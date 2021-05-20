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林泳淘婚前車震 同歐錦棠盡訴心中情 自爆喺無綫最憎邊一個

東方新地 - 娛聞

結衣BB突然結婚，呢個世界上從此少咗一個女神，不過其實係少咗兩個！因為香港的林泳淘(Wingto BB)都準備做人妻，有傳月內出嫁，婚前林泳淘接受歐錦棠的YouTube Channel《乜乜棠水舖》訪問，在露營車中乜都講一餐！

撰文：東方新地 圖片：《乜乜棠水舖》影片截圖、林泳淘IG圖片、《東張西望》、《三日兩夜》截圖

林泳淘
歐錦棠能與林泳淘在露營車中的床上做訪問，相信令不少男士羨慕又妒忌。
林泳淘
之前二人摸住酒杯底傾偈。

林泳淘跟歐錦棠上堂

歐錦棠與林泳淘曾合作拍ViuTV劇集《打天下》，但原來二人是師徒關係，林泳淘曾報讀歐錦棠開辦的司儀班及演戲進修，今次歐錦棠更請到準新娘為他的YouTube頻道《乜乜棠水舖》做嘉賓，片中歐錦棠見到女神口花花，不停讚佢索，仲笑言今次要玩車震。

林泳淘
片段開頭，林泳淘早已身在露營車內，歐錦棠硬要入內，林泳淘反抗話只會給姜濤入去。
林泳淘
林泳淘試瞓落床，歐錦棠又瞓。
林泳淘
歐錦堂笑指今次與林泳淘玩車震，林泳淘突然挺胸收腹。

林泳淘被逼爆最憎是誰

歐錦棠要林泳淘在露營車內邊做運動邊快答問題，其中一條是問她在無綫中最憎係邊個，林泳淘嚇到眼都凸，笑言不好意思在鏡頭前爆，最後歐錦棠叫暫停拍攝，在鏡頭後知道答案後，歐錦棠表示認同這個人非常乞人憎，他更揞名爆是一名女幕後，直斥對方是人渣，人見人憎，當年在無綫甚至曾怒罵過對方。

林泳淘
歐錦棠要林泳淘做住Tabata(一種爆汗運動)，一邊答他的問題。
林泳淘
問到在無綫中最憎邊個，林泳淘樣都變埋。
林泳淘
歐錦堂知道林泳淘最憎邊個後，表示非常認同，仲公開了多個貼士。

林泳淘著小背心全因太熱

林泳淘出道後的代表作除了是《三日兩夜》的水著外，還有著小背心主持《東張西望》，被歐錦棠指識得利用自己的身材優點的她，笑言著小背心純粹因為天氣熱，並非賣弄身材。

林泳淘
歐錦棠重提林泳淘當年主持《東張西望》最愛著入膊小背心。
林泳淘
林泳淘表示全家都好保守，入行前連比堅尼都唔敢著。

林泳淘主持東張曾反抗

當講到在無綫做主持時遇過最深刻的事情，林泳淘就話當年在《東張》做外訪，經常遇到一些很苛刻的設定問題，她絕不妥協，亦不想受訪者有hard feeling，有時甚至會據理力爭反對，不過每每得到的答案都是要照問，因為是高層的指令，為此林泳淘表現得很無奈。

林泳淘
林泳淘直言當時做主持要問一些很苛刻的問題，還要用八婆的口吻。
林泳淘
林泳淘曾多次因問題太苛刻而同公司嘈，不過最後的回覆是高層指示一定要問。

《乜乜棠水舖》訪問林泳淘

「宅男女神」林泳淘下月結婚

前「東張女神」林泳淘（Wingto），即將同拍拖14年嘅初戀男友林卓立拉埋天窗，早前傳出她將於5月結婚，並且早已秘密地搬入大埔新屋與男友同居，真係好sweet啊！

「東張女神」林泳淘下月結婚 強調非奉子成婚
近日傳出林泳淘將於5月結婚，並且早已秘密地搬入大埔新屋同居。
林泳淘
早前Wingto接受訪問就承認自己即將結婚、不過因為疫情關係仍存在一定變數，她更補充：「自己好多朋友都未知自己結婚，怕佢哋因為透過傳媒先知自己結婚會嬲，笑稱自己擔心會被朋友怪責。」

因疫情暫不擺酒僅簽字

林泳淘結婚本身係值得開心嘅事，但由於香港的疫情仍然反覆，聚會人數仍然被限制，所以暫時不會擺酒。

林泳淘
Wingto向傳媒透露，因為疫情管制，擺酒人數有好大限制，只能叫到家人來，且無法同時招呼朋友，咁嘅情況下擺酒「十分難做」。
林泳淘
林泳淘向記者稱自己並冇隱瞞的打算，原先計劃簽紙結婚後才公布，不過現在被人發現了，等到有詳情再同大家講。
林泳淘
林泳淘更澄清自己非奉子成婚，亦唔係趕住要結婚，但她坦承好恨結婚，對生BB一事亦順其自然。

女團出道曾參選港姐

現年31歲嘅林泳淘原名林冬冬，曾用藝名林熙以組合Lacee Lacey成員出道，不過當時冇乜人識。

林泳淘
林泳淘參選2012年度香港小姐雖然落選，但成功簽約TVB。
林泳淘
林泳淘擔任《東張西望》及J2《三日兩夜》主持時，憑豐滿上圍而成為一眾網民嘅女神，自此在網絡上一直人氣高企。
林泳淘
林泳淘的身材令她成為人氣女神。
林泳淘
林泳淘在《東張西望》做主持，身材一樣成為焦點。
林泳淘
林泳淘兩年前與無綫提早解約，其後開拓網上事業，亦在ViuTV劇集《打天下》、《無限斜棟有限公司》演出。

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