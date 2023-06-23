林泳淘搭地鐵遭非禮被質疑呃Like IG發文反擊：當下根本反應唔切

前「東張女神」林泳淘日前（20日）於社交平台自爆搭地鐵時，慘遭陌生男子「拍Pat Pat」非禮。她更將疑似非禮自己的男士影低並分享至限時動態，但卻反遭部分網民公審。雖然林泳淘事後將「非禮」限動刪除，但依然惹來網民激烈討論。事件發酵數日，她今日（23日）於IG寫下長文逐一回應網民指控！