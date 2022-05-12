林海峰讚《肥美人》好睇零秒焫著盧覓雪：啲人討厭到極緻！
林海峰一句「好睇」捱轟 盧覓雪反白眼再插《肥美人》
林海峰日前在《在晴朗的一天出發》開咪時講起《肥美人》，大讚節目好睇又表示很久沒試過坐定定追看節目。豈料，身旁的拍檔盧覓雪聞言立即反白眼，Jan見勢色不對問一句：「點呀？又反眼，又點呀？」雪雪怒火中燒，勁插節目根本歧視肥人，直言：「啲人成日講『盧覓雪，肥人之中你都算靚』，我直頭講粗口，使乜你讚我啫，靚唔靚我自己有鏡照呀！啲人討厭到極緻！」
盧覓雪咬住唔放：冒犯咗我
林海峰醒目打算轉移話題，解畫說：「我指個製作做得好。」豈料盧覓雪咬住唔放，再插：「製作我唔知，我冇睇。節目個本意已經冒犯咗我！」見火勢猛烈，林海峰只好笑說：「好在嗰日食飯你唔喺我隔籬，如果唔係真係睇唔晒。」盧覓雪聞言後都有返笑容，林海峰見狀想為《肥美人》平反，點知講唔夠兩句對方又開火，Jan都冇癮：「唉，算啦！講第二啲！」
林海峰襟撈為盧覓雪打圓場
林海峰在節目中多次被盧覓雪打斷發言，頓時冇癮打算轉話題，可是雪雪追問，逼到Jan回應：「你都有講你對健身嘅睇法，但我冇撥個火埋去你嗰度嘛，咁點講，大佬！」不過事後他大方回應，指盧覓雪是「有嗰句講嗰句」，而且二人相識多年，如家人一樣總會有意見不合的時候，但不會傷感情。林海峰此話為整件事打圓場，大家都好落台，果然是金牌名嘴。
盧覓雪多次狙擊《肥美人》怒斥「公然歧視」
盧覓雪不只一次批評《肥美人》，其實去年節目開播前她已經開咪插過一次，直指節目是「公然歧視」。她認為身型不應與才華、魅力混為一談，舉欣宜、Serrini、Adele、渡邊直美作例子反擊肥人被標籤的風氣，更斥節目過份嘩眾取寵。當時《肥美人》編審急急回應，指重視雪雪的想法，希望透過節目讓觀眾另眼相看。
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