【聲秀】林潔心Bibi全方位起底！21歲法律系學霸擁戲曲功底 歌唱實力被看高一線

林潔心Bibi個人背景：

在TVB全新大型歌唱選秀節目《聲秀》的舞台上，一顆耀眼的新星正悄然升起，她就是林潔心（Bibi）。憑藉其出眾的甜美外型和穩健的歌唱實力，Bibi在眾多參賽者中脫穎而出，成為備受矚目的焦點。然而，在她亮麗的舞台形象背後，更藏著令人驚喜的學術與藝術背景，讓她的個人故事更添層次與魅力。