林欣彤小三事件｜事隔半個月終於蒲頭吐心聲：每一秒都喺精神崩潰嘅邊緣
林欣彤現身講病情
林欣彤小三事件被揭被指是沿於「同住嘅人」而被推測出與Anton拍拖兼同居，事後男方大方認愛並澄清二人是在自己分手之後少拍拖，否認林欣彤是「小三」的說法。在過去大約半個月，林欣彤大部分時間都與疫情搏鬥，終於在3月6日正式上水表達過去一段日子的慘況：
我嘅過程係難捱嘅…因為病徵較多：嘔吐、肚瀉、頭痛、骨痛、乾咳、痰咳、喉嚨潰瘍、發燒、發冷、呼吸不順、鼻水⋯⋯(我係咪咩病徵都有齊?)當中最痛苦係喉嚨潰瘍，我痛到每一秒都喺精神崩潰嘅邊緣，痛到完全訓唔到，每吞一啖食物/水都要打自己大脾⋯
睇返之前嘅報道：
林欣彤疑確診新冠肺炎
早前林欣彤在家中進行快速檢測，豈料結果由陰轉陽性，疑似確診，並在個人IG呼籲一定要自律：「我推測可能我今日之前已經係陽性，不過A（快速檢測工具） check唔到，但用A check我同住嘅係陽性positive嘅人，A係check到嫁。結論：A喺我身上唔work ，但喺其他人身上work；B（快速檢測工具）就喺我身上work。（我啱啱係喺同一時間一齊用A同B）， 所以我建議大家如果覺得自己有病徵，想check可以試下用唔同方法嘅test kit去check呀，唔好一直用同一個！」就係一句「同住」，被揭發做小三。
林欣彤一句「我同住嘅」被揭發是ONE PROMISE鼓手Anton
早前ONE PROMISE鼓手Anton因為參與拍攝MIRROR成員AK（江𤒹生）MV而感染並確診新冠肺炎，早前就被傳媒揭發原來他正正就是林欣彤所指的「我同住嘅」！而由於Anton本身就有個拍拖7年的圈外女朋友，所以傳出林欣彤做小三的傳聞。其實林欣彤與Anton於去年Mag作品《鐵樹》MV中情侶姿態合作之外，Anton與林欣彤不時就會公開打情罵俏，而且非常露骨，直言要做林欣彤張梳化，而林欣彤都「冧滋滋」回應：「唔好以為拉攏就會再有MV男主角做。」
Anton前女友憑歌寄意鬧「殘忍」
其實Anton在早前接受訪問時曾透露與女友約於半年前分手，事件被揭發之後，Anton回覆傳媒時直認與林欣彤「發展中」，不過他強調是與前女友分手後才發展新戀情，並聲稱前任是圈外人，所以不希望她因此而受到輿論壓力。不過睇返《鐵樹》的MV發放日期是2021年9月7日，換句話說，MV拍攝的時間亦恰巧與Anton跟前女友分手的時時相當脗合。而另一方面，據報道所指，Anton的前女友在林欣彤事件曝光後於個人社交網上分享了林欣彤老友許廷鏗的作品《殘忍》，更抽出其中一句歌詞「擠迫的關係之中肯定一個要淘汰 從來從無犯錯 而離場仍是我」，再加埋一個「裂開的心心」似乎就意有所指！
雖然Anton曾經公開表示與前女是和平分手，但前女友恰巧在接近的時間分享此歌詞，實在難以不會令人有聯想。
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常見問題
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