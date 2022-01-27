林泳淘四女組廢柴聯盟 壽星女獲賜「龍爪手」成會規 網民爭住想入會

已離巢無綫的林泳淘Wingto就同圈中閨密利穎怡、尹詩沛及鄧伊婷（汁汁姐）組成「廢柴聯盟」，四女感情要好，不時相約八婆自助餐聯誼，每次成員生日都會一齊慶祝，而且壽星女會獲賜「龍爪手」當作祝福，這一指定動作已成為「廢柴聯盟」會規，網民留言爭住想入會﹗