戀愛等高線｜林澤謙再戰戀綜 曾被葉蒨文Sophie淘汰 大爆《女神》拍攝模式
林澤謙坦承參加兩個電視台節目原因
林澤謙在最新訪問中大方承認，自己可能是「香港第一個參加兩個電視台節目的男人」，並解釋轉戰新節目的原因。他表示上一個節目的參加者都是藝術家，「感覺就是有一個高低之分」，而且拍攝頻率低，「一個多月兩個月才拍一次」，令他覺得「交流不到」。Him直言：「先不要說可不可以拍到拖，我是想真的可以有一個好的經驗去，好像《單身即地獄》那樣可以跟人溝通到交流到，認識到朋友也好，什麼都好，但是做不到。」
TVB女神配對計劃慘被Sophie淘汰
在TVB《女神配對計劃》中，林澤謙力追葉蒨文Sophie，初期表現低調內斂，但其天然呆反應和溫柔體貼性格意外收穫大批粉絲。可惜最終仍被Sophie親手淘汰，Sophie表示：「我好欣賞我初初撳燈見到嗰個你…好多謝你最後鼓起勇氣同我講你想講嘅嘢。」Him被淘汰前向女神表忠：「我唔轉組嘅原因係，我唯一嘅選擇就係Sophie」，獲網民大讚雖敗猶榮。
看中新節目概念 強調真實溝通放下電話
對於新節目的期望，林澤謙表示看中其「真的想大家放下電話溝通」的概念，認為這種「很原始很直接」的相處模式，能夠「一直對著對方真的你會培養到一些東西出來」。他希望透過「患難見真情」的體驗，真正與人建立深層連結，而非只是表面交流。Him強調自己參加節目是想「認真去跟人交流溝通」，期待能在新環境中找到真愛。
前港隊手球員背景強勁年薪40萬
林澤謙畢業於香港中文大學，是港隊手球隊成員，多年來代表香港征戰地區及國際賽事。轉型後身兼運動員、教練、評述員及主持等多重身份，2024年更獲邀擔任ViuTV奧運手球項目評述員，專業解說贏得觀眾好評。憑藉陽光帥氣外型和健碩身材，他曾為本地品牌拍攝內褲廣告，以「內褲男模」身份展示完美肌肉線條，成為時尚品牌青睞對象，年薪約40萬港元。
2021年因賄選案入獄6星期公開道歉
不過Him早前被爆出曾因2016年立法會資訊科技界賄選案，於2021年入獄6星期。當時22歲的他因接受850元報酬參與「種票」計劃被廉署起訴，其後公開承認「無知愚昧冇諗清楚」，強調並無參與任何投票行為，但承擔了應有後果。他表示相關紀錄已經無效，並非刻意隱瞞，如有人問及會大方承認，展現負責任態度。
網民熱議戀綜常客能否翻身
林澤謙連續參加多個戀愛節目的舉動引發網民熱烈討論，有人質疑：「咁多個節目都搵唔到，係咪有問題？」但亦有粉絲力撐：「佢好真誠，只係未遇到啱嘅人。」不少觀眾好奇這位「戀綜常客」今次能否成功翻身，擺脫「被淘汰專業戶」的標籤。有網民留言：「希望佢今次真係搵到真愛啦，睇佢咁努力都幾心痛。」