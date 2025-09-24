林欣彤深夜IG直播崩潰求救 驚恐指控鬍鬚男 經理人還原事件真相

35歲歌手林欣彤（Mag）突然在香港凌晨時間於IG開直播，短短30秒出現驚人畫面。她情緒極之激動，聲嘶力竭地多次高呼：「得返我哋兩個人知道！呢段片你哋save咗佢！如果有咩事，我死咗唔緊要，你認住邊個（鬍鬚男）係殺人兇手！」。終於直播於混亂中中斷，現場氣氛令無數網民感到膽戰心驚。