林泳淘婚前車震 同歐錦棠盡訴心中情 自爆喺無綫最憎邊一個

結衣BB突然結婚，呢個世界上從此少咗一個女神，不過其實係少咗兩個！因為香港的林泳淘(Wingto BB)都準備做人妻，有傳月內出嫁，婚前林泳淘接受歐錦棠的YouTube Channel《乜乜棠水舖》訪問，在露營車中乜都講一餐！

撰文：東方新地 圖片：《乜乜棠水舖》影片截圖、林泳淘IG圖片、《東張西望》、《三日兩夜》截圖