叱咤樂壇2021｜林海峰「連環焫著鏡粉事件」 網民：點解要咁玩教主

《2021年度叱咤樂壇頒獎典禮》於2022年1月1日假亞洲博覽館舉行，每年林海峰的個人表演都是觀眾最期待的環節之一，而今年林海峰繼續擺MIRROR上枱，以「鏡粉推介MIRROR十大」配以旁白大玩「致敬」，及後仲現場玩殘Anson Lo焫著鏡粉！