林海峰唔想再頒「我最喜愛」！一句話暗示MIRROR時代終結？網民：而家先講
廣告
林海峰順利完成50場《笨蕉大劇院》，事後受訪點應有關MIRROR缺席叱咤傳聞，佢一番關於樂壇歌手「來來去去」嘅言論，被指係暗示緊MIRROR時代告終，引發網民討論！
林海峰直言頒獎禮好沉重
對於多年來負責頒發叱咤樂壇「我最喜愛」系列獎項，林海峰坦言呢個任務對佢嚟講非常沉重，更自爆其實早喺兩年前已經暫停頒發呢個獎。佢直言「一早唔應該頒」，覺得自己喺頒獎禮上存在太耐，似乎早已萌生退意。佢甚至半開玩笑咁講，如果大家會因此而高興，佢唔介意缺席，一切都係「為大家好」，言談間流露出對呢個崗位嘅疲態。
一番話被指暗示MIRROR時代終結
當被問及MIRROR或會缺席叱咤記招時，林海峰嘅回應更係充滿玄機。佢表示歌手有來有走係頒獎禮嘅常態，更強調：「無理由一個頒獎禮由第一年開始搞，搞咗廿年三十年都係嗰幾個人攞獎，係無理由。」佢認為唯一不變嘅可能只有頒獎嘉賓，但呢個情況亦可能需要有少少改變。呢番說話被外界解讀為暗示樂壇將會改朝換代，似乎意有所指。
網民言論兩極
林海峰嘅言論一出，即時喺網上引發兩極反應。有網民認為佢嘅說話係暗示緊一個時代嘅終結，留言表示：「軟硬話頒獎禮冇理由幾十年來會係同樣嘅人攞獎…咁即係暗示mirror嘅時代已經終結」。不過，亦有大批網民對佢嘅言論提出質疑，認為佢喺呢個時機發言係為商台護航，有網民狠批：「有着數個陣又唔見你條友講呢啲，而加人哋反你商台 ，你走出離護主」。
更多網民狠批林海峰言論
唔少網民對林海峰嘅講法唔收貨，認為佢嘅言論有欠公允，更有人直指佢本人都應該被換走：「其實你都應該要換啦！林海峰已經由敢言做到而家係慎言」。亦有留言質疑商台本身嘅做法：「同商台咁多年夠淨係比晒啲配音廣告你做、唔分比其他dj，等你賺晒啲外快，又唔見你講商台咁多年都係益你同個幾個自己友」
圖片來源：ViuTV、商台圖片資料或影片來源：原文刊於新假期