35歲林欣彤失蹤4個月突上水 開腔自爆「遭百名巫師」圍攻10小時

35歲林欣彤時隔4個月首度開腔，竟然爆出驚人內幕！她在社交平台發長文澄清去年9月英國機場崩潰事件真相，直指並非如外界報導般因擔心回港或照顧狗狗而精神崩潰，更震撼地聲稱自己在機場遭受「過百位巫師攻擊」，單打獨鬥10小時後完全失去正常意識，痛苦程度超出想像。這個匪夷所思的解釋立即引發網民熱議，質疑其精神狀態是否真的已經康復。