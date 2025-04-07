林正峰進軍內地升呢做男一！演皇帝左擁右抱大嗌「好爽」 網民關注：個樣又唔同咗
林正峰 拍內地劇有埋替身
TVB藝人林正峰自2023年在《新聞女王》飾演暖男「王偉」一角後，在內地人氣急升，近日他更正式打入內地市場，在古裝劇《宛妃傳》中升呢做男主角！除了在社交網興奮劇照外，他又拍片分享自己首次到橫店拍劇的經歷，林正峰在劇中飾演一名皇帝，除了穿著一身龍袍，身邊更圍著多名美貌妃嬪，難怪他笑言：「這種體驗真的好爽！」
勁讚橫店拍攝地大過TVB
林正峰更勁讚今次在橫店的拍攝場地非常大，又拎TVB的古裝街來比較，表示：「TVB就沒有這麼大，從化妝間走過去5分鐘左右，你要逛完整條古裝街，10分鐘到15分鐘已經逛完，這裡是真的超級大，我都迷路了快要。」他更提到自己有一個替身，可以讓他有更多有休息時間，待遇非常好。他又提到今次要挑戰全普通話對白，為了發音更標準，他事前已在劇本上寫滿密密麻麻的拼音，相當勤力。
網民錯重點質疑外貌再「進化」
不過有不少網民錯重點，只關注林正峰外貌上的變化，留言質疑他再度「進化」：「個樣又唔同咗」、「隻眼整完個相衰到爆」、「割雙眼皮，加整咗個X嘴」、「越整越衰」、「完全小白臉」、「油頭粉面唔討好」、「佢阿媽仲認唔認到佢？」等。更有網民寸爆他的形象與皇帝不符：「演緊太監定皇帝？」、「正一著起龍袍都唔似太子」，另一方面，也有人感嘆香港娛樂圈的現況：「連呢啲二打六都有得喺中國做主角，TVB仲點留到人」，反映出對本地人才流失的無奈。
震驚橫店房租最平每月400元
此外林正峰早前亦曾拍片分享自己的慳儉生活，透露早餐靠1蚊1隻蛋解決，中午才到快餐店吃一餐，甚至被目擊在街市買4蚊一包的菜心，為了維生，他表示要搵多幾份兼職，大嘆：「生活好難！」他這次到橫店發展，就勁讚當地的房租好低廉，他說：「橫店的房租真的讓我震驚，月租400塊有得住，1000多塊也有選擇，如果出到1600塊，就能住進小區，配套都算不錯；而2000多塊已經可以租到一個很大的房子。相比之下，2000塊在香港連個房都租不到，別提租房了，光是停車費都要2500塊。如果橫店真有很多戲拍，我覺得住上幾年都沒問題，這裏的房租實在太吸引我來拍戲了。」
林正峰單眼皮變雙眼皮 曾被指撞樣靚仔小生丁子朗
林正峰於2017年加入《後生仔傾吓偈》時，以招牌單眼皮加圓框眼鏡亮相成為他的個人特色，被稱作「四眼龜」的他近年外形不斷進化，單眼皮驚變雙眼皮，就連扁鼻都突然變高挺。今次出席發表會，染上一頭金髮變「Oppa」，同《亞洲超星團》金髮丁子朗神撞樣！
林正峰被批戲屎難上大枱 網民：畀多啲機會表哥好過
現年30歲的林正峰2023年憑台慶劇《新聞女王》成功上位，入行8年成功受到TVB力捧，去年更有三套劇播出，包括《逆天奇案2》、《法證先鋒VI：倖存者的救贖》和《異空感應》。獲TVB力捧的林正鋒更有份拍攝 「大灣區方案」宣傳片，宣傳片日播夜播，不過網民就狠批其演技「浮誇」，仲話不如捧其表哥林景程好過：「今輯演出少咗浮誇，但眼神仍然好游離」、「真心戲屎，睇到好尷尬」等。
林正峰狂騷麒麟臂 180cm高挑身形大受內地網民喜愛
林正峰曾在小紅書上載個人照，引來網民搞笑提議他「左滑露胸肌」，林正峰留言回應：「真的要看？」結果引發一場騷動，成功吸獲逾1.6萬likes之餘，林正峰的回覆留言也有近5,000 likes。林正峰最終果然兌現承諾上載白tee健身照及白雪雪爆肌照；想不到平時予人感覺瘦削的他，脫去白tee後相當健碩，無論胸肌及麒麟臂均相當驚人。原來林正峰爆肌之路是由接拍《新聞女王》開始：「嗰陣為咗套劇努力健身同埋戒口，幾個月減咗25磅，希望上鏡可以好睇啲，想畀人一種有別於過往嘅感覺。」