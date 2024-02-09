林正峰 上位

林正峰亮相黃金時段拍大灣區廣告宣傳片 被TVB捧到出晒面網民嘲未夠班

最新娛聞
東方新地

廣告

現年29歲的林正峰在去年底播出的台慶劇《新聞女王》中與一線花旦高海寧上演感情線在內地爆紅，之後又順利打入「飛躍進步男藝員」的最後5強，雖然外形並非傳統靚仔一名，但卻入行6年成功由四、五星「後生仔」極速變TVB力捧小生，星途比起不少人順利的多。近日，TVB在「食住個勢」延續《新聞女王》的剩餘價值，安排林正峰再次以《新聞女王》劇中造型亮相黃金時間，即被網民嘲未夠班……

林正峰 上位 林正峰再次以《新聞女王》劇中造型亮相黃金時間。
林正峰再次以《新聞女王》劇中造型亮相黃金時間。（圖片來源：TVB影片截圖）

林正峰孖鄧智堅為TVB拍大灣區廣告宣傳片

在內地人氣急升的林正峰，近日與去年獲頒「最佳男配角」的「飛爺」鄧智堅齊齊亮相「TVB大灣區廣告方案」鬥戲，一拍拍足5集，而且更放在黃金時段播出，可見TVB對他的重視程度。不少網民都表示《新聞女王》明明有其他更出名的男藝人，不解TVB為何偏偏用林正峰：「馬國明、何廣沛都唔用」、「大灣區方案但係唔搵大灣區視帝（黃宗澤）係咩玩法」。

林正峰 上位 林正峰孖鄧智堅為TVB拍大灣區宣傳片。
林正峰孖鄧智堅為TVB拍大灣區宣傳片。（圖片來源：myTVsuper）
林正峰 上位 黃宗澤是TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》「大灣區最喜愛TVB男主角」。
黃宗澤是TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》「大灣區最喜愛TVB男主角」。（圖片來源：TVB影片截圖）

林正峰入行6年外形不斷進化

林正峰於2017年加入《後生仔傾吓偈》時，以招牌單眼皮加圓框眼鏡亮相成為他的個人特色，不過被稱作「四眼龜」的他近年外形不斷進化，不但脫下眼鏡轉行型仔Oppa路線搣甩「毒」味，更被發現五官突變，單眼皮驚變雙眼皮，就連扁鼻都突然變高挺，令人懷疑有加工過的痕跡……

林正峰 上位 林正峰 5宗罪 《後生仔傾吓偈》時期的林正峰。
《後生仔傾吓偈》時期的林正峰。（圖片來源：FB@林正峰 – 阿楓）

林正峰 上位 林正峰 5宗罪 林正峰「毒」味甚濃。
林正峰「毒」味甚濃。（圖片來源：FB@林正峰 – 阿楓）
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 以招牌單眼皮加圓框眼鏡亮相成為他的個人特色。
以招牌單眼皮加圓框眼鏡亮相成為他的個人特色。（圖片來源：FB@林正峰 – 阿楓）
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 林正峰被指五官有所改變。
林正峰被指五官有所改變。（圖片來源：IG@niklas_lamcf）
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 而家變咗oppa。
而家變咗oppa。（圖片來源：FB@林正峰 – 阿楓）
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 林正峰 林正峰以「正宗潮州」身份與家燕姐及三姐拍攝飲食綜藝節目，脫下眼鏡轉形象！
林正峰近日以「正宗潮州」身份與家燕姐及三姐拍攝飲食綜藝節目《溜走的真味》，脫下眼鏡轉形象！（圖片來源：TVB

林正峰狂騷麒麟臂 180cm高挑身形大受內地網民喜愛

早前林正峰在小紅書上載個人照，引來網民搞笑提議他「左滑露胸肌」，林正峰留言回應：「真的要看？」結果引發一場騷動，成功吸獲逾1.6萬likes之餘，林正峰的回覆留言也有近5,000 likes。林正峰最終果然兌現承諾上載白tee健身照及白雪雪爆肌照；想不到平時予人感覺瘦削的他，脫去白tee後相當健碩，無論胸肌及麒麟臂均相當驚人。原來林正峰爆肌之路是由接拍《新聞女王》開始：「嗰陣為咗套劇努力健身同埋戒口，幾個月減咗25磅，希望上鏡可以好睇啲，想畀人一種有別於過往嘅感覺。」

