林正峰亮相黃金時段拍大灣區廣告宣傳片 被TVB捧到出晒面網民嘲未夠班
林正峰孖鄧智堅為TVB拍大灣區廣告宣傳片
在內地人氣急升的林正峰，近日與去年獲頒「最佳男配角」的「飛爺」鄧智堅齊齊亮相「TVB大灣區廣告方案」鬥戲，一拍拍足5集，而且更放在黃金時段播出，可見TVB對他的重視程度。不少網民都表示《新聞女王》明明有其他更出名的男藝人，不解TVB為何偏偏用林正峰：「馬國明、何廣沛都唔用」、「大灣區方案但係唔搵大灣區視帝（黃宗澤）係咩玩法」。
林正峰入行6年外形不斷進化
林正峰於2017年加入《後生仔傾吓偈》時，以招牌單眼皮加圓框眼鏡亮相成為他的個人特色，不過被稱作「四眼龜」的他近年外形不斷進化，不但脫下眼鏡轉行型仔Oppa路線搣甩「毒」味，更被發現五官突變，單眼皮驚變雙眼皮，就連扁鼻都突然變高挺，令人懷疑有加工過的痕跡……
林正峰狂騷麒麟臂 180cm高挑身形大受內地網民喜愛
早前林正峰在小紅書上載個人照，引來網民搞笑提議他「左滑露胸肌」，林正峰留言回應：「真的要看？」結果引發一場騷動，成功吸獲逾1.6萬likes之餘，林正峰的回覆留言也有近5,000 likes。林正峰最終果然兌現承諾上載白tee健身照及白雪雪爆肌照；想不到平時予人感覺瘦削的他，脫去白tee後相當健碩，無論胸肌及麒麟臂均相當驚人。原來林正峰爆肌之路是由接拍《新聞女王》開始：「嗰陣為咗套劇努力健身同埋戒口，幾個月減咗25磅，希望上鏡可以好睇啲，想畀人一種有別於過往嘅感覺。」
林正峰轉形象後機會多多
林正峰於2017年以KOL身份加入《#後生仔傾吓偈》，2020年憑劇集《香港愛情故事》飾演宅男廢青「邱凱傑」而備受關注，翌年正式簽約TVB成為旗下藝人，之後即獲公司力捧，在拍劇和主持方面都非常多機會，先後擔任TVB節目巡禮大會司儀、《安樂蝸》，今年更升呢做埋TVB台慶司儀之一。
林正峰有個星級表哥
林正峰其實有個星級表哥，就是曾經與他一同在劇集《香港愛情故事》和《青年心城之撐起青春》中參與演出的林景程！2表兄弟如今更雙雙入圍「飛躍進步男藝員」的最後11強，成為競爭關係，令林正峰亦感到很感觸︰「佢真係我表哥嚟！我入行嘅時候，佢畀咗好多意見我！我好多嘢唔明，佢畀咗好多意見，好多謝佢！希望大家支持佢！」
林正峰經常被安排與女神上演親熱戲碼
林正峰拍劇時甚有艷福，他於2021年播出的《青年心城之撐起青春》中一晚床戰2女，除了與游嘉欣上演親熱戲之外，還與彭翔翎上演長達分半鐘的激烈床戲，今年更在《新聞女王》中與高海寧又拖、又攬、又錫的畫面，在率先播出的內地引發熱議，「許詩晴和王偉在一起了」更登上微博熱搜，然而在香港播出時卻在網上引起一片罵聲，質疑2人一點也不合襯，亦有不少網民不解為何一線的高海寧要配四、五線的「後生仔」：「四眼龜高ling配佢浪費晒」、「諗唔明點解TVB要捧佢」、「顏值冇、身高冇、演技冇、口才冇、觀眾緣又冇」。
林正峰緋聞多多曾被指背女友偷食
林正峰於去年3月宣布跟圈外女友Yuki分手，隨即被指早已搭上好拍檔游嘉欣，二人恰巧地同時確診新冠肺炎，康復後更齊齊遊大澳，令緋聞愈炒愈熱。雖然二人一直沒有公開戀情，但經常出雙入對，更被發現結伴同遊，雙雙去看展覽及踩單車。然而童年10月又突然有報道指林正峰背住女友游嘉欣，搭上無綫小花劉溫馨，疑似一腳踏兩船。有傳林正峰被拍得與劉溫馨單獨約會，二人在土瓜灣撐枱腳，慶祝男方28歲生日，當日劉溫馨身穿白色綁帶大露背連身短裙，大騷玉背加美腿，真空裝戰鬥格上陣，他們約會時更同穿白色服飾襯到絕，如同情侶裝，相當有默契。據知當林正峰見到劉溫馨時，即除下外套給女方披上，用餐時亦對女方照顧周到，主動幫忙切細食物及整理頭髮等，盡顯紳士風度，二人還一齊食迷你生日蛋糕，男方更與女方分享手機內的照片，看似十分甜蜜。同時，有指劉溫馨較早前到旺角挑選男裝內褲，估計是送畀林正峰的貼身生日禮物。
劉溫馨如何指證對方為「食家」？
在林正峰公司清澄後的同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，文中的標示語亦別有用心⋯⋯詳見：劉溫馨疑似隔空反擊指證對方「他約我去迪士尼」
林正峰與游嘉欣有曾承認戀情嗎？
有指二人之前確診新冠肺炎，需進行家居隔離，當日出遊，是康復「出關」的日子，二人更同時post出相同背景的照片，關係疑似曖昧⋯⋯詳見：林正峰傳搭上劉溫馨急發聲明自辯