶。從照片可見，活動現場星光熠熠，同場還有胡杏兒、杜德偉、陳曉東、梁漢文及向佐等藝人。不過，眾人的目光似乎都被林曉峰身旁的林寶所吸引。雖然林寶只是靜靜地坐著，但其至少6呎1吋的高大身型已相當突出，加上帥氣時尚的打扮，散發出濃濃的星味，該網民亦大讚他「氣質都好好」。
長髮型造型激似鄭伊健 身高打破林氏家族標準
林寶的帥氣外型曝光後，隨即在網上引起熱烈討論。不少網民留言表示，林寶的外貌與爸爸林曉峰不太相似，反而他留著長髮的模樣，令人聯想起爸爸的摯友「伊麵」鄭伊健，認為兩人之間有著驚人的相似度。不過，林寶嘅身高亦成為焦點，皆因林氏家族當中林海峰、林珊珊及林曉峰等都不是個子高大類型，林寶被形容係「基因突變」的型仔！
回顧林曉峰康子妮17年婚姻
林曉峰與康子妮曾是圈中公認的模範夫妻，兩人結婚17年，一直表現恩愛。婚後康子妮為家庭淡出幕前，專心相夫教子，豈料在2020年突然宣布離婚，消息震驚各界。雖然夫妻緣盡，但他們分開後未有互相指摘，反而互相鼓勵對方追求理想。他們的一對兒子，21歲的林寶與20歲的林亦，亦非常懂事，明白並尊重父母的決定。
網民熱議林寶星味濃：絕對有潛力入行
這次林寶罕有公開露面，其出眾的外型和氣質獲得網民一致好評。不少人認為他完全遺傳了父母的優良基因，充滿明星風範，紛紛留言大讚：「大個仔好靚仔，絕對有潛力入行！」、「這個顏值和身高，不當模特兒或演員太浪費了」、「第一眼真的以為是年輕版的鄭伊健，那種不羈的感覺很像！」，認為他絕對是娛樂圈的潛力股！
康子妮為大仔鋪路入行
2021年，康子妮回復單身後，忙著發展其個人事業，對於兩個仔亦繼續著緊，據知有不少娛樂公司都對大仔林寶虎視眈眈，不過康子妮以囝囝學業為重推掉不少工作邀請。早前有時裝品牌邀請林寶影硬照廣告，康子妮與林寶商量後決定先以玩票性質接job，康子妮在圈中人脈甚廣，當然肥水不流別人田，暫時充當囝囝經理人和助手，在拍攝現場打點一切。
兩仔性格極端
林曉峰與康子妮兩個仔的性格大不同，大仔林寶比較文靜與內向，細仔林熙則活潑外向，似爸爸林曉峰愛表現自己，若要在娛樂圈發展，細仔林熙的性格較適合，不過林寶五官與外型都別具一格，注定食呢行飯。仍在求學階段的林寶，在康子妮的安排下半隻腳踏入娛樂圈，有阿媽睇住，應該都好隱陣。
康子妮夜會保險界巨子
結婚十八年育有兩子的林曉峰與康子妮，去年驚爆離婚消息，林曉峰率先在社交網承認夫妻緣盡，放手讓康子妮尋找自由與快樂。而康子妮在直播獻唱時感觸爆喊認離婚，表現傷感與不捨。對於破鏡因由，外界有不少傳聞，當中不排除有第三者，去年林曉峰與康子妮合體為細仔慶祝16歲生日，至少證明他們在兒子面前仍保持良好關係。不過上半場一家四口幸福切蛋糕後，康子妮別過囝囝就趕去下半場，轉型賣保險成為Top Sales的她，這晚相約保險同業及友人消遣，玩到凌晨12時半，飲酒飲到面紅紅的她熟練地跟隨年約40歲的保險界巨子G.Chan上了波子跑車，同返何文田豪宅。感情話來就來，尤其在女人最空虛最寂寞時。
康子妮為仔放棄音樂事業
表面上難捨難離的康子妮，在直播唱歌時每每唱到觸動情感的歌曲，都會忍唔住爆喊，據知她最放不低是兩個仔，當年奉子成婚嫁林曉峰，三年抱兩，康子妮為湊仔甘願放下事業做全職師奶，到兩個囝囝上小學漸漸長大，她才有限度復出，近幾年開始再度活躍，其音樂才華被高度讚賞，懂多種樂器周身刀的她更是鄭伊健與容祖兒的御用和音與樂手。與囝囝感情深厚的康子妮，離婚後日日keep住同兩個仔傳短訊，去年細仔林熙16歲生日，她更相約囝囝先行街後食飯，享受母子樂，林曉峰在晚飯時候才現身。
