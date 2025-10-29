全民造星6｜14號林焯彥Marcus背景IG起底！17歲港隊運動員超強舞技獲高期待

ViuTV年度選秀盛事《全民造星VI》再度掀起全城熱話，一眾潛力新星在舞台上揮灑汗水，力求突圍而出。在眾多參賽者中，年僅17歲的14號參賽者林焯彥（Marcus）憑藉其結合力量與美感的超強體能及舞台魅力，成功吸引了廣大觀眾的目光。這位身高達180cm的陽光大男孩，不僅是位應屆中五學生，更是一名身手不凡的香港運動員，懷抱著成為新一代動作武打明星的遠大夢想。本文將為你全面解構《全民造星6》林焯彥 Marcus 的個人背景、超強才藝、參賽目標與未來展望，讓你一文看清這位明日之星的獨特魅力。