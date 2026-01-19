35歲林欣彤失蹤4個月突上水 開腔自爆「遭百名巫師」圍攻10小時
林欣彤爆機場遭百名巫師圍攻
林欣彤在最新發文中詳細還原當日經歷，表示9月底到英國教會分享後，因飛機延誤在機場待了整天。她聲稱期間受到「可能有過百位巫師的攻擊」，形容自己像「困獸鬥一般」不停單打獨鬥至少10小時。她更指這次精神上的破碎程度遠超以往嚴重情緒病的經歷，「我沒有想像過精神上可如此破碎，漸漸完全失去了正常的意識」。這個充滿玄幻色彩的描述與當時外界推測的醫療緊急情況形成強烈對比。
感謝上帝沒變失蹤人口
更令人費解的是，林欣彤在文中感謝上帝讓她「沒有變成失蹤人口」，但同時透露「人沒有失蹤，但電話失蹤了」，導致9月底至10月份期間完全收不到WhatsApp訊息。她特別感謝曾發訊息關心她的各位，並表示感謝神讓她可以靜養。這種將超自然現象與日常生活混合的敘述方式，再次引起外界對她精神狀態的關注。
回顧機場直播驚魂30秒
回想去年9月那個令全城震驚的凌晨直播，林欣彤在短短30秒內情緒極度激動，聲嘶力竭地高呼「得返我哋兩個人知道！呢段片你哋save咗佢！如果有咩事，我死咗唔緊要，你認住邊個（鬍鬚男）係殺人兇手！」當時直播畫面顯示一名身穿深色外套的高大鬍鬚男子在場，他不斷安撫林欣彤說「Calm down！放心喇！」背景環境被網民推測是英國某家醫院。
經理人當時澄清醫院急症真相
事發當時，林欣彤的經理人火速回應傳媒，證實她身在英國參與音樂會後原定返港，但因擔心颱風來襲及思鄉情切，最終未能上機而情緒激動，被送往當地醫院急症室。經理人強調「佢好擔心媽媽及狗狗，原以為可以盡快颱風前返香港，但最後未能上機，因為情緒激動安排她入醫院急症室」。當時網民普遍認為鬍鬚男是醫護人員，負責照顧情緒不穩的病人。
網民質疑巫師說法真實性
林欣彤最新的「巫師攻擊」說法在網上引起激烈討論，不少網民質疑其精神狀態是否真的穩定。有網民留言「巫師攻擊？呢個解釋比當時嘅直播仲要離奇」、「希望佢真係冇事，但呢個說法好難令人信服」。也有支持者認為應該給予空間，「每個人都有自己嘅信仰同解讀方式，最重要係佢而家安全」。部分網民更擔心她是否需要專業協助，「如果真係相信有巫師攻擊，可能需要搵專業人士傾下」。