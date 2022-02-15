林海峰高度戒備膠箱笠頭開咪 與《晴朗》主持隔住膠板做節目

近日疫情嚴峻，商台早前公布有DJ先後確診新冠肺炎，全台人心惶惶。而日前林海峰（Jan）跟盧覓雪及阮子健返電台主持《在晴朗的一天出發》，3人除了戴齊口罩外，又用膠板相隔盡量保持距離，而Jan更高度戒備，索性用膠箱笠頭做節目。