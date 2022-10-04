55歲林海峰驚喜現身倫敦馬拉松 古銅色肌肉搶fo 下一站再戰柏林

55歲林海峰（Jan）一向熱愛跑步，早年已飛到紐約及日本等地參加大型馬拉松比賽，趁香港政府開放 「0＋3 」政策之後，上星期林海峰即刻book機票遠赴英國倫敦，參加當地在10月2日舉行的賽事。由於倫敦現時有大量香港人居住，所以林海峰比賽當日沿途都有海量港人在旁打氣，仲影相加拍片幫手做紀錄，而林海峰則以一身古銅色肌肉搶鏡回敬。據知林海峰下站將會出戰柏林、芝加哥、波士頓的全馬，目標完成世界六大馬。