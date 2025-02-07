林正峰係港版「肛門」？被指激似韓劇《外傷重症中心》秋英宇以21字回應 網民：依家再進化咗
林正峰被指撞樣「肛門」 網民以為睇緊TVB劇
有《外傷重症中心》劇迷在於Threads發文表示：「唔知大家有冇睇Netflix套外傷重症中心，佢真係好似TVB個林正峰！」有劇迷更貼出25歲秋英宇、30歲林正峰和34歲吳業坤的照片作對比指：「個人意見first sight覺得肛門同佢哋好似樣，睇第一集唔知佢成個story講咩個陣我勁出戲，以為自己睇緊TVB藝人拍戲。」
有不少網民都認同說：「係呀係呀，我一路睇就一路諗起林正峰，終於搵到同路人」、「真心勁似！一路睇一路諗起！ 」、「終於有人講，所以有時好出戲」、「呀！就係佢啦，唔怪之得咁熟面口啦」、「我都覺！第一眼已經諗起佢 」、「Twins？好難分辨」、「真係好似，似到以為睇緊TVB劇咁」等。
林正峰21字回應 網民：依家再進化咗
但亦有網民認為秋英宇更靚仔，而且更好演技：「肛門個樣靚好多 正氣好多」、「似，但肛門個樣順眼好多」、「雖然似，但演技無得比」，甚至有網民指林正峰現在已進化：「佢依家好似又再進化咗」、「割左雙眼皮已經好大變化，大執就應該冇嘅」、「應該放未割雙眼皮之前嘅相」。
對於被指撞樣秋英宇，林正峰回應傳媒時，笑指：「我未睇呢套戲，但係的而且確有好多朋友傳過畀我！」他表示聽講過這套劇好好睇，所以稍後有機會都會去睇下。他又透露新年時和屋企人回去了內地，向親戚拜年及遊玩充電，而接下來新一年的目標，他表示是希望可以挑戰更多不同領域的工作。
林正峰單眼皮變雙眼皮 曾被指撞樣靚仔小生丁子朗
林正峰剛出道時以招牌單眼皮加圓框眼鏡亮相成為他的個人特色，被稱作「四眼龜」的他近年外形不斷進化，單眼皮驚變雙眼皮，就連扁鼻都突然變高挺。今次出席發表會，染上一頭金髮變「Oppa」，同《亞洲超星團》金髮丁子朗神撞樣！
林正峰被批戲屎難上大枱 網民：畀多啲機會表哥好過
現年30歲的林正峰去年憑台慶劇《新聞女王》成功上位，入行7年成功受到TVB力捧，今年更有三套劇播出，包括《逆天奇案2》、《法證先鋒VI：倖存者的救贖》和《異空感應》。獲TVB力捧的林正鋒今年繼續安排拍攝 「大灣區方案」宣傳片，宣傳片日播夜播，不過網民就狠批其演技「浮誇」，仲話不如捧表哥林景程好過：「今輯演出少咗浮誇，但眼神仍然好游離」、「真心戲屎，睇到好尷尬」等。