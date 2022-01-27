林泳淘四女組廢柴聯盟 壽星女獲賜「龍爪手」成會規 網民爭住想入會
已離巢無綫的林泳淘Wingto就同圈中閨密利穎怡、尹詩沛及鄧伊婷（汁汁姐）組成「廢柴聯盟」，四女感情要好，不時相約八婆自助餐聯誼，每次成員生日都會一齊慶祝，而且壽星女會獲賜「龍爪手」當作祝福，這一指定動作已成為「廢柴聯盟」會規，網民留言爭住想入會﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]
林泳淘、鄧伊婷、利穎怡及尹詩沛19年組成重成「廢柴聯盟」，睇住大家成長、拍拖同結婚，一齊經歷情比金堅。林泳淘同鄧伊婷同是一月壽星女，年年一齊慶祝，而「廢柴聯盟」每逢有成員生日都有一指定動作，就是壽星要接受大家的「揸波龍爪手」代替祝福，認真另類又恨死隔離﹗
林泳淘、鄧伊婷、利穎怡及尹詩沛19年組成重成「廢柴聯盟」，睇住大家成長、拍拖同結婚，一齊經歷情比金堅。林泳淘同鄧伊婷同是一月壽星女，年年一齊慶祝，而「廢柴聯盟」每逢有成員生日都有一指定動作，就是壽星要接受大家的「揸波龍爪手」代替祝福，認真另類又恨死隔離﹗
壽星女林泳淘接受「胸襲」祝福
四女以黑色dress code為鄧伊婷及林泳淘慶祝，在布滿鮮花的餐廳內慶祝，林泳淘更親手造蛋糕送給鄧伊婷，不過一到合照，壽星之一林泳淘被大家伸手胸襲，林泳淘亦把手伸向鄧伊婷回禮，大家都互相抽水，相當搞笑﹗鄧伊婷分享相片時留言：「 今年生日我終於可以耍廢啦😆，唔知點解我地痴埋一齊影相，正經唔過幾張就開始發作😂，希望我地能夠將這個精神延續落去」。網民見到四女的「會規」都感到好興奮，留言問可否加入？
林泳淘想改名「揸波聯盟」
圈中有不少閨密結盟，包括有「七魔女」、「胡說八道會」、「少婦聯盟」等， 四女未有解釋為何改名成「廢柴聯盟」，但尹詩沛就話過：「廢到帶給人歡樂係一種境界，廢柴的好處是沒甚麼好報廢﹗」林泳淘則指大家結盟是因為「不過能夠互相攻擊，又互相扶持，再一起進步，這樣的姊妹也不錯吧﹗」林泳淘更指曾提議索性改名做「揸波聯盟」，相當惹笑﹗