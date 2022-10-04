隱世食家林正峰 傳背游嘉欣搭上劉溫馨 生日收新歡送底底 急發聲明自辯

無綫新上位「後生仔」林正峰今年3月宣布與拍拖三年圈外女友分手，即傳出早已跟A0女神游嘉欣秘密撻著的消息，縱使林正峰和游嘉欣一直未有承認戀情，二人卻被指一同蜜遊大澳，並經常出雙入對，拍拖至今已半年。不過近日有消息指林正峰背女友游嘉欣跟劉溫馨單獨約會斷正，變身成為新隱世食家。