林泳淘搭地鐵被「拍PatPat」非禮 IG公開疑犯外形反遭網民公審Del Post
林泳淘搭地鐵被非禮
現時33歲的林泳淘在20日突然發IG限時動態，自揭在搭地鐵時慘遭陌生男非禮拍PatPat ：「啱啱搭地鐵，準備開車之際feel到 pat pat俾人好快咁拍佐一下，我即刻望過去，就見到呢個人好近咁企咗喺我後面。我一直望住佢，佢就一直都係咁樣望前面，真係唔知佢係有心定無意，但我好後悔當刻無即刻指證佢，起碼等佢驚一驚，之後唔敢咁樣對其他女仔。嬲啊！」
林泳淘指控陌生男反被鬧
不過限時動態分享至社交平台數小時後，林泳淘卻將原有的「非禮」限動刪除，並再次在限時動態中表達感受，表示自己收到不少網民的訊息，當中有人很有共鳴，但同時亦有人留言可憐「陌生男」並指罵林泳淘：「出story之前，我已經預咗會被人話，因為我真係無當場對質，呢樣亦係我最嬲自己嘅一點。不過係一架唔太full嘅車卡入面，企埋一位女士格離，係運行中有意無意碰一下，雖然時閰好快好短，但令我覺得非常唔舒服亦係真的。收到好多女仔 msg佢哋都遇過呢種情況，當下真係又嬲又唔知可以點，我好明白。我自認自己係一個比較大膽唔怕事嘅人，但個刻我都 hand機，所以我先更加後悔，同決定出呢個 story。希望女生任何時候都要好好保護自己，希望男士們見到要好好保護自己嘅女伴同身邊嘅人，呢啲咁嘔心嘅事真係一單都厭（嫌）多。」
林泳淘行走的小背心
林泳淘亦都是一代「東張女神」，平時周圍走採訪，經常着小背心幫助散熱，造就唔少令人窒息畫面，每次有小背心出現，都會被網民cap圖廣傳！不過林泳淘都有尷尬時候，曾經一度「投降」聲稱唔再着小背心上鏡，但熱天除了為大地帶來美腿，亦會令人大出汗水，所以小背心一直都未有在《東張西望》絕跡。
林泳淘主持《東呃西騙》重現小背心造型
林泳淘在早前在ViuTV劇集《和解在後》中，再次重現《東張西望》中的小背心造型，並用上靈魂「斜孭袋」去突顯身形。除了造型還原之外，劇中林泳淘更是拎住《搵嘢嚟講》的咪牌追住金魚街死魚事件的嫌疑人文駿軒，完美自抽過去在《東張》中的主持身份。第一集有驚喜客串之外，就連最後一集都再次出現，成為關鍵人物。
林泳淘特意參考《東張西望》
在劇中林泳淘更係大玩濕身，她表示劇組特別為她準備了幾套一模一樣的服飾，並有提供打底。是次拍攝都令到林泳淘再次想起以往主持《東張西望》的經歷，她透露劇中的對白都是由導演趙善恆及編劇同事特意參考《東張西望》寫出來，並加埋《東張》入面的「咬住唔放追問式」採訪方法，令林泳淘都回憶滿滿！
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