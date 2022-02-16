林泳淘著黑色喱士大玩老公視角 網民：嫁人後仲索咗﹗

林泳淘是前「東張」女神，當年以貼身衫街訪而成名，離巢無綫後的林泳淘活躍於網上。去年5月升呢人妻的林泳淘近日貼出一輯黑色喱士透視裝的美照，大玩老公視角，令網上引起熱議，留言大讚人妻林泳淘「嫁人後仲索咗﹗」