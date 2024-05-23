34歲林泳淘中間開窿福利好醒神 網友大讚靚到爆
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前「東張」女神34歲林泳淘雖然已經離開無綫多年，林泳淘仍不時更新其社交媒體，分享生活點滴。最引人注目的莫過於她近期罕見地上載了一張泳衣照。這件泳衣的設計非常性感，特別是胸前的中空設計和背部的大露背風格，展現了她成熟的魅力和自信的身材！
林泳淘中間開窿好醒神 雙手擺心心
更令人驚喜的是，林泳淘同時分享了一張與老公在泳池的合照。原來，這是她們夫妻倆為了慶祝「520」，特意進行的一次浪漫放閃。照片中，林泳淘上身的bra top中門開窿示人，雙手就放在頭頂整了一個心心動作，非常可愛！網友大讚靚到爆，身材keep得好好！
林泳淘婚後煞食靚腰仲喺度
林泳淘婚後都有不時放閃兼派福利，先後接拍ViuTV劇集及擔任開電視、AMM亞洲心動娛樂節目主持，早前在ViuTV劇集《和解在後》飾演「搵嘢嚟講」主持談多多，與尹光有對手戲，斜孭袋look再重出江湖!
林泳淘無敵三點式絕對經典
《3日2夜》本身是旅遊資訊節目，但靚女主持往往都比內容更吸引，5年前林泳淘就被派到去澳洲悉尼的新南威爾斯州介紹海邊泳池，一套純白三點式令她人氣急升，林泳淘街訪更遇上熱情當地人，直接在鏡頭前狼吻林泳淘面珠，睇到人羨慕又妒忌。
林泳淘行走的小背心
林泳淘亦都是一代「東張女神」，平時周圍走採訪，經常着小背心幫助散熱，造就唔少令人窒息畫面，每次有小背心出現，都會被網民cap圖廣傳！不過林泳淘都有尷尬時候，曾經一度「投降」聲稱唔再着小背心上鏡，但熱天除了為大地帶來美腿，亦會令人大出汗水，所以小背心一直都未有在《東張西望》絕跡。
32歲林泳淘保養得宜
雖然林泳淘說自己不再是廿幾歲，但其實絕對唔老，1月才踏入32歲，加上保養得宜，IG仍有大量靚相，上年更與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，升級做林太，越來越有女人味，大把本錢再現螢光幕。
圖片來源：林泳淘IG、《3日2夜》截圖、《3日2夜》、《東張西望》、IG@wingt