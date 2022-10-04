隱世食家林正峰 傳背游嘉欣搭上劉溫馨 生日收新歡送底底 急發聲明自辯
林正峰與游嘉欣地下情半年
於今年3月林正峰宣布跟圈外女友Yuki分手，隨即被指早已搭上好拍檔游嘉欣，二人恰巧地同時確診新冠肺炎，康復後更齊齊遊大澳，令緋聞愈炒愈熱。雖然二人一直沒有公開戀情，但經常出雙入對，更被發現結伴同遊，雙雙去看展覽及踩單車，被指拍拖至今已半年。
林正峰疑似一腳踏兩船
近日有報導指林正峰背住女友游嘉欣，搭上無綫小花劉溫馨，疑似一腳踏兩船。有傳林正峰被拍得與劉溫馨單獨約會，二人在土瓜灣撐枱腳，慶祝男方28歲生日，當日劉溫馨身穿白色綁帶大露背連身短裙，大騷玉背加美腿，真空裝戰鬥格上陣，他們約會時更同穿白色服飾襯到絕，如同情侶裝，相當有默契。據知當林正峰見到劉溫馨時，即除下外套給女方披上，用餐時亦對女方照顧周到，主動幫忙切細食物及整理頭髮等，盡顯紳士風度，二人還一齊食迷你生日蛋糕，男方更與女方分享手機內的照片，看似十分甜蜜。同時，有指劉溫馨較早前到旺角挑選男裝內褲，估計是送畀林正峰的貼身生日禮物。
有人扮豬食老虎
林正峰於半年內經歷了「分手、同A0拍拖時偷食」，前女友Yuki愛唱歌爽朗好動， 游嘉欣最殺食當然是純到爆的A0世界，而劉溫馨則是性感小辣椒，足見林正峰口味都好多元化，不過他卻在自己的社交平台表示：「就讓我做回無憂無慮的屁小孩，過着單純美好的一天」，如此扮豬食老虎遲早被踢爆現形。
劉溫馨認食飯無送禮
身為疑似第三者的劉溫馨，接受傳媒訪問時表示當日是跟林正峰食生日飯但並非拍拖，仲話食餐飯都好正常，朋友唔係男仔就係女仔，至於買內褲送給男方，她則澄清只是睇女裝底褲，叫大家唔好咁敏感，最後劉溫馨指根本唔知林正峰有冇拍拖。
林正峰4點澄清啟示
而另一邊廂的林正峰，亦在自己社交平台作出4大點回應澄清，除了強調自己是單身，字裡行間竟提及曾有一位前輩約他食生日飯，仲話其實唔係好熟，但卻完全不提劉溫馨的名字。不過林正峰就向游嘉欣公開道歉，話令女方成日畀人擺上枱係真對不起，邊個重要啲，真係好明顯。
「1. 八月份我生日的時候同很多友人都有約食生日飯，而其中有一位前輩提出約食生日飯，雖然平時甚少傾偈，但因為係曾經合作過嘅前輩，諗住都只係聚一聚所以就去食，食完飯之後我哋都無同大家有任何聯絡，所以對今次呢件事都百思不得其解。
2.我要重申我無收過對方任何禮物，對方著得靚因為對方剛完成記招，外套也是對方自己的。
3.我要為到受影響的好兄弟游嘉欣致歉，十萬個對不起，佢成日比人擺咗上枱。
4.我真係單身，現在無意亦不會想發展任何戀情，只想寄情工作。
最後，我亦學懂世途險惡，以後會更加小心同留意。」
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