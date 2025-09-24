林欣彤深夜IG直播崩潰求救 驚恐指控鬍鬚男 經理人還原事件真相
35歲歌手林欣彤（Mag）突然在香港凌晨時間於IG開直播，短短30秒出現驚人畫面。她情緒極之激動，聲嘶力竭地多次高呼：「得返我哋兩個人知道！呢段片你哋save咗佢！如果有咩事，我死咗唔緊要，你認住邊個（鬍鬚男）係殺人兇手！」。終於直播於混亂中中斷，現場氣氛令無數網民感到膽戰心驚。
高大鬍鬚男成關注焦點
直播期間，鏡頭多次拍攝一名身穿深色外套、身形高大及留有鬍鬚的男子。他似乎並無過激行動，反而主動安撫Mag：「Calm down﹗Calm down﹗ok呀﹗放心喇！」。畫面背景和現場多名外籍人士，引發網民推測Mag正身處英國一家醫院。
經理人火速回應最新情況
一度網絡熱議及報警聲浪出現，Mag經理人即時回應記者，證實她目前身在英國，孤身一人參與音樂會後原訂趕返香港。由於擔憂颱風來襲、思鄉情切，卻最終未能上機，情緒激動下被送進當地醫院急症室。經理人強調，雖然情緒受困，但Mag目前安全無事。
「佢好擔心媽媽及狗狗，原以為可以盡快颱風前返香港，但最後未能上機，因為情緒激動安排她入醫院急症室。」
網民實時推敲現場真相
瞬間各大討論區與社交平台湧現分析，有人指直播聲、畫面明顯是醫院環境，更細心發現鬍鬚男疑似是醫護人員。部分網友認為有機會是「high risk」病人需安排1:1看護，這名男子掛有職員證，表情亦屬專業冷靜。大家紛紛留言：「希望唔好再傷害自己，早日康復！」。
Mag曾經歷情緒波動與情緒困擾
Mag自2010年《超級巨聲2》奪冠以來，事業歷經高潮低谷。受聲帶及情緒困擾多年，去年才以獨立身份回歸歌壇，曾宣稱已戒掉藥物。怎料今次突如其來的直播事件，再度令外界憂慮她的狀態與未來發展。
網友留言期望早日康復
不少最近曾現場支持Mag音樂會的粉絲留言：「剛剛19/9於英國聽咗Mag嘅音樂佈道會，唔覺佢精神有問題！希望佢冇事，為她禱告！」也有網友表示：「成名真係害死人，希望社會給多點包容，娛樂圈唔啱每個人！」呼籲大家給予空間，靜待她平安康復。
圖片來源：林欣彤IG