林正峰 上位 林正峰 5宗罪 林正峰一改過往「毒男」形象，搖身一變成為爆肌Oppa。
林正峰一改過往「毒男」形象，搖身一變成為爆肌Oppa。（圖片來源：小紅書@林正峰）

林正峰轉形象後機會多多

林正峰於2017年以KOL身份加入《#後生仔傾吓偈》，2020年憑劇集《香港愛情故事》飾演宅男廢青「邱凱傑」而備受關注，翌年正式簽約TVB成為旗下藝人，之後即獲公司力捧，在拍劇和主持方面都非常多機會，先後擔任TVB節目巡禮大會司儀、《安樂蝸》，今年更升呢做埋TVB台慶司儀之一。

林正峰 上位 林正峰 5宗罪 林正峰在拍劇和主持方面都非常多機會。
林正峰在拍劇和主持方面都非常多機會。（圖片來源：IG@niklas_lamcf）
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 擔任過TVB節目巡禮大會司儀。
擔任過TVB節目巡禮大會司儀。（圖片來源：IG@niklas_lamcf）
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 今年更升呢做埋TVB台慶司儀之一。
今年更升呢做埋TVB台慶司儀之一。（圖片來源：TVB影片截圖）

林正峰有個星級表哥

林正峰其實有個星級表哥，就是曾經與他一同在劇集《香港愛情故事》和《青年心城之撐起青春》中參與演出的林景程！2表兄弟如今更雙雙入圍「飛躍進步男藝員」的最後11強，成為競爭關係，令林正峰亦感到很感觸︰「佢真係我表哥嚟！我入行嘅時候，佢畀咗好多意見我！我好多嘢唔明，佢畀咗好多意見，好多謝佢！希望大家支持佢！」

林正峰 上位 林正峰 5宗罪 林正峰與表哥林景程齊齊入圍「飛躍進步男藝員」的最後11強。
林正峰與表哥林景程齊齊入圍「飛躍進步男藝員」的最後11強。（圖片來源：TVB影片截圖）
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 林正峰與表哥林景程曾一同在劇集《香港愛情故事》演出。
林正峰與表哥林景程曾一同在劇集《香港愛情故事》演出。（圖片來源：FB@林正峰 – 阿楓）

林正峰經常被安排與女神上演親熱戲碼

林正峰拍劇時甚有艷福，他於2021年播出的《青年心城之撐起青春》中一晚床戰2女，除了與游嘉欣上演親熱戲之外，還與彭翔翎上演長達分半鐘的激烈床戲，今年更在《新聞女王》中與高海寧又拖、又攬、又錫的畫面，在率先播出的內地引發熱議，「許詩晴和王偉在一起了」更登上微博熱搜，然而在香港播出時卻在網上引起一片罵聲，質疑2人一點也不合襯，亦有不少網民不解為何一線的高海寧要配四、五線的「後生仔」：「四眼龜高ling配佢浪費晒」、「諗唔明點解TVB要捧佢」、「顏值冇、身高冇、演技冇、口才冇、觀眾緣又冇」。

林正峰 上位 林正峰 5宗罪
（圖片來源：TVB
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 新聞女王 林正峰 林正峰回味同游嘉欣的親熱戲，原來未係最激﹗游嘉欣指當時「心肝卜卜跳」。
林正峰回味同游嘉欣的親熱戲，原來未係最激﹗游嘉欣指當時「心肝卜卜跳」。（圖片來源：《青年心城》截圖）
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 新聞女王 林正峰 攬到實。
攬到實。（圖片來源：TVB影片截圖）
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 新聞女王 林正峰 鬧爆林正峰「癩蝦蟆食天鵝肉」！
鬧爆林正峰「癩蝦蟆食天鵝肉」！（圖片來源：《新聞女王》劇照）
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 林正峰入行6年極速上位，惹來網民質疑「憑什麼」！
林正峰入行6年極速上位，惹來網民質疑「憑什麼」！（圖片來源：《新聞女王》劇照）

