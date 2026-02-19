戀愛等高線｜林澤謙再戰戀綜 曾被葉蒨文Sophie淘汰 大爆《女神》拍攝模式

曾因賄選案入獄6星期的前港隊手球運動員林澤謙（Him），繼TVB《女神配對計劃》被Sophie淘汰後，再度挑戰戀愛綜藝節目！這位自稱「行走的費洛蒙」的中大畢業生，年薪40萬卻屢戰屢敗，今次能否在新節目中成功翻身？網民對這位「戀綜常客」的表現議論紛紛，有人質疑他是否真心尋愛，亦有粉絲力撐他的真誠態度！