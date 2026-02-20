大小姐林淑敏爸爸離世罕晒黑白照悼念 回憶與父相處點滴
林淑敏罕晒父親黑白照 感謝遺傳藝術天份
林淑敏今日在IG上載一張爸爸嘅黑白照，相中林父坐在輪椅上，背景可見醫院名稱，估計係在醫院拍攝。林淑敏深情留言：「爸爸，感謝您把我帶來這世界；感恩我遺傳了您對藝術的喜好。也感激一直以來照顧你的摯親，您在維繫着我們大家彼此之間的愛。我永遠懷念您。」短短幾句話，道盡咗女兒對父親嘅感激同不捨，特別提到遺傳咗父親對藝術嘅喜好，可見林父對她演藝路嘅深遠影響。
群星慰問林淑敏 圈中人緣獲證實
林淑敏嘅悼念貼文一出，隨即引來圈中好友嘅關懷慰問。蔣家旻、姚子羚、麥明詩、陳自瑤等十幾位藝人紛紛留言表達哀悼之意，有人寫「離苦得樂」，有人留言「一路好走」，字字真摯。呢種真情流露嘅慰問，充分反映咗林淑敏在演藝圈嘅好人緣，同埋同事間嘅深厚友誼。入行多年嘅林淑敏一向低調處事，但在呢個傷心時刻，圈中朋友嘅溫暖支持無疑係最大嘅安慰。
林淑敏甚少提家人 父親為人內斂重感情
49歲嘅林淑敏曾在觀塘順安邨生活，直到11歲時隨家人移民到加拿大多倫多，在當地完成大學課程後回流返港。2000年參加港姐可惜大熱倒灶，但在娛樂圈發展至今已有20多年。入行多年嘅林淑敏甚少提起家人，只曾透露父母居於加拿大，今次罕有公開父親照片，足見對父親嘅深厚感情。林淑敏曾經透露，父母一直在加拿大生活，而她選擇留在香港發展演藝事業，父女分隔兩地多年，今次永別更顯珍貴。
林淑敏憶父親節送禮 內斂爸爸感動落淚
林淑敏曾罕有在活動上提起父親，形容爸爸為人內斂，但強調愛要及時兼讓對方知道。她分享咗一個溫馨回憶：「其實我屋企唔係好做節，有一次父親節，因為見同學送禮物畀爸爸，我又跟住送。佢收到嘅時候就好愕然，幾廿歲咁大個都未收過小朋友嘅禮物。依家諗返起原來幾內斂嘅人，平時幾唔講出口都好，當有行動表示嘅時候，對方都會感受到嗰種溫暖，同埋會感動。」呢個小故事反映咗林父嘅內斂性格，同時亦顯示咗父女間嘅深厚感情。
林淑敏抗癌路上曾隱瞞父母 獨自承受病痛
回顧林淑敏嘅人生路，2010年確診乳癌時，她選擇獨自面對抗癌，未有告知在加拿大嘅家人，性格獨立且堅強。當時她甚至一度勸走男友陳中原（現在嘅丈夫），直到抗癌打第三針時，媽媽要回港出席表妹婚禮，她先至將事實告知。林淑敏曾透露：「我一直擔心父母會晴天霹靂及崩潰，不過原來媽媽也是很平靜，還跟我說要好好治療，以免將來手尾長，原來一切都是我幻想出來，這場病令我發現不應該去假設別人的想法。」呢段抗癌經歷，相信父親嘅支持同鼓勵係她堅持落去嘅重要力量。