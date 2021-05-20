林泳淘婚前車震 同歐錦棠盡訴心中情 自爆喺無綫最憎邊一個
結衣BB突然結婚，呢個世界上從此少咗一個女神，不過其實係少咗兩個！因為香港的林泳淘(Wingto BB)都準備做人妻，有傳月內出嫁，婚前林泳淘接受歐錦棠的YouTube Channel《乜乜棠水舖》訪問，在露營車中乜都講一餐！
撰文：東方新地 圖片：《乜乜棠水舖》影片截圖、林泳淘IG圖片、《東張西望》、《三日兩夜》截圖
林泳淘跟歐錦棠上堂
歐錦棠與林泳淘曾合作拍ViuTV劇集《打天下》，但原來二人是師徒關係，林泳淘曾報讀歐錦棠開辦的司儀班及演戲進修，今次歐錦棠更請到準新娘為他的YouTube頻道《乜乜棠水舖》做嘉賓，片中歐錦棠見到女神口花花，不停讚佢索，仲笑言今次要玩車震。
林泳淘被逼爆最憎是誰
歐錦棠要林泳淘在露營車內邊做運動邊快答問題，其中一條是問她在無綫中最憎係邊個，林泳淘嚇到眼都凸，笑言不好意思在鏡頭前爆，最後歐錦棠叫暫停拍攝，在鏡頭後知道答案後，歐錦棠表示認同這個人非常乞人憎，他更揞名爆是一名女幕後，直斥對方是人渣，人見人憎，當年在無綫甚至曾怒罵過對方。
林泳淘著小背心全因太熱
林泳淘出道後的代表作除了是《三日兩夜》的水著外，還有著小背心主持《東張西望》，被歐錦棠指識得利用自己的身材優點的她，笑言著小背心純粹因為天氣熱，並非賣弄身材。
林泳淘主持東張曾反抗
當講到在無綫做主持時遇過最深刻的事情，林泳淘就話當年在《東張》做外訪，經常遇到一些很苛刻的設定問題，她絕不妥協，亦不想受訪者有hard feeling，有時甚至會據理力爭反對，不過每每得到的答案都是要照問，因為是高層的指令，為此林泳淘表現得很無奈。
《乜乜棠水舖》訪問林泳淘
「宅男女神」林泳淘下月結婚
前「東張女神」林泳淘（Wingto），即將同拍拖14年嘅初戀男友林卓立拉埋天窗，早前傳出她將於5月結婚，並且早已秘密地搬入大埔新屋與男友同居，真係好sweet啊！
因疫情暫不擺酒僅簽字
林泳淘結婚本身係值得開心嘅事，但由於香港的疫情仍然反覆，聚會人數仍然被限制，所以暫時不會擺酒。
女團出道曾參選港姐
現年31歲嘅林泳淘原名林冬冬，曾用藝名林熙以組合Lacee Lacey成員出道，不過當時冇乜人識。