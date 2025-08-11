林漪娸親解與郭少芸「不和」傳聞 坦言對方曾突變冷淡：唔睬咪唔打招呼
林漪娸親揭同郭少芸關係
在訪問過程中，冰姐直接問及林漪娸是否與郭少芸關係冷淡，林漪娸坦率回答並否認不合說法，表示只是彼此較少交流。她澄清最初兩人相處愉快，後來郭少芸逐漸對她冷淡：「我都唔知點解㗎，其實之前都同佢好好傾，咁開始佢唔係好睬我，咁就算啦，唔睬咪唔打招呼，唔係話你對我唔好，我對你唔好嘅。」不過林漪娸語氣平和表示無需太執著：「隨緣囉，可能而家見返又冇嘢㗎，其實都冇嘢㗎，係少傾咗偈。」
網民大讚林漪娸回應大方
鍾慧冰認同林漪娸的做法，認為未必要追問原因，點出同行之間或許不必過於在意細節，何況並無實質衝突。此外，不少網民都大讚林漪娸舉止有教養，回應斯文大方：「一直都喜歡林漪娸。有教養，斯文大方」、「十分喜歡林漪娸為人和坦率的性格」、「完全同意 Madam 嘅見解」等。
林漪娸郭少芸不和傳足10年
林漪娸與郭少芸曾在TVB經典處境劇《愛．回家》第一季合作，但當時已不時傳出二人不和的消息。2016年《愛．回家》大結局時，「馬柔」郭少芸特意在社交平台分享多張「全體演員」外景拍攝花絮照，並配上主題曲《擁抱愛》的歌詞：「在世間不聲不語有一種愛，柔韌到叫鐵石種出花開，任我飛不經不覺背包超載，晴或雨要記住相親相愛」。然而，這批照片中卻未見女主角林漪娸的身影，引起網民議論。
訪問片段：
林漪娸英國留學 返港選港姐梗頸四
65歲林漪娸家境不俗，爸爸是成衣商人，14歲被送到英國留學，剛完成商科課程，因為表姊赴洋電話鼓勵，1980年返港走去選港姐，成大熱港姐不過最後以梗頸四落敗，三甲不入，但卻被無綫簽約旗下，出道不久便擔任第二女主角與任達華合作，更把熒幕初吻獻給對方，林漪娸指做新人以來好幸運，遇到不同前輩提點及教導，令她獲益良多﹗
《宮心計》萬夫人被處絞刑
林漪娸拍過不少無綫經典劇集，包括有《刑事偵緝檔案》、《壹號皇庭II》、《宮心計》、《妙手仁心II》、《我本善良》、《O記實錄》等等，角色都令人留下深刻印象﹗
林漪娸結婚廿年 夫妻性格南轅北轍
林漪娸入行以來緋聞、是非也少，私下生活好低調，在39歲秘密下嫁畀她大十年的丈夫，丈夫是前高級警司譚德榮，林漪娸曾在訪問中指和丈夫性格大不同，笑指二人對話似問話，結婚廿年來，曾遇婚姻危機，她透露由於性格不同，常有磨擦，關係變疏離，令婚姻亮起紅燈，更維持了好幾年，最後林漪娸主動去解決問題，主動跟丈夫正面溝通，一一化解誤會，互相協調，最後解決婚姻危機，感情更勝從前。她又指婚姻要互相尊重，現在和丈夫有各自朋友，但亦有共同朋友，互相給予足夠空間，又指雖然丈夫不是浪漫的人，但知道對內是著緊自己就很足夠，現在她相當享受生活和工作，互取平衡﹗
林漪娸被封「處境劇女王」
林漪娸因先後參與過不少處境劇，包括《真情》、《誰家灶頭無煙火》、兩輯《皆大歡喜》、《愛回家》及《愛回家之開心速遞》，當中尤以《皆》古裝版「雲影姬」及現代版「愛因斯坦」，盡顯其搞笑本領，同之前專業人士角色很大分別，令人發掘她另一氣質，她演得毫無包袱，被封為處境劇女王﹗
唔介意素顏示人 靠4招保養
61歲keep得好好的林漪娸，在劇集《異搜記》中為演活角色，令樣子看來憔悴，因此幾乎全素顏上鏡，林漪娸指不能逆轉年齡，老不可怕，但最緊要看上去精神，多年來她都保持相當的運動量，包括閒時打高爾夫球，因而有一班志同道合的波友﹗近年她又愛上玩空中瑜伽，倒立都難唔到佢，另外就是每天早上練氣功，最後林漪娸指心情好影響一切，喜歡與友相聚的她，更指年齡不分界限，亦有不少年紀輕的朋友，跟他們一起人也年輕起來﹗