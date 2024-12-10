林正峰外表進化驚變丁子朗 與林景程「表兄弟上陣」爭男飛躍
廣告
TVB日前（2日）舉行記者會公佈今年《萬千星輝頒獎典禮2024》提名名單，其中「飛躍進步男藝員」中就有「表兄弟」林正峰、林景程兩人齊齊獲提名！不過網民指林正峰外表再次升級，驚變丁子朗！
「表兄弟」林正峰林景程齊獲提名男飛躍
「表兄弟」林正峰林景程今年齊齊獲提名「飛躍進步男藝員」，並在記者交代會上激罕同框。「表弟」林正峰就率先發言，表示多謝公司給予機會參演《新聞女王》，令自己有更多夢寐以求的演藝機會；「表哥」林景程就接著發言，表示非常開心能夠再有機會入圍有關進步的獎項，今年很難得有不同角色去發揮，之後又搞笑地摸住獎杯發表感言，笑爆全場！
林正峰外表又進化撞樣丁子朗
不過有網民就發現表弟林正峰最近外表又再次進化！林正峰剛出道時以招牌單眼皮加圓框眼鏡亮相成為他的個人特色，被稱作「四眼龜」的他近年外形不斷進化，單眼皮驚變雙眼皮，就連扁鼻都突然變高挺。今次出席發表會，染上一頭金髮變「Oppa」，同《亞洲超星團》金髮丁子朗神撞樣！
林正峰被批戲屎難上大枱 網民：畀多啲機會表哥好過
現年30歲的林正峰去年憑台慶劇《新聞女王》成功上位，入行7年成功受到TVB力捧，今年更有三套劇播出，包括《逆天奇案2》、《法證先鋒VI：倖存者的救贖》和《異空感應》。獲TVB力捧的林正鋒今年繼續安排拍攝 「大灣區方案」宣傳片，宣傳片日播夜播，不過網民就狠批其演技「浮誇」，仲話不如捧表哥林景程好過：「今輯演出少咗浮誇，但眼神仍然好游離」、「真心戲屎，睇到好尷尬」等。
圖片來源：TVB、FB@林正峰 - 阿楓