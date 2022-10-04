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55歲林海峰驚喜現身倫敦馬拉松 古銅色肌肉搶fo 下一站再戰柏林

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55歲林海峰（Jan）一向熱愛跑步，早年已飛到紐約及日本等地參加大型馬拉松比賽，趁香港政府開放 「0＋3 」政策之後，上星期林海峰即刻book機票遠赴英國倫敦，參加當地在10月2日舉行的賽事。由於倫敦現時有大量香港人居住，所以林海峰比賽當日沿途都有海量港人在旁打氣，仲影相加拍片幫手做紀錄，而林海峰則以一身古銅色肌肉搶鏡回敬。據知林海峰下站將會出戰柏林、芝加哥、波士頓的全馬，目標完成世界六大馬。

林海峰 林海峰在狀態大勇下以3小時18分08秒完成倫敦馬拉松賽事。
林海峰在狀態大勇下以3小時18分08秒完成倫敦馬拉松賽事。(圖片來源:[email protected]林海峰Jan Lamb)
林海峰 比賽過後林海峰在FB透露下站柏林，相信不久便會再戰芝加哥和波士頓，目標完成世界六大馬。
比賽過後林海峰在FB透露下站柏林，相信不久便會再戰芝加哥和波士頓，目標完成世界六大馬。（圖片來源：[email protected]林海峰Jan Lamb）

林海峰一身肌肉搶鏡

倫敦馬拉松於香港時間昨晚(10月2日)順利舉行，根據大會成績顯示，林海峰以3小時18分鐘完成賽程，而他有份主持的商台節目《在晴朗的一天出發》的Facebook，昨晚也貼出由當地港人拍下林海峰比賽時跑步的相片及短片。片中見林海峰穿上白背心黑短褲，跑起來手臂及小腿露出古銅色結實肌肉，狀態大勇，難怪不少網民留言大讚他十分有型，亦有網友指雖然林海峰在馬拉松，仍不忘跟沿途為他打氣的港人打招呼，非常親民。

林海峰 穿上白背心黑短褲的林海峰，不時為沿途為他打氣的港人打招呼。
穿上白背心黑短褲的林海峰，不時為沿途為他打氣的港人打招呼。 (圖片來源:[email protected]叱咤903在晴朗的一天出發)
林海峰 一身古銅色結實肌肉現身倫敦馬拉松的林海峰，對比當地另一外國選手即時搶晒鏡。
一身古銅色結實肌肉現身倫敦馬拉松的林海峰，對比當地另一外國選手即時搶晒鏡。 (圖片來源:[email protected]叱咤903在晴朗的一天出發)
林海峰 林海峰貼出自己跟倫敦馬拉松比賽的工作人員合照。
林海峰貼出自己跟倫敦馬拉松比賽的工作人員合照。 (圖片來源:[email protected]林海峰Jan Lamb)

林海峰比個人時間慢5分鐘

林海峰曾於2018年參加「第四回東京崎玉縣國際馬拉松」，並以3小時13分44秒創下全馬個人最佳時間，今次在倫敦以3小時18分08秒完成賽事，雖然做不到最佳成績，但被沿途港人打氣影相拍片，都算是破了其另類紀錄。

林海峰「六大馬」大滿貫當中3場成績：

東京馬拉松(2018)：約3小時49分

紐約馬拉松(2019)：3小時25分42秒

倫敦馬拉松(2022)：3小時18分08秒

林海峰 林海峰在FB公開致謝：「無論跑成點都要先感謝華教」。
林海峰在FB公開致謝：「無論跑成點都要先感謝華教」。 (圖片來源:[email protected]林海峰Jan Lamb)
林海峰 最近林海峰把握放假時間，飛抵英國參加倫敦馬拉松，比賽前晨早加操。
最近林海峰把握放假時間，飛抵英國參加倫敦馬拉松，比賽前晨早加操。 (圖片來源:[email protected]林海峰Jan Lamb)
林海峰 五十有五的林海峰狀態不錯，以3小時18分08完成賽事。
五十有五的林海峰狀態不錯，以3小時18分08完成賽事。 (圖片來源:[email protected]林海峰Jan Lamb)

公開多謝陪訓跑友

林海峰今日在其社交平台上載了與幾位香港跑友的照片，表示無論跑成點，都要先感謝華教練，他亦有貼出自己跟倫敦馬拉松比賽的工作人員合照，並表示：「介紹畀大家我兩個朋友！一班係今次倫馬沿賽道每隔幾K就嗌林狗、林公子、阿煎加油嘅駐當地香港朋友（有條佬仲大嗌：返去做晴朗啦！）另一班就係因為今次倫馬而一路提點鼓勵兼陪訓嘅跑友。今次嘅時間係有啲⋯（明啦），不過有呢兩位朋友，開心過跑成點啦。」最後林海峰更表示自己無論多努力，仍有進步空間，並透露希望下一次到柏林參賽，相信大家將會在柏林、芝加哥、波士頓的全馬都會見到林海峰的跑步英姿。

林海峰 放假跑馬拉松期間，林海峰於電台的節目便由老友谷德昭頂上。
放假跑馬拉松期間，林海峰於電台的節目便由老友谷德昭頂上。 (圖片來源:[email protected]叱咤903在晴朗的一天出發)
林海峰 林海峰個人最佳時間 PB) 是在2018年日本琦玉馬拉松跑出了 3 小時 13 分。
林海峰個人最佳時間 (PB) 是在2018年日本琦玉馬拉松跑出了 3 小時 13 分。 (圖片來源:[email protected]林海峰Jan Lamb)
林海峰 除了參與「六大馬」，林海峰亦有參加「三項鐵人」游水、跑步及踩單車)。
除了參與「六大馬」，林海峰亦有參加「三項鐵人」(游水、跑步及踩單車)。 (圖片來源:[email protected]林海峰Jan Lamb)

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]林海峰Jan Lamb、[email protected]叱咤903在晴朗的一天出發

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