林海峰讚《肥美人》好睇零秒焫著盧覓雪：啲人討厭到極緻！

ViuTV選美節目《肥美人》上星期落幕，由曾任鄭中基演唱會dancer的呀肥奪冠，不過節目由未開播到完結都惹來盧覓雪不滿，不止一次在電台節目中開咪批評，日前她在《在晴朗的一天出發》中更為此與林海峰針鋒相對。