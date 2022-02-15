林海峰高度戒備膠箱笠頭開咪 與《晴朗》主持隔住膠板做節目
商台失守DJ先後確診
第五波疫情嚴峻，商台早前公布節目《十八樓C座》的「周老闆」金剛及《公子會》主持劉翁先後確診新冠肺炎，而劉翁更在社交網透露跟媽媽、太太及子女一家五口同時確診，現正在家中等候衛生署人員聯絡他們。雖然商台已即時安排清潔消毒相關工作地點，曾接觸兩人的員工，亦已進行病毒檢測及家居隔離，但一班DJ及職工個個人心惶惶。
林海峰膠箱笠頭做節目
林海峰（Jan）跟盧覓雪及阮子健昨日（14/2）返電台繼續主持節目《在晴朗的一天出發》，3人除了戴齊口罩外，又用膠板相隔盡量保持距離，當中身穿連帽衛衣的Jan更高度戒備，索性用膠箱笠頭做節目，十分搞笑。而《晴朗》的Facebook專頁亦貼出他們的開咪照片，並寫道：「冇得Work From Home嘅各位，可以學林公子咁戴住個人罩返工啦！#今日呢啲日子梗係唔好同人有密切接觸啦#有層膠隔住係安全啲」不過貼文一出即引起網民熱討，紛紛留言笑爆林公子：「果然是膠層」、「係醫院做都冇咁誇張」、「係咪防彈少年團」等等。
商台DJ誤用驗孕棒做檢測
商台DJ麻利日前在IG分享一件趣事，事緣她同另一位DJ Oscar近日用Zoom一齊隔空撩鼻做快速檢測，之後影相分享結果，期間Oscar的檢測板款式，跟比較通用的牌子有少許分別，麻利還將她、Oscar及MIRROR 的AK對話截圖公諸於世，AK先問到：「即係無事？」麻利回覆AK：「佢有咗BB，用錯驗孕棒（檢測）。」Oscar亦用了可憐的emoji並留言：「隊咗入鼻」二人其實夾計整蠱AK，點知AK並未發現，麻利表示AK還同會議中所有人講Oscar用錯驗孕棒做檢測，令人重新評估Oscar的智商。之後從麻利的對話截圖中則見Oscar留言：「張日寬（AK在廣播劇角色名）你即刻同我澄清番。」AK再留言：「我會同佢哋講返，呢件事好痴線！」Oscar則寫道：「係人都知係講笑啦！」麻利接着留言：「令全世界都以為Oscar係一個巨大嘅白痴。」Oscar則回覆：「而巨大嘅白痴其實另有其人。你（AK）快啲去檢測，我驚你有腦霧。」
陳豪24小時戴口罩
由於近日疫情嚴峻，身為好爸爸的陳豪在活動上戴了2個口罩防疫，更自爆在家時除了吃飯，連睡覺也會戴住口罩，每天差不多戴足24小時。陳豪說：「因為自己不停開工見得人多，自己有做檢測，但係都當自己中咗咁做，唔係要防護我自己，係要對佢哋有個保護。」陳豪又表示現在疫情嚴重，去人多的地方就會戴兩個口罩，在家則戴1個口罩，已經成為習慣，所以面上經常留下口罩痕，真係廿四孝老豆。
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