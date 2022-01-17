疑遭林柏希揞名爆食Tea走數 港姐被封「R tea set KOL」

前新城DJ林柏希（William）日前「揞名爆」一名曾是「港姐十強」的無綫女藝人「食Tea走數」，經過網民一輪猜測後，該名走數「嫌疑人」被鎖定為曾是2020年落選港姐、現為無綫娛樂新聞台主持的黃婉恩（Yancy），雖然她事後疑為「補鑊」貼了一張在該餐廳食Tea Set的靚相，但仍被不少網民留言寸爆，更封她做「R（𢱑） tea set KOL」！