55歲林海峰驚喜現身倫敦馬拉松 古銅色肌肉搶fo 下一站再戰柏林
林海峰一身肌肉搶鏡
倫敦馬拉松於香港時間昨晚(10月2日)順利舉行，根據大會成績顯示，林海峰以3小時18分鐘完成賽程，而他有份主持的商台節目《在晴朗的一天出發》的Facebook，昨晚也貼出由當地港人拍下林海峰比賽時跑步的相片及短片。片中見林海峰穿上白背心黑短褲，跑起來手臂及小腿露出古銅色結實肌肉，狀態大勇，難怪不少網民留言大讚他十分有型，亦有網友指雖然林海峰在馬拉松，仍不忘跟沿途為他打氣的港人打招呼，非常親民。
林海峰比個人時間慢5分鐘
林海峰曾於2018年參加「第四回東京崎玉縣國際馬拉松」，並以3小時13分44秒創下全馬個人最佳時間，今次在倫敦以3小時18分08秒完成賽事，雖然做不到最佳成績，但被沿途港人打氣影相拍片，都算是破了其另類紀錄。
林海峰「六大馬」大滿貫當中3場成績：
東京馬拉松(2018)：約3小時49分
紐約馬拉松(2019)：3小時25分42秒
倫敦馬拉松(2022)：3小時18分08秒
公開多謝陪訓跑友
林海峰今日在其社交平台上載了與幾位香港跑友的照片，表示無論跑成點，都要先感謝華教練，他亦有貼出自己跟倫敦馬拉松比賽的工作人員合照，並表示：「介紹畀大家我兩個朋友！一班係今次倫馬沿賽道每隔幾K就嗌林狗、林公子、阿煎加油嘅駐當地香港朋友（有條佬仲大嗌：返去做晴朗啦！）另一班就係因為今次倫馬而一路提點鼓勵兼陪訓嘅跑友。今次嘅時間係有啲⋯（明啦），不過有呢兩位朋友，開心過跑成點啦。」最後林海峰更表示自己無論多努力，仍有進步空間，並透露希望下一次到柏林參賽，相信大家將會在柏林、芝加哥、波士頓的全馬都會見到林海峰的跑步英姿。
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