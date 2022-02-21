林欣彤小三事件｜Anton疑掟煲唔掟蓋 與前女友幾日前仍以「爸媽」相稱

2月19日，林欣彤因為疑似確診提及「同住者」結果被傳媒揭發樂隊ONE PROMISE鼓手Anton同居，驚爆林欣彤做小三拆散Anton與拍拖七年之的女友，及後Anton亦有親自回應事件直接認愛，表示與林欣彤「發展中」，同時強調是與前女友分手後才發展新戀情。事件繼續發酵，有網民發現到Anton女友的IG，更發現二人在幾日前仍然以「爸爸媽媽」相稱。