一家四口在尖沙咀食韓燒，林曉峰與康子妮整晚交流不多，不過他們放上社交網的全家福就笑得好開心，切完蛋糕食完飯，走到街上林曉峰都是一個人行先，讓康子妮與兩個仔邊行邊傾，送到去停車場，康子妮就同囝囝講拜拜，轉身坐上過海的士前往中環。
趕下場飲酒消遣
同囝囝慶生後只是晚上8時半，康子妮的me time正式開始，她到達中環一幢布滿食店與夜店的大廈，上樓至凌晨12時半才離開，在囝囝的生日飯滴酒不沾的康子妮，再現身時已滿面通紅，看來飲了不少酒，原來她相約保險同業及好友去消遣，臨別前都要傾一大輪先走。現場所見，康子妮在酒精影響下表現得好high，與在場各人都好好傾，逐一說再見後，剩下她與其中一名西裝男，二人交換了一個眼色，西裝男先行，康子妮甚有默契地尾隨，一齊上了男方駕駛的黑色保時捷跑車，返回何文田豪宅。
西裝男游說Lily投身保險界
據知西裝男名叫G.Chan，從事保險多年，已升至管理階層，年薪過千萬，手持烏溪沙一私人屋苑單位（市值約700萬），為人主動進取，知情者透露：「G.Chan同Lily（康子妮）識咗好多年，不過都係近年先再有往來，近呢半年佢哋見面頻密，男方帶住Lily出席朋友嘅飯局，仲成功游說Lily投身保險界跟佢搵食，G.Chan份人好識享受，呢啲打工皇帝最叻飲飲食食，又鍾意高調同曝光，飲酒食飯都要有情調，把口仲𠺘過油，成日氹到Lily好開心，人前人後大讚佢係音樂專家，周不時一齊jam歌，Lily彈琴佢唱歌，又會請埋班保險下屬一齊玩。」
G.Chan長文po IG恭喜康子妮離婚
前年8月才開通IG帳號的G.Chan，他的IG內佔大部分的post都有康子妮蹤影，出入馬場又以歌會友，可見二人交情非淺，不過康子妮仍有所避忌，IG內一張與G.Chan的合照都沒有。回復單身後的康子妮，因為G.Chan的關係轉做保險，日前G.Chan更在IG轉載有關報道，寫了一大篇長文去恭喜康子妮可以重過新生活，字裡行間都可感受到G.Chan充滿私心。
林曉峰收拾心情重回正軌
林曉峰與康子妮十八年的婚姻畫上句號，因為夫婦二人從未傳過感情亮紅燈，突然爆出分訊令外界非常驚嘆並感到可惜，有指林曉峰去年曾盡努力去磨合與挽救，最後還是決定分開對彼此都好，而17歲的大仔林寶（Bob）與16歲的細仔林熙（Jake）開始長大明白事理，亦尊重父母的決定，康子妮才能釋放自己，如今大局已定，林曉峰亦收拾心情讓生活重回正軌，準備再搏殺搵銀。
林曉峰：無仇無恨就好
與康子妮同床共枕十八年的林曉峰，傳出離婚消息後雖然在社交網表明跟康子妮之間「無仇無恨就好」，暗示二人和平分手，但他怒刪IG合照，難免令外界猜測是否有第三者出現。據知林曉峰對G.Chan的存在早已有所聞，知情者說：「阿Lo（林曉峰）唔開心梗有，不過既然決定放手，佢都冇權去過問Lily嘅私生活，佢哋有共識喺對仔面前要和平，唔可以嘈，就算出到嚟都要扮開心，其實阿Lo都好辛苦，一直以嚟佢都好大男人，依家離咗婚佢更加要努力搵錢養仔，所以佢好積極咁搵job，就算返大陸要隔離都接。」逝去感情阿Lo留不住，不過老婆咁快有著落又好難接受嘅！