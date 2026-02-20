大小姐林淑敏爸爸離世罕晒黑白照悼念 回憶與父相處點滴

《愛．回家之開心速遞》「大小姐」林淑敏今日（20日）在社交平台罕有公開父親黑白照，宣布爸爸與世長辭，字裡行間滿載不捨之情。這位49歲嘅資深演員，從觀塘順安邨公屋走到今日嘅演藝成就，背後有著父親默默嘅支持同藝術薰陶。林淑敏感性悼文一出，即時引來蔣家旻、姚子羚、麥明詩、陳自瑤等十幾位圈中好友送上慰問，紛紛留言「離苦得樂」、「一路好走」，足見她在圈中嘅人緣。