林正峰緋聞多多曾被指背女友偷食

林正峰於去年3月宣布跟圈外女友Yuki分手，隨即被指早已搭上好拍檔游嘉欣，二人恰巧地同時確診新冠肺炎，康復後更齊齊遊大澳，令緋聞愈炒愈熱。雖然二人一直沒有公開戀情，但經常出雙入對，更被發現結伴同遊，雙雙去看展覽及踩單車。然而童年10月又突然有報道指林正峰背住女友游嘉欣，搭上無綫小花劉溫馨，疑似一腳踏兩船。有傳林正峰被拍得與劉溫馨單獨約會，二人在土瓜灣撐枱腳，慶祝男方28歲生日，當日劉溫馨身穿白色綁帶大露背連身短裙，大騷玉背加美腿，真空裝戰鬥格上陣，他們約會時更同穿白色服飾襯到絕，如同情侶裝，相當有默契。據知當林正峰見到劉溫馨時，即除下外套給女方披上，用餐時亦對女方照顧周到，主動幫忙切細食物及整理頭髮等，盡顯紳士風度，二人還一齊食迷你生日蛋糕，男方更與女方分享手機內的照片，看似十分甜蜜。同時，有指劉溫馨較早前到旺角挑選男裝內褲，估計是送畀林正峰的貼身生日禮物。

林正峰 上位 林正峰 5宗罪 新聞女王 林正峰 林正峰 林正峰、劉溫馨和游嘉欣，三人曾於2020年一同拍攝劇集《香港愛情故事》。
林正峰、劉溫馨和游嘉欣，三人曾於2020年一同拍攝劇集《香港愛情故事》。 (圖片來源:IG@lau_wanhing)
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 新聞女王 林正峰 林正峰 因為《香港愛情故事》，林正峰和游嘉欣朝夕相對令二人互生情愫。
因為《青春不要臉》，林正峰和游嘉欣朝夕相對令二人互生情愫。 (圖片來源:IG@niklas_lamcf)
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 新聞女王 林正峰 林正峰 當時游嘉欣拍攝這個場戲時，曾表示：「畀收音哥哥捉到我心跳加速，真係噗卜噗卜，到底係咩事呢！」
當時游嘉欣拍攝這個場戲時，曾表示：「畀收音哥哥捉到我心跳加速，真係噗卜噗卜，到底係咩事呢！」 (圖片來源:IG@niklas_lamcf)
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 新聞女王 林正峰 林正峰 劉溫馨被稱為性感尤物不失為過，單睇平時在社交網放的性感照就已引死人。
劉溫馨被稱為性感尤物不失為過，單睇平時在社交網放的性感照就已引死人。 (圖片來源:IG@lau_wanhing)
林正峰 上位 林正峰 5宗罪 新聞女王 林正峰 林正峰 今年3月林正峰宣布跟圈外女友Yuki分手。
林正峰去年3月與圈外女友Yuki分手。 (圖片來源:[email protected])

劉溫馨如何指證對方為「食家」？

在林正峰公司清澄後的同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，文中的標示語亦別有用心⋯⋯詳見：劉溫馨疑似隔空反擊指證對方「他約我去迪士尼」

林正峰與游嘉欣有曾承認戀情嗎？

有指二人之前確診新冠肺炎，需進行家居隔離，當日出遊，是康復「出關」的日子，二人更同時post出相同背景的照片，關係疑似曖昧⋯⋯詳見：林正峰傳搭上劉溫馨急發聲明自辯

圖片來源：《新聞女王》劇照、TVB影片截圖、FB@林正峰 - 阿楓、IG@niklas_lamcf、TVB、小紅書@林正峰、《青年心城》截圖、IG@lau_wanhing、[email protected]

熱門文章

 