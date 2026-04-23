大小姐林淑敏相隔一年兌現承諾 化身獵頭專員 網民感動：最溫柔藝人

在處境劇《愛．回家之開心速遞》中，她是以「人頭豬」、「蠢唔係扮㗎喎」等金句聞名的霸氣「大小姐」龍力蓮；但在現實生活中，林淑敏（Mandy）卻是一位將陌生人的困境默默記掛心頭長達一年的「善心天使」。近日，有網民在社交平台Threads上分享了一段與林淑敏的對話，意外揭露了她不為人知的暖心舉動，螢幕惡女與現實暖女的巨大反差，瞬間融化無數網民，紛紛驚嘆這才是「人美心善」的最高境界。