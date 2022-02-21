林欣彤小三事件｜Anton疑掟煲唔掟蓋 與前女友幾日前仍以「爸媽」相稱
Anton與前女友合養愛犬
翻查Anton前女友Christy的IG發現並沒有任何二人的合照，而且帖子很少，亦非常疏落，有網民猜測有「清洗」過的痕跡。但雖如此，不難發現Christy與一只名為「Captian」的愛犬非常親䁥。但原來Captian是Anton與Christy一起養育的愛犬，而且二人均以Captian的「爸爸媽媽」相稱。與此同時，他們亦為Captian開設了YouTube頻道「Captain and his squad」，主要都是介紹訓練犬隻的心得或狗隻膳食等相關資訊的影片。
幾日前仲以「爸爸媽媽」相稱
頻道「Captain and his squad」雖然已經有半年沒有上傳過影片，不過其IG仍然隔幾日就有更新直至近日。約於5日前，Captain的IG分享了一張Anton 與Captain一起睡覺的相片，並寫道「《Captain 與 爸爸的枕頭》咁樣一齊瞓係愛啊， 媽媽 jealousyyyyyyy 係正常嘅」，而根據相中的沙發款式和顏色，又恰巧與Chrisy屋企的沙發極為相似，Anton 與Chrisy似乎近日仍然有聯絡。
Chrisy獨力撫養Captain ？
根據報道所指，Anton曾透露過自己與前女友已經分開超過半年，而Chrisy最新一個Post是1月26日她帶著Captian街的相片，並寫道：「呢段找回自己嘅日子裡，不斷用忙碌充實住自己，但每天照顧 Captain 嘅事卻從不假手於人，因為每天嘅親子活動時間，是我最珍惜嘅時光…之前終於有機會第一次自己帶住 Captain去 camping，讓單親嘅佢感受到雙倍的，製造更多開心美好嘅母子回憶」，上文提到「單親」係乎就是暗示Captain只剩媽媽，而且「照顧 Captain從不假手於人」，睇嚟Chrisy在當日對「分手」一時已有所釋懷，並間接承認了當時已經是分手的狀況。
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