林泳淘著黑色喱士大玩老公視角 網民：嫁人後仲索咗﹗
林泳淘床照由老公掌鏡
現年32歲的林泳淘去年升呢人妻成為林太，近日貼出一輯美照，林泳淘留言指是由老公掌鏡，「林生本來係一個完全唔識影相嘅男子，回想返佢以前總係會神奇地幫我影出一系列非~常奇怪構圖嘅相，佢成日話做人係應該感受當刻嘅美好，而唔係為咗影相，(有點意思﹗可惜佢記性好差成日都唔記得我哋做過啲咩)…」
林泳淘：「經過一連串嘅調節，林生變成一個成日問我呢度要唔要影相嘅男子，我變成咗一個，更加鐘意影相嘅女子 (Just kidding！！！)或者人就係咁，互相學習，互補不足，咁樣先可以行一世﹗」
林泳淘529已簽紙嫁初戀男友 自爆因連環炒車促成婚事
無綫《東張西望》前主持林泳淘（Wingto）之前被爆將與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，去年5月她就在社交網上載結婚照，興奮公布已正式成為林太，因為疫情關係先註冊，新手人妻更自爆結束愛情長跑的原因。
林泳淘簽紙後公開婚照
林泳淘曾透露原定計劃在外地舉行婚禮，但因疫情改為在港簽紙，由於婚禮連家人和律師在內限定20人，所以她對於賓客名單感到頭痛。原來林泳淘於去年5月29日已正式加入人妻之列，她在社交網與大家分享喜訊。
林泳淘發表新婚宣言
對於新嘅身份，
我仲係無乜實感，
(努力執屋中)
不過林生就好開心，
(幸福mode執屋中xdd)
話說大約係一年前，
我同林生因為輪流炒車，
我就帶咗佢去拜拜還神(感謝神，最緊要人冇事)
師傅見到我哋個八字就話，
哇，你兩個人真係天作之合，
個八字咁夾嘅，
有無諗住結婚呀？
林生就好爽快咁話 : 有呀！
呢次係我第一次聽到自己要結婚嘅事，
(事後先知，原來佢之前已經訂好戒指，只係疫情關係一直卡住喺外國成年幾都未寄到返香港XDD)
跟住師傅好快就俾咗兩個日子俾我哋，而其中一個，咁啱就係我哋嘅拍拖紀念日。(一切都是整定的)
2021年5月29日
我同林生都多了一個身份
多了一些家人
多了一份責任
但不變嘅係，
我哋應該會繼續相愛相殺直到海枯石爛，
直到生命終結，
直到永遠永遠。
林泳淘一切從簡
女神突然結婚，曾被指是因為奉子成婚，林泳淘一再強調不是奉子成婚，她在社交網透露結婚的契機是因為去年與老公先後發生車禍，二人去還神時師傅表示他們八字是天作之合，當時仍是男友的林生更漏口風有意娶她，連婚戒也訂好。拍拖14年，林泳淘與男友經歷過無數風雨，結婚受疫情影響，沒有盛大的儀式，林泳淘都冇所謂。
重溫林泳淘助《東張西望》收視急升？網民高呼：就快撐爆件衫！
TVB《東張西望》一向為大家追蹤即日熱門新聞，亦有專題環節探討大眾關心的時事、社會及民生問題。節目派出其中一位主持林泳淘，探討黑心疫苗熱話，點知有唔少網民將重點放咗落林泳淘身上，有指當林泳淘報道時，節目的收視率更突然急升！究竟點解？
林泳淘著貼身背心做採訪
內地有醫藥公司因被揭生產記錄造假，被責令停止生產瘋狗症疫苗，另外亦有生產的「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗」檢驗結果不合格，事件引起大眾廣泛關注。於是，《東張西望》就派出其中一位主持林泳淘，探討黑心疫苗問題。
當日正懸掛八號風球，不過都無阻一班訓練員冒着強風落街捉小精靈，林泳淘當然要上前問個究竟。但唔少觀眾同小編一樣，耳朵完全聽唔到對話內容，對眼只係望住林泳淘！
無計啦，林泳淘著住件白色緊身小背心，將其32D身材表露無遺，雖然睇唔到事業線，不過就有種逼爆的感覺，好洶湧！呢班哥哥仔雖然冒住八號風球，不過可以近距離欣賞到另一種「球」，抵番晒啦！
當日事後，林泳淘指採訪時本來著裙，但因為打風怕有危險，所以加穿公司長風褸同改穿牛仔褲。之後又突然要去採訪訓練員，喺街做到身水身汗，所以先迫於無奈除剩件打底衫。佢仲話自己之前都著過，可能今次打風所以特別多人留意！
12年選港姐出身
大家會唔會諗緊呢位索女喺邊度出嚟呢？其實林泳淘於2012年曾參選港姐，睇番該屆的確係索女如雲，除了三甲張名雅、黃心穎及朱千雪，仲有湯洛雯、岑杏賢及陳潔玲等，難怪佢未能突圍而出！