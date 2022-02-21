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林欣彤小三事件｜Anton疑掟煲唔掟蓋 與前女友幾日前仍以「爸媽」相稱

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東方新地

2月19日，林欣彤因為疑似確診提及「同住者」結果被傳媒揭發樂隊ONE PROMISE鼓手Anton同居，驚爆林欣彤做小三拆散Anton與拍拖七年之的女友，及後Anton亦有親自回應事件直接認愛，表示與林欣彤「發展中」，同時強調是與前女友分手後才發展新戀情。事件繼續發酵，有網民發現到Anton女友的IG，更發現二人在幾日前仍然以「爸爸媽媽」相稱。

Anton被揭發後大方認愛，更澄清兩段戀情並無重疊，為女友洗甩「小三」疑雲。（圖片來源：IG@maglam_）
Anton被揭發後大方認愛，更澄清兩段戀情並無重疊，為女友洗甩「小三」疑雲。（圖片來源：[email protected]_）
Anton前女友Christy在相關報道見街後分享了林欣彤老友許廷鏗的作品《殘忍》，再加埋一個「裂開的心心」似乎就意有所指！（圖片來源：Christy的IG截圖）
Anton前女友Christy在相關報道見街後分享了林欣彤老友許廷鏗的作品《殘忍》，再加埋一個「裂開的心心」似乎就意有所指！（圖片來源：Christy的IG截圖）

Anton與前女友合養愛犬

翻查Anton前女友Christy的IG發現並沒有任何二人的合照，而且帖子很少，亦非常疏落，有網民猜測有「清洗」過的痕跡。但雖如此，不難發現Christy與一只名為「Captian」的愛犬非常親䁥。但原來Captian是Anton與Christy一起養育的愛犬，而且二人均以Captian的「爸爸媽媽」相稱。與此同時，他們亦為Captian開設了YouTube頻道「Captain and his squad」，主要都是介紹訓練犬隻的心得或狗隻膳食等相關資訊的影片。

爸爸是Anton，媽媽就是前女友Chrisy，（圖片來源：IG@captaindogtv＋東方新地製圖）
爸爸是Anton，媽媽就是前女友Chrisy，（圖片來源：[email protected]＋東方新地製圖）

幾日前仲以「爸爸媽媽」相稱

頻道「Captain and his squad」雖然已經有半年沒有上傳過影片，不過其IG仍然隔幾日就有更新直至近日。約於5日前，Captain的IG分享了一張Anton 與Captain一起睡覺的相片，並寫道「《Captain 與 爸爸的枕頭》​​​​​​​​咁樣一齊瞓係愛啊， 媽媽 jealousyyyyyyy 係正常嘅」，而根據相中的沙發款式和顏色，又恰巧與Chrisy屋企的沙發極為相似，Anton 與Chrisy似乎近日仍然有聯絡。

5天前，二人仍與爸爸媽媽相稱，感覺依舊親䁥。（圖片來源：IG@captaindogtv＋東方新地製圖）
5天前，二人仍與爸爸媽媽相稱，感覺依舊親䁥。（圖片來源：[email protected]＋東方新地製圖）

Chrisy獨力撫養Captain ？

根據報道所指，Anton曾透露過自己與前女友已經分開超過半年，而Chrisy最新一個Post是1月26日她帶著Captian街的相片，並寫道：「呢段找回自己嘅日子裡，不斷用忙碌充實住自己，但每天照顧 Captain 嘅事卻從不假手於人，因為每天嘅親子活動時間，是我最珍惜嘅時光…之前終於有機會第一次自己帶住 Captain去 camping，讓單親嘅佢感受到雙倍的，製造更多開心美好嘅母子回憶」，上文提到「單親」係乎就是暗示Captain只剩媽媽，而且「照顧 Captain從不假手於人」，睇嚟Chrisy在當日對「分手」一時已有所釋懷，並間接承認了當時已經是分手的狀況。

（圖片來源：IG@christylai＋東方新地製圖）
（圖片來源：[email protected]＋東方新地製圖）
Christy與Captain的關係很親密。（圖片來源：IG@christylai）
Christy與Captain的關係很親密。（圖片來源：[email protected]
這是她2018年她分享的杜拜旅行相。（圖片來源：IG@christylai）
這是她2018年她分享的杜拜旅行相。（圖片來源：[email protected]
2016年分享的（圖片來源：IG@_christylai）
2016年分享的（圖片來源：[email protected]_christylai）

相關報道：林欣彤疑確診肺炎被揭發做小三 [email protected] PROMISE回應：分手後先一齊

曾經與周柏豪合照。（圖片來源：IG@_christylai）
曾經與周柏豪合照。（圖片來源：[email protected]_christylai）
亦曾經與美心妹妹合照。有可能曾經從事過活動相關的工作。（圖片來源：IG@_christylai）
亦曾經與美心妹妹合照。有可能曾經從事過活動相關的工作。（圖片來源：[email protected]_christylai）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、東方新地製圖、[email protected]_影片來源：Captain and his squad

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