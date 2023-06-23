林泳淘 地鐵

林泳淘搭地鐵遭非禮被質疑呃Like IG發文反擊：當下根本反應唔切

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前「東張女神」林泳淘日前（20日）於社交平台自爆搭地鐵時，慘遭陌生男子「拍Pat Pat」非禮。她更將疑似非禮自己的男士影低並分享至限時動態，但卻反遭部分網民公審。雖然林泳淘事後將「非禮」限動刪除，但依然惹來網民激烈討論。事件發酵數日，她今日（23日）於IG寫下長文逐一回應網民指控！

林泳淘 地鐵 余詠珊 新節目 東呃西騙 林泳淘 就算唔着小背心，身材一樣咁出眾。
林泳淘當年做主播時憑住甜美的樣子，加上小背心＋斜孭袋而成為「東張女神」。（圖片來源：《東張西望》截圖）
林泳淘 地鐵 林泳淘 結婚後多了女人味！
林泳淘於2019年9月被無綫解約，及後一度轉戰YouTube界，近日亦有登上ViuTV。2021年升呢做人妻。（圖片來源：[email protected]
林泳淘 地鐵 雖然林泳淘已經離開TVB多年，但她與另一位現任「東張女神」利穎怡仍然很好姊妹。
雖然林泳淘已經離開TVB多年，但她與另一位現任「東張女神」利穎怡仍然很好姊妹。（圖片來源：[email protected]

網民質疑「夠膽影相，唔夠膽報警」

林泳淘於帖文中表示有人質疑「你夠膽影相，唔夠膽報警？」，她指：

「我只能夠話唔係發生喺你身上，你梗係講咩都可以好大聲，事情發生嘅當下你根本反應唔切，而就算回魂之後只有一個人你都會考慮好多嘢，我應唔應該大叫？如果佢唔認咁點？我係咪應該捉住佢？佢會唔會發爛渣？而到最後，影相係我能夠為自己做嘅事，嬲自己冇即時反應到，唔希望呢啲事會喺其他人身上再次發生，帶住又嬲又後悔嘅心情出咗 story，呢個係我嘅初衷。」

林泳淘 地鐵 林泳淘於IG寫下長文逐一回應網民指控！
林泳淘於IG寫下長文逐一回應網民指控，朱智賢都話曾被非禮。（圖片來源：[email protected]
林泳淘 地鐵 網民對於開樣公審一事，意見兩極掀起熱烈討論。
網民對於開樣公審一事，意見兩極掀起熱烈討論。（圖片來源：IG截圖）

承認有做得不妥當的地方

就開樣公審該男子一事，她承認有做得不妥當的地方，於是決定刪除有關Story：

「戴住口罩就疏忽咗打格嘅重要性，真係無confirm到對方意圖就出 story係自己考慮不周，我明白自己嘅錯，當然嗰時已經太遲，亦冇諗過事件會咁樣發酵。對於衝動而作出錯誤嘅行為影響到人，呢一點係我最内疚嘅地方。但同樣嘅事，無論發生喺任何性別人士身上，我都會一樣為佢氣憤，只係女性比男性遇到非禮事件嘅比例多好多，我先會話女仔要好好保護自己，男士請好好保護女伴，理解呢番說話真係咁難？ 」

林泳淘 地鐵 就開樣公審該男子一事，她承認有做得不妥當的地方，於是決定刪除有關Story。
就開樣公審該男子一事，她承認有做得不妥當的地方，於是決定刪除有關Story。（圖片來源：[email protected]

反擊網民指控

對於被指「淨係識利用網絡公審」、「為賺流量不擇手段」、「唔報警就係講大話」，「做雞都怕触底？」等等的言論，她反擊指：「我真係腦洞大開，仲有人話做男人好危險，應該要有男士車卡等等。我唔係歧視，不過想問，乜搭車小心自己隻手唔好摸到人pat pat真係咁難？對於認為自己言行絕對正確嘅人，我除咗深表遺憾都無咩好講，只係抱歉因為自己處理得不恰當，而令事件變得難堪。」最後，她希望不會影響被同類事件傷害過的人的心情，或者令人遇到非禮事件後變得更加難以啟齒：「慶幸自己唔係太過脆弱嘅人，仲未被深深二次傷害到。」

林泳淘 地鐵 林泳淘長文回應網民指控。
林泳淘長文回應網民指控。（圖片來源：[email protected]

