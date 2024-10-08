前東張女神林泳淘素顏著小背心 變身馬尾眼鏡娘分享美肌心得
前東張女神林泳淘 瞓醒就拍片
現年34歲的林泳淘在影片中講到：「最近好似飲太多酒，落妝比較求其，搞到一邊面生咗粒暗瘡，又係時候要做清潔啦。」跟住又笑指：「啱瞓醒就拍片，好赤裸！」
素顏著小背心分享美肌心得
片中林泳淘素顏上陣，逐個步驟介紹如何洗面及護膚，不過網民都錯重點，大讚她素顏一樣咁靚女，林泳淘亦有分享自己的美肌心得，原來係靠食素來排毒。
獲勁讚完美演繹吊帶衫
網民紛紛留言大讚林泳淘：「素顏眼镜娘造形冇得輸」、「素顏都咁好睇是甚麼一回事」、「將吊帶衫的精髓完美地展現出來」、「真係靚到癲」、「點睇都正」等。
林泳淘中間開窿福利好醒神 網友大讚靚到爆
早前林泳淘罕見地上載了一張泳衣照。照片中，林泳淘上身的bra top中門開窿示人，雙手就放在頭頂整了一個心心動作，非常可愛！網友大讚靚到爆，身材keep得好好！
林泳淘婚後煞食靚腰仲喺度
林泳淘婚後都有不時放閃兼派福利，先後接拍ViuTV劇集及擔任開電視、AMM亞洲心動娛樂節目主持，早前在ViuTV劇集《和解在後》飾演「搵嘢嚟講」主持談多多，與尹光有對手戲，斜孭袋look再重出江湖!
林泳淘無敵三點式絕對經典
《3日2夜》本身是旅遊資訊節目，但靚女主持往往都比內容更吸引，2017年林泳淘就被派到去澳洲悉尼的新南威爾斯州介紹海邊泳池，一套純白三點式令她人氣急升，林泳淘街訪更遇上熱情當地人，直接在鏡頭前狼吻林泳淘面珠，睇到人羨慕又妒忌。
林泳淘行走的小背心
林泳淘亦都是一代「東張女神」，平時周圍走採訪，經常着小背心幫助散熱，造就唔少令人窒息畫面，每次有小背心出現，都會被網民cap圖廣傳！不過林泳淘都有尷尬時候，曾經一度「投降」聲稱唔再着小背心上鏡，但熱天除了為大地帶來美腿，亦會令人大出汗水，所以小背心一直都未有在《東張西望》絕跡。
34歲林泳淘保養得宜
雖然林泳淘說自己不再是廿幾歲，但其實絕對唔老，今年才踏入34歲，加上保養得宜，IG仍有大量靚相，2021年5月林泳淘成為人妻，與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，升級做林太，越來越有女人味，大把本錢再現螢光幕。