林泳淘搭地鐵被非禮

現時33歲的林泳淘在20日突然發IG限時動態，自揭在搭地鐵時慘遭陌生男非禮拍PatPat ：「啱啱搭地鐵，準備開車之際feel到 pat pat俾人好快咁拍佐一下，我即刻望過去，就見到呢個人好近咁企咗喺我後面。我一直望住佢，佢就一直都係咁樣望前面，真係唔知佢係有心定無意，但我好後悔當刻無即刻指證佢，起碼等佢驚一驚，之後唔敢咁樣對其他女仔。嬲啊！」

林泳淘 地鐵 林泳淘更將疑似非禮她的男士影低並分享至限時動態。
林泳淘更將疑似非禮她的男士影低並分享至限時動態。（圖片來源：[email protected]

林泳淘指控陌生男反被鬧

不過限時動態分享至社交平台數小時後，林泳淘卻將原有的「非禮」限動刪除，並再次在限時動態中表達感受，表示自己收到不少網民的訊息，當中有人很有共鳴，但同時亦有人留言可憐「陌生男」並指罵林泳淘。她也預計到會被網民攻擊，林泳淘續說：「出story之前，我已經預咗會被人話，因為我真係無當場對質，呢樣亦係我最嬲自己嘅一點。不過係一架唔太full嘅車卡入面，企埋一位女士格離，係運行中有意無意碰一下，雖然時閰好快好短，但令我覺得非常唔舒服亦係真的。收到好多女仔 msg佢哋都遇過呢種情況，當下真係又嬲又唔知可以點，我好明白。我自認自己係一個比較大膽唔怕事嘅人，但個刻我都 hand機，所以我先更加後悔，同決定出呢個 story。希望女生任何時候都要好好保護自己，希望男士們見到要好好保護自己嘅女伴同身邊嘅人，呢啲咁嘔心嘅事真係一單都厭（嫌）多。」

林泳淘 地鐵 林泳淘刪Post後呼籲女性囡學懂保護自己。
林泳淘刪Post後呼籲女性囡學懂保護自己。（圖片來源：[email protected]

林泳淘行走的小背心

林泳淘亦都是一代「東張女神」，平時周圍走採訪，經常着小背心幫助散熱，造就唔少令人窒息畫面，每次有小背心出現，都會被網民cap圖廣傳！不過林泳淘都有尷尬時候，曾經一度「投降」聲稱唔再着小背心上鏡，但熱天除了為大地帶來美腿，亦會令人大出汗水，所以小背心一直都未有在《東張西望》絕跡。

林泳淘 地鐵 林泳淘小背心令她升格成為第一代「東張女神」。
林泳淘小背心令她升格成為第一代「東張女神」。（圖片來源：《東張西望》）
林泳淘 地鐵 林泳淘小背心非常出名。
林泳淘小背心非常出名。（圖片來源：《東張西望》）
林泳淘 地鐵 林泳淘 着小背心是想散熱，夏天要着薄外套，睇見都辛苦！
着小背心是想散熱，夏天要着薄外套，睇見都辛苦！（圖片來源：《東張西望》）

林泳淘主持《東呃西騙》重現小背心造型

林泳淘在早前在ViuTV劇集《和解在後》中，再次重現《東張西望》中的小背心造型，並用上靈魂「斜孭袋」去突顯身形。除了造型還原之外，劇中林泳淘更是拎住《搵嘢嚟講》的咪牌追住金魚街死魚事件的嫌疑人文駿軒，完美自抽過去在《東張》中的主持身份。第一集有驚喜客串之外，就連最後一集都再次出現，成為關鍵人物。

林泳淘 地鐵 林泳淘 j 林泳淘
（圖片來源：《和解在後》截圖）
林泳淘 地鐵 林泳淘 j 林泳淘
（圖片來源：《和解在後》截圖）
林泳淘 地鐵 林泳淘 j 林泳淘
（圖片來源：《和解在後》截圖）

林泳淘特意參考《東張西望》

在劇中林泳淘更係大玩濕身，她表示劇組特別為她準備了幾套一模一樣的服飾，並有提供打底。是次拍攝都令到林泳淘再次想起以往主持《東張西望》的經歷，她透露劇中的對白都是由導演趙善恆及編劇同事特意參考《東張西望》寫出來，並加埋《東張》入面的「咬住唔放追問式」採訪方法，令林泳淘都回憶滿滿！

林泳淘 地鐵 林泳淘 j 林泳淘
（圖片來源：《和解在後》截圖）
林泳淘 地鐵 林泳淘 j 林泳淘
（圖片來源：《和解在後》截圖）
林泳淘 地鐵 林泳淘 j 林泳淘
（圖片來源：《和解在後》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：《東張西望》截圖、[email protected]、《和解在後》截